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Политика

Лев Шлосберг: Мы почувствовали, что выборы возвращаются

09.09.2019 12:48|ПсковКомментариев: 0

Минувшая избирательная кампания дала почувствовать, что выборы возвращаются, причем, не только в Псковской области, а в стране в целом. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, комментируя итоги Единого дня голосования 8 сентября.

«Мы понимали, что у нас будут результаты 8 сентября. То, что произошло, не является для нас неожиданностью. Мы считали, что шансы выиграть выборы были у всех кандидатов в главы районов, и выборы это показали. Мы понимали, что на победу (на довыборах в Псковское областное Собрание по округу №2 - ред.) идет Артур Гайдук. Мы чувствовали это еще во время избирательной кампании. Чувствовали по количеству граждан на сходах и по количеству звонков, особенно в последние дни перед выборами. Было видно, что общество реагирует. Кроме того, мы видели качество работы наших штабов и понимали, что все делается качественно, правильно», - прокомментировал Лев Шлосберг.

По его словам, «яблочники» смогли реализовать на сентябрьских выборах систему тотального контроля за голосованием на участках: без контроля не осталось ни одного избирательного участка и ни одной переносной урны, особенно в сельской местности. «Результаты выборов по всем районам мы узнали за два часа до того, как избирательные комиссии собрали все участковые протоколы. Система получения информации у нас была опережающей. Мы отлично понимали, какие результаты мы должны защитить, в том числе и в очень тревожной ситуации в Новоржевском районе, где всего 10 избирательных участков, - пояснил руководитель псковского «Яблока». - В 23.00 мы уже понимали, что у Софьи Пугачевой есть небольшой перевес, и нужно просто добиться того, чтоб ни один протокол не был переписан, и чтобы все они были заведены в ГАС "Выборы". В 2.15 последний протокол по Новоржеву был заведен в систему, и это была зафиксированная победа».

Важным Лев Шлосберг считает тот факт, что в Единый день голосования удалось почувствовать, что выборы возвращаются, причем, не только в Псковской области, но и по всей стране. 

«Они снова начинают иметь значение для избирателей. Везде, где наши кандидаты выиграли, и там, где они активно участвовали, но не выиграли, явка составила около 50%, а в некоторых местах и больше. Это давно уже забытая явка. Это явка избирателей, которые хотят менять свою жизнь, готовы менять власть и связывают это именно с выборами», - подчеркнул лидер псковских «яблочников».

Наряду с эти Лев Шлосберг обратил особое внимание, что в Дновском районе кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин не проиграл ни одного участка. «Это редчайшая ситуация для конкурентных выборов», - заметил он.

По его мнению, «оппоненты выбрали абсолютно безграмотную тактику на выборах: давление на людей, использование административного ресурса, визиты высокопоставленных должностных лиц, крайне не этичное общение с людьми на местах, фактически массовые попытки заставить людей проголосовать правильно». «Это невозможно. Это и раньше не работало, но давало результат, так как значительная часть общества была равнодушна и не участвовала в выборах, и можно было выиграть чисто на административном ресурсе. А в ситуации, когда появляется альтернатива и когда есть сильное общественное недовольство ситуацией в стране, в области, городе, районе, люди ищут альтернативу именно на выборах», - заметил Лев Шлосберг.

«У нас в стране буквально на наших глазах происходит исторический поворот огромной важности. Он начался в прошлом году, когда Псковская область его просто не заметила из-за неприятных событий на выборах, а в этом году он уже стал очевидным. Поэтому ветер перемен меня радует не меньше, чем достижения наших кандидатов, которые смогли одержать победу и честно, много работали, но не смогли выиграть», - добавил он.

Комментируя победу кандидатов от «Яблока», он также отметил, что все кандидаты от партии лично работали с людьми. «У нас не было ни одной внешне управляемой избирательной кампании, когда работает штаб, а кандидат находится неизвестно где и просто висит на плакатах и билбордах. А потом наступает 8 сентября, и становится понятно, что народ кандидата не видел и не слышал, потому что ни одного человеческого слова он не сказал. А все наши отработали "в полях". Они работали не как политики, а как люди, и общество это увидело», - констатировал Лев Шлосберг. Поэтому победа «яблочников», по его мнению — «не только политическое решение, но и личная эмоциональная реакция людей на человека».

Важным руководитель регионального отделения партии «Яблоко» считает еще и тот факт, что все кандидаты-«яблочники» на этих выборах «выступили консолидирующими фигурами, которые объединили людей с разными политическими взглядами, и эта способность объединять людей очень важна для лидера». «Потому что, как правило, политика разъединяет. А наши кандидаты в данной ситуации сработали на объединение общества. Они сеяли не раздор и интриги, а выступили объединителями. Это важно, потому что, не объединяя, невозможно стать лидером местного сообщества», - заявил Лев Шлосберг.

Кандидаты от «Яблока», победившие на сентябрьских выборах, по его словам, «образовали большую и очень серьезную фракцию», перед которой стоит «очень серьезная задача». «У нас появились первые два партийных главы района, и обе женщины — Софья Пугачева и Светлана Василькова. Они будут прекращать полномочия депутатов районных Собраний. Кроме того, они - председатели местных отделений партии, а Светлана Василькова - еще и один из заместителей председателя регионального отделения партии. Поэтому у нас появилась прямая партийная составляющая в муниципалитетах», - добавил Шлосберг.

Ошибка «Единой России»,на минувших выборах, по его мнению, заключалась в том, что кандидаты в главы районов подбирались, исходя из их лояльности и готовности выполнять указания из областного центра. «А местное самоуправление, несмотря на бедственное положение по стране, - это все-таки местное сообщество. Нельзя стать подлинным главой района и не быть лидером местного сообщества. Иначе эта система не сможет работать. Те, кто выиграл выборы, смогли исполнить объединяющую роль в полной мере. У них очень серьезный кредит доверия сейчас, который им еще предстоит осмыслить. Потому что уровень ожидания связан не только с исполнением наказов избирателей. Это уровень ожидания совсем других отношений между людьми и властью. Люди истосковались по нормальным человеческим отношениям с властью. Власть стала совершенно чужой, и на этих выборах избиратели голосовали за наших как за своих. Это очень важно, потому что на этом пути надо исправить положение дел не только в Псковской области, а по всей стране», - заключил Лев Шлосберг.

Теги: #Яблоко #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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