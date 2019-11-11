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Александр Козловский избран секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

11.11.2019 18:21|ПсковКомментариев: 0

Секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» избран депутат Госдумы Александр Козловский. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 11 ноября на XXVI конференции Псковского регионального отделения партии тайным голосованием. На пост секретаря было выдвинуто две кандидатуры - Александра Козловского и первого вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Антонова.

За Александра Козловского отдано 83 голоса, за Виктора Антонова - 5. Недействительными признаны 2 бюллетеня.

До начала процедуры голосования в поддержку кандидатуры Александра Козловского высказались экс-секретарь регионального отделения Александр Котов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также глава администрации Пскова Александр Братчиков и вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин.

«Знаю Александра Николаевича давно - более 10 лет, сначала как предпринимателя, хорошего руководителя, у которого слова не расходятся с делом, а затем как депутата Великолукской гордумы, областного Собрания и Госдумы. Любая работа выполняется им на «отлично». Такие люди в наше время очень важны», - подчеркнул Юрий Сорокин. 

Между тем, Александр Братчиков напомнил, что впереди «Единую Россию» ждет серьезный электоральный цикл, и многое будет зависеть именно от того, кто будет избран секретарем регионального отделения партии. «Надеюсь, с ним следующие выборы пройдут лучше, чем раньше», - подчеркнул он.

Напомним, ранее, с марта 2011 года, пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» занимал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. 

24 октября президиум генерального совета партии принял решение о согласовании кандидатуры депутата Госдумы РФ от Псковской области Александра Козловского на пост исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. 

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Участники конференции поздравили Александра Козловского с избранием бурными аплодисментами. Он, в свою очередь, поблагодарил однопартийцев за поддержку и пообещал оправдать доверие.
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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