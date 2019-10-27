Политика

Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической жизни. Всю неделю наш штатный комментатор внимательно следил за развитием резонансных сюжетов, перемещениями по вертикали власти и телодвижениями в рядах оппозиции, выступлениями депутатов на сессиях областного Собрания и Псковской гордумы, публикациями в СМИ и социальных сетях — и вот сегодня Господин Рейтингомер готов представить вашему вниманию список лидеров и аутсайдеров и высказать свое мнение.

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 Ульяна Михайлова

В отношении председателя областного совета профсоюзов, депутата регионального парламента Ульяны Михайловой возбуждено еще одно уголовное дело - о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2018 году Михайлова не менее семи раз в нарушение положения об оплате труда выписывала премии своему супругу, возглавляющему профсоюзный санаторий «Хилово».

«В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей», - говорится в сообщении регионального следственного управления. В пятницу, 1 ноября, следователи допросили Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой. Как и прежде, она сама вину не признает и видит в происходящем продолжающееся давление на псковские профсоюзы и себя лично. Следует напомнить, что в сентябре следственное управление сообщало о возбуждении в отношении Михайловой уголовного дела о растрате за присвоение командировочных на 200 тысяч рублей. По данным СУ СК, она четырежды останавливалась для проживания в отеле в Санкт-Петербурге, оформляя свое пребывание за счет средств профсоюзов как рабочие поездки. Летом уголовное дело было возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности в облсовпрофе.

Ситуация, и без того сложная, становится для лидера псковских профсоюзов еще тяжелее. При этом Ульяна Михайлова пока проигрывает позиционную борьбу — тех, кто готов публично поддержать ее, можно пересчитать по пальцам.

Ни о какой массовой профсоюзной солидарности речи не идет. В рядах профсоюзов мы наблюдаем уже не просто разброд и шатания, а массовое штрейкбрехерство. Всё это подрывает позиции Ульяны Михайловой.

-4 Николай Цветков

«Политический» вице-губернатор продолжает терять очки. По нашей информации, вслед за отстранением от медиапланирования господин Цветков отлучен от участия в другом важном процессе - политического планирования в стенах областной администрации. В общем, перед нами - эдакий «свадебный вице-губернатор», функции которого - вручать букеты и читать стихи на торжественных мероприятиях. Вот и сегодня господин Цветков в окружении сотрудников и сотрудниц государственного медиахолдинга «зажигает» в Санкт-Петербурге на «Сезаме» - форуме журналистов Северо-Запада и церемонии вручения премий.

Учитывая, в каком плачевном состоянии находится некогда вверенная г-ну Цветкову сфера, этот церемониальный вояж выглядит особенно забавно.

Кстати говоря, с давних пор в чиновничьих кругах широко известно, что у Николая Юрьевича имеется специальная книжечка, в которую он записывает разные красивые фразы. Самая любимая, которую он часто произносит с видом знатока жизни: «Надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе». Именно эту фразу на минувшей неделе вице-губернатор-букетоносец пафосно произнес в БКЗ областной филармонии. Хорошо сказал, однако ж аппаратный вес высокопоставленного чиновника стремительно падает и перечень его полномочий сокращается с той же скоростью, что растаял первый снег в Пскове. От должности вице-губернатора осталось только название. Однако отчаиваться не стоит - в облизбиркоме теплое местечко сохранено. Перефразируя любимые строчки чиновника — любителя поэзии, можно сказать: надо было больше любить администрацию в себе, а не себя в администрации.

-3 Общественные палаты области и города Пскова

Общественная палата Псковской области на минувшей неделе в кои-то веки выступила с заявлением по актуальной теме. Впрочем, тут важно не только то, С ЧЕМ она выступила, но и КАК. Короче, общественники выдали на-гора заключение некой рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».

Разумеется, никто не сомневался, что карманная палата поддержит власть и даст свое «положительное заключение», однако ж всё это можно было сделать умно и тонко, в результате отыграть очки в борьбе за общественное мнение. Так могло быть, но не в нашем случае.

У нас на авансцену вновь был выведен «псковский Цицерон» - председатель Общественной палаты Анатолий Мультах с рассуждениями о том, что «практически любой вид деятельности человека может нанести в той или иной мере вред экологии, однако современные технологии позволяют снизить его до минимума». Поразив публику этим глубочайшим умозаключением, Мультах добил ее следующим выводом: мол, установлено, что «производство пленки экологически безопасно, оно практически приближено к чистой комнате». Мда... Мы понимаем, что Общественная палата — это бутафория, но не надо же всё доводить до абсурда. Подобные высказывания вызывают только смех. Собственно, об этом мы говорили и раньше, когда председатель палаты задолго до окончания избирательной кампании заявлял: «мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно» - повторим и сейчас. Порекомендовали бы кураторам Общественной палаты в Доме Советов уже лишить господина Мультаха слова. Тем более, что он сам будет этому рад — роль бессловесного председателя Общественной палаты ему как раз к лицу. Когда же придет время формировать новый состав ОП ПО — надо поискать кого-то другого; если, конечно, стоит задача воздействовать на общественное мнение, а не просто поставить галочку.

Между тем напомнила о себе и другая Общественная палата - города Пскова. Первый созыв этого коллегиального органа собрался на заключительное заседание и подвел итоги трехлетней деятельности. При том, что городская палата существует с 2016 года, что-то конкретное занести в ее актив сложно. Одни общие слова: разработали основополагающие документы палаты (регламент, кодекс этики и т. п.), создали 4 комитета, проведено 7 пленарных заседаний, состоялось 9 заседаний Совета ОП, принимали участие в заседаниях сессий гордумы, публичных слушаниях... Если и есть какие-то положительные моменты, то связано это с активностью отдельных общественников (например, Алексея Кириллова, возглавляющего комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройства территории). Но в целом, повторюсь, болото. Теперь на повестке вопрос формирования нового состава Общественной палаты. Одна треть ее членов (5 человек) назначается главой Пскова. После этого гордума рассматривает заявки от общественных организаций и избирает еще 5 членов палаты. После чего две трети палаты на своем первом заседании рассматривают заявления граждан и общественный организаций и самостоятельно выбирают в свой состав еще 5 человек. Главный вопрос: зачем?

-2 Марина Гаращенко

Руководитель областного комитета по здравоохранению расплачивается за ситуацию, складывавшуюся годами. Ни для кого не секрет, что сфера здравоохранения — уже давно «ахиллесова пята» псковской власти. Кто только ни пытался исправить положение, каких только реформ, модернизаций и оптимизаций ни проводилось. Всё без толку — как была сфера здравоохранения головной болью и поводом для критики, так и осталась. Вот и сейчас «прилетало» со всех сторон. С федерального уровня вчера пришло известие от Минздрава: Псковская область записана в антилидеры — она занимает отнюдь не почетное 3-е место по сокращению числа врачей. В регионе накаляется ситуация вокруг псковского противотуберкулезного диспансера (коллектив выступил с обращением к губернатору и главе комитета по здравоохранению). В СМИ и на сайт Ведерников.рф идут многочисленные жалобы. С резкой критикой происходящего в сфере здравоохранения выступил первый вице-спикер регионального парламента, в прошлом главный врач областной больницы, один из самых авторитетных представителей сферы здравоохранения Виктор Антонов. О простаивающем дорогостоящем оборудовании в больницах области он высказался так: «Это не просто проблема, это — разгильдяйство». Из районов сыплются обращения в духе «Бардак в поликлинике Печор», «Не могу попасть на прием к врачу», «Это не лечение, а издевательство», «Где вакцина для детей?» и т. д. И ведь нельзя сказать, что власти не пытаются изменить ситуацию — пытаются (вот и на минувшей неделе госпожа Гаращенко вместе с вице-губернатором Верой Емельяновой встречалась с ректорами двух крупных медицинских вузов Санкт-Петербурга в рамках работы по решению кадрового вопроса), но в целом всё, как и прежде, безрадостно.

-1 Организаторы митинга против «Титана»

В минувшую субботу в псковском гайд-парке на Четырех углах прошел очередной митинг против строительства завода «Титан-Полимер». Людей собралось значительно меньше, чем было на подобных акциях в начале года. Градус активности заметно снизился. В выступлениях не прозвучало практически ничего нового и интересного. Разве что обид на всех вокруг у организаторов и постоянных участников митингов из числа политических фриков стало больше. Фиксируя «слив протеста», соглашусь с теми коллегами, которые полагают, что менее чем за год тема участия в протестном движении стала неинтересна не только горожанам, но и самим активистам. К сожалению, организаторами протестных акций становятся люди, которые вызывают разве что сарказм.

Серьезные политики и просто нормальные люди перестали ходить на подобные мероприятия — даже если разделяют заявленную организаторами позицию.

0 Иван Цецерский

Экс-глава Пскова, председатель правления «Национальной ассоциации развития МСУ» поделился в Инстаграме своей радостью. Повод — нетривиальный. Как пишет Иван Николаевич, премьер-министр Дмитрий Медведев «поддержал мое обращение о переименовании нашей Национальной Ассоциации развития местного самоуправления во "всероссийскую", это здорово!» На этой волне жизнелюбия экс-градоначальник пообещал: «Муниципальное сообщество увидит ещё больше нашу активную работу и, обязательно, мы доверие оправдаем!» Как вы лодку назовете, так она и поплывет — это давно известно. Но все-таки в деятельности любой организации главное — не название. Так что ждем от Цецерского и Ко активной работы и очевидных результатов деятельности.

+1 Лев Шлосберг

Председатель областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента продолжал визиты в районы «Псковской яблости». Иначе говоря — ездил в те муниципалитеты, где его соратники ранее победили на выборах.

Как обычно, господин Шлосберг был крайне активен в ходе сессии областного Собрания — при этом, по его собственному выражению в ЖЖ, «в первые за время работы в областном парламенте я работал на сессии не один».

«Сегодня – первая сессия Артура Гайдука в региональном парламенте. В ходе заседания мы можем теперь обсудить происходящее, сверить понимание проблемы, уточнить позицию, сформулировать вопрос. Психологически совершенно новое ощущение. Диалог с товарищем по труду всегда придаёт силы. В общем, вдвоём лучше», - написал господин Шлосберг, и мне тут послышались интонации Кота Матроскина, радующегося приезду Дяди Федора: дескать, теперь-то мы вдвое больше сена для нашей коровы запасем.

Если серьезно, то наряду с активностью внутри региона Лев Шлосберг продолжает турне по России (перед съездом партии и выборами председателя «Яблока»). Сегодня вечером он проводит встречу с «друзьями Псковского Яблока» в Санкт-Петербурге. Любопытно, что вход на встречу - по ранее составленному списку и по паспортам.

+2 Алексей Севастьянов

Актер и депутат областного Собрания в 2019 году раскрывается в региональном парламенте в непривычном амплуа. Некогда громкий рупор «Единой России» господин Севастьянов - в свойственной ему артистической манере — теперь не наезжает на оппонентов из КПРФ и «Яблока», а высказывается на резонансные темы, задает неудобные вопросы чиновникам, критикует их (да так, что мама не горюй) — в общем, рубит правду-матку и на фоне парламентского большинства всё больше напоминает самостоятельного политика.

Еще не успели забыться пламенные спичи Алексея Анатольевича по мусорной реформе и его заявления по реконструкции стадиона «Машиностроитель», как подоспела новая порция зажигательных речей от господина Севастьянова.

На сессии областного Собрания в минувший четверг он жег глаголом и указал на многочисленные косяки в транспортной сфере.

«Вопрос бесхозяйственности приводит в дикое возмущение. Я удивляюсь нашей катастрофической бесхозяйственности» - эту проходящую красной нитью через всё выступление мысль Севастьянова можно применить к чему угодно, не только к транспортной отрасли.

+3 Дмитрий Быстров

Глава Островского района Дмитрий Быстров в минувшую среду принимал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Визит высшего должностного лица региона в муниципалитет проходил на фоне участившихся разговоров о том, что господин Быстров, де, ныне не в фаворе — по каким-то причинам впал в немилость и ему уже чуть ли не замену ищут.

Однако, судя по сделанным заявлениям и общей атмосфере, в которой проходил визит, слухи оказались сильно преувеличенными. По крайней мере, очевидно, что планы по реализации значимых для муниципалитета проектов — строительства новой котельной, ремонта уникальных цепных мостов и другие — в Доме Советов связывают с персоной действующего руководителя.

+4 Игорь Савицкий

Известный псковский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания получает от нас +4 за публичные комментарии по актуальным темам общественно-политической и социально-экономической жизни, данные в интервью на радио «Эхо Москвы» в Пскове. Разговор в прямом эфире в очередной раз подтвердил, что Игорь Николаевич - один из немногих псковских деятелей, кто смело говорит то, что думает, и отстаивает интересы родного города. Если вы не слушали беседу в прямом эфире или еще не читали стенограмму на сайте ПЛН — вот вам ссылка. Читайте и наслаждайтесь:

+5 Александр Братчиков

Сити-менеджер Пскова занимает место на воображаемом пьедестале почета за готовность городских властей и коммунальщиков к первому снегу. В кои-то веки осадки не стали неожиданностью, к уборке города соответствующие службы приступили как никогда оперативно и работали качественно. Мы бы не стали хвалить за это (так и должно быть, конечно), однако все мы помним, какие коллапсы случались при первом снеге в прошлые годы, при иных сити-менеджерах.

Пусть и не без отдельных недостатков, но город справился и с ликвидацией последствий воскресного урагана, каких у нас не было лет двадцать.

Кроме того, в Пскове изменена структура администрации и ее подразделений — и это должно повысить эффективность работы. В частности, ликвидируется казначейский отдел в городском финансовом управлении. Функции отдела экономики и финансового контроля работы муниципальных предприятий передаются в администрацию города. В структуре администрации будет создан отдел по работе с муниципальными предприятиями. Также внесены изменения в структуру управления городского хозяйства и управления по учету и распределению жилой площади - ликвидируется дорожный отдел УГХ, вместо него будет создано два отдела: отдел по обеспечению сохранности автодорог и проектно-технический отдел.

Не приведет ли это к увеличению бюджетных затрат? В администрации обещают, что все структурные изменения произойдут за счет внутренних передвижек и не приведут к увеличению затрат.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер