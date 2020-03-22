Рейтинг политической активности. 16-22 марта

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение, подготовленное нашим штатным комментатором Господином Рейтингомером.
Как чувствует себя региональный политический класс в условиях распространения коронавируса и продолжающегося обсуждения поправок в Конституцию? Эти две линии оставались центральными в общественно-политической жизни страны и региона. Неудивительно, что половина отмеченных в сегодняшнем обзоре персон получили свои баллы в связи с коронавирусной и конституционной темами.
-5 Не получает никто, ибо эпических политических фиаско, сокрушительных провалов и нечеловеческих падений на неделе не было.
- 4 Евгений Седов
Глава Палкинского района, к деятельности которого у силовиков возникли серьезные вопросы, продолжает терять позиции. На минувшей неделе прокуратура признала законным и обоснованным решение следователей о возбуждении уголовного дела в отношении Седова по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонта тротуара и автодороги в райцентре. Это статья УК о покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Наказывается данное преступление лишением свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты областной прокуратурой на контроль.
Такое решение единогласно приняли палкинские единороссы во главе с секретарем местного отделения партии, экс-членом Генсовета ЕР Кристиной Калашниковой.
- 3 Лев Шлосберг
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» сел в лужу, пытаясь с видом знатока комментировать эпидемию коронавируса. Как известно, псковский яблочник вообще готов выступать с «экспертным мнением» по любым вопросам (экология, история, экономика, сельское хозяйство, право, образование, здравоохранение, местное самоуправление, охрана памятников, производство полимеров, спорт и др.).
После таких пророчеств от Нострадамуса наших дней только и остается надеть шапочку из фольги и на четвереньках ползти в сторону Орлецов. А чего стоят глубокомысленные изречения вроде такого: «Вся суть лечения коронавируса заключается в борьбе организма человека с болезнью». Да неужели? С такими откровениями можно и на Нобелевскую премию замахнуться. Или все-таки - на пародийную Шнобелевскую?! Напомню, ее вручают тем, кто из-за своих сомнительных «открытий» выглядит откровенным посмешищем.
- 2 Александр Васильев
Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» тоже решил откликнуться на тему пандемии коронавируса — и сделал это весьма своеобразно.
«В нашу деревню приехали питерцы и москвичи. Перспектива просидеть 3 недели с детьми в четырех стенах напомнила жителям столиц о малой родине», - рассказал парламентарий. И тут же раскрыл собственные творческие планы — пообещал вскоре презентовать «фильм».
«Для тех, кто решит по-быстрому бежать от коронавируса мы проинспектировали новую платную дорогу Москва-Санкт-Петербург», - сообщил Александр Васильев. - Мы наснимали очень много историй о дороге, авариях, грязных туалетах и контейнерных заправках. Через пару недель выпустим большой фильм». В очередной раз одолевают меня вопросы. А тем ли занимается депутат? Своим ли делом? Может, пора уже, наконец, покинуть парламент и заняться тем, к чему душа лежит — изобретением грибоискателя, съемками на трассе, выкладыванием селфи в соцсетях?
- 1 Лариса Семашко
Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области, экс-замглавы администрации Великолукского района, похоже, может выдохнуть: неприятная страница в биографии перевернута. По сообщениям региональных масс-медиа, Великолукский городской суд прекратил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении госпожи Семашко - ей назначен судебный штраф.
0 Иван Васильев
Псковский фельдшер-общественник, с недавних пор - активист прилепинского движения «За правду» начал записывать и выкладывать на Ютуб видеобращения. Господин Васильев говорит на темы, которые ему представляются важными и актуальными. С одной стороны, в принципе инициатива достойна одобрения: если гражданину с амбициями общественного деятеля есть, что сказать, то надо выступать и доносить свою точку зрения до народа, используя все имеющиеся возможности. Тем более, что в 21-м веке технически сделать это не сложно — было бы желание. С другой стороны, первые опыты на канале «Здесь вас услышат» пока особо не впечатляют: как-то всё уныло, блекло, ожидаемо непрофессионально.
+ 1 Виктор Асадчий
Руководитель регионального отделения партии «Патриоты России», член облизбиркома, бывший председатель Псковской городской думы начал проявлять активность в Фейсбуке. Господин Асадчий то и дело высказывает свое мнение по обсуждаемым темам и вступает в дискуссии с завсегдатаями социальной сети. Вы скажете, не бог весть какое достижение — вести полемику в Интернете. Соглашусь, но только отчасти.
К тому же комментарии господина Асадчего, как правило, касаются действительно значимых тем и подкреплены аргументами. Так что +1, пока скорее в качестве аванса.
+ 2 Наталья Ильина
Руководитель Псковского государственного университета заняла первое место на выборах ректора вуза и, таким образом, избавилась от приставки «врио». По результатам тайного голосования на конференции работников и обучающихся в ПсковГУ госпожа Ильина набрала 75 голосов, опередив своих коллег - начальника управления научно-исследовательской деятельности Владимира Дмитриева (42 голоса) и проректора по учебной работе Ольгу Серову (14 голосов). К выборам ректора ПсковГУ можно относиться как угодно - хоть видя в их итогах признание авторитета действующего руководителя, хоть обращая внимание на непубличный характер конференции и зыбкость результата.
+ 3 Георгий Василевич
Директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», экс-руководитель регионального отделения ОНФ засветился в официальном рупоре правительства РФ - «Российской газете». Да еще по какому поводу и в какой компании!
По мнению Василевича, такое упоминание в Конституции не нарушает светский характер государства. А фразу ("...сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога") он сам воспринимает как точное описание работы и жизни в пушкинском заповеднике. «В конце концов и в гимне России уже много лет есть слова "Хранимая Богом родная земля". Разве от этого наша земля за эти годы стала менее родной для тех, кто в Бога не верит?» - задается риторическим вопросом. Отмечу, что в материале РГ монолог Василевича соседствует со словами доктора Рошаля, президента Российской академии наук Сергеева, детского омбудсмена Кузнецовой и других известных персон.
+ 4 Аркадий Мурылев
Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, секретарь Псковского обкома КПРФ выступил с предложениями по мерам поддержки предпринимателей. Обращаясь к руководству Псковской области, Аркадий Мурылев заявил о необходимости принятия комплекса таких мер - предоставить послабления по уплате налогов, прекратить проверки на время карантина, поддержать бизнес льготными ставками, субсидиями, снижением арендной платы, отменить или ослабить некоторые штрафные санкции и т. д. По мнению бизнес-омбудсмена, всё это поможет своевременно поддержать бизнес и «спасти от трагических последствий».
Согласно указу губернатора, первоочередные изменения коснутся патентной системы налогообложения (в части снижения размера потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя) и упрощенной системы налогообложения (в части снижения ставок налога).
+ 5 Вера Емельянова
Первый заместитель губернатора Псковской области координировала работу различных ведомств по предупреждению распространения коронавируса. В минувшую пятницу под председательством Веры Емельяновой в администрации прошло заседание оперативного регионального штаба.
Главной задачей на ближайшие дни должна стать работа с гражданами, относящимися к группе риска. «Необходимо, чтобы реализация всех мер не вызывала паники, страха и сомнений в том, что мы с вами способны качественно и квалифицированно препятствовать распространению коронавирусной инфекции на территории Псковской области», – заявила Вера Емельянова. Ранее было объявлено о начале работы в Псковской областного информационного круглосуточного центра. Напомню, что в Псковской области коронавирусом было инфицировано предположительно 6 человек.
Следует добавить, что ранее губернатор Михаил Ведерников по собственной инициативе ушел на карантин с признаками ОРВИ и сдал тест на коронавирус. Он находится в Москве в самоизоляции. При этом губернатор, по его словам, руководит регионом дистанционно, регулярно сообщает в соцсетях последние новости по теме распространения коронавируса и, когда считает нужным, комментирует фейки.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер
Фото: архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети, пресс-служба администрации Псковской области, пресс-служба партии «Яблоко»