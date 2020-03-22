Политика

Рейтинг политической активности. 16-22 марта

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение, подготовленное нашим штатным комментатором Господином Рейтингомером.

Как чувствует себя региональный политический класс в условиях распространения коронавируса и продолжающегося обсуждения поправок в Конституцию? Эти две линии оставались центральными в общественно-политической жизни страны и региона. Неудивительно, что половина отмеченных в сегодняшнем обзоре персон получили свои баллы в связи с коронавирусной и конституционной темами.

Как и прежде, свои субъективные оценки Рейтингомер выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря позиций.

-5 Не получает никто, ибо эпических политических фиаско, сокрушительных провалов и нечеловеческих падений на неделе не было.

- 4 Евгений Седов

Глава Палкинского района, к деятельности которого у силовиков возникли серьезные вопросы, продолжает терять позиции. На минувшей неделе прокуратура признала законным и обоснованным решение следователей о возбуждении уголовного дела в отношении Седова по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонта тротуара и автодороги в райцентре. Это статья УК о покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Наказывается данное преступление лишением свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты областной прокуратурой на контроль.

Кроме того, членство Евгения Седова в «Единой России» приостановлено.

Такое решение единогласно приняли палкинские единороссы во главе с секретарем местного отделения партии, экс-членом Генсовета ЕР Кристиной Калашниковой.

- 3 Лев Шлосберг

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» сел в лужу, пытаясь с видом знатока комментировать эпидемию коронавируса. Как известно, псковский яблочник вообще готов выступать с «экспертным мнением» по любым вопросам (экология, история, экономика, сельское хозяйство, право, образование, здравоохранение, местное самоуправление, охрана памятников, производство полимеров, спорт и др.).

Теперь, оказывается, он еще и вирусолог. Светило мировой медицины практически! В то время, как медицинское сообщество только изучает новый вирус и очень осторожно делает любые предположения, господин Шлосберг уже готов дать кому угодно совет и сделать апокалипсический прогноз (да-да, я о том самом - про две трети населения земли).

После таких пророчеств от Нострадамуса наших дней только и остается надеть шапочку из фольги и на четвереньках ползти в сторону Орлецов. А чего стоят глубокомысленные изречения вроде такого: «Вся суть лечения коронавируса заключается в борьбе организма человека с болезнью». Да неужели? С такими откровениями можно и на Нобелевскую премию замахнуться. Или все-таки - на пародийную Шнобелевскую?! Напомню, ее вручают тем, кто из-за своих сомнительных «открытий» выглядит откровенным посмешищем.

- 2 Александр Васильев

Депутат Госдумы, лидер движения «Убитые дороги» тоже решил откликнуться на тему пандемии коронавируса — и сделал это весьма своеобразно.

«Во времена карантина родился новый девиз для Псковской области - «Псковщина не резиновая!» - написал господин Васильев на своей странице в социальных сетях, реагируя таким образом на массовый приезд в регион жителей мегаполисов.

«В нашу деревню приехали питерцы и москвичи. Перспектива просидеть 3 недели с детьми в четырех стенах напомнила жителям столиц о малой родине», - рассказал парламентарий. И тут же раскрыл собственные творческие планы — пообещал вскоре презентовать «фильм».

«Для тех, кто решит по-быстрому бежать от коронавируса мы проинспектировали новую платную дорогу Москва-Санкт-Петербург», - сообщил Александр Васильев. - Мы наснимали очень много историй о дороге, авариях, грязных туалетах и контейнерных заправках. Через пару недель выпустим большой фильм». В очередной раз одолевают меня вопросы. А тем ли занимается депутат? Своим ли делом? Может, пора уже, наконец, покинуть парламент и заняться тем, к чему душа лежит — изобретением грибоискателя, съемками на трассе, выкладыванием селфи в соцсетях?

- 1 Лариса Семашко

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области, экс-замглавы администрации Великолукского района, похоже, может выдохнуть: неприятная страница в биографии перевернута. По сообщениям региональных масс-медиа, Великолукский городской суд прекратил уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении госпожи Семашко - ей назначен судебный штраф.

0 Иван Васильев

Псковский фельдшер-общественник, с недавних пор - активист прилепинского движения «За правду» начал записывать и выкладывать на Ютуб видеобращения. Господин Васильев говорит на темы, которые ему представляются важными и актуальными. С одной стороны, в принципе инициатива достойна одобрения: если гражданину с амбициями общественного деятеля есть, что сказать, то надо выступать и доносить свою точку зрения до народа, используя все имеющиеся возможности. Тем более, что в 21-м веке технически сделать это не сложно — было бы желание. С другой стороны, первые опыты на канале «Здесь вас услышат» пока особо не впечатляют: как-то всё уныло, блекло, ожидаемо непрофессионально.

Или - того хуже — смахивает на «слив» условного компромата, как это произошло с «наездом» Ивана Васильева на председателя облсовпрофа, депутата регионального парламента Ульяну Михайлову и обнародованием ее переписки с руководством Федерации независимых профсоюзов России.

+ 1 Виктор Асадчий

Руководитель регионального отделения партии «Патриоты России», член облизбиркома, бывший председатель Псковской городской думы начал проявлять активность в Фейсбуке. Господин Асадчий то и дело высказывает свое мнение по обсуждаемым темам и вступает в дискуссии с завсегдатаями социальной сети. Вы скажете, не бог весть какое достижение — вести полемику в Интернете. Соглашусь, но только отчасти.

Для «Патриотов России», которые напоминают о себе исключительно перед выборами (да и то не всегда), уже сам факт проявления активности в социальных сетях — плюс и шаг вперед.

К тому же комментарии господина Асадчего, как правило, касаются действительно значимых тем и подкреплены аргументами. Так что +1, пока скорее в качестве аванса.

+ 2 Наталья Ильина

Руководитель Псковского государственного университета заняла первое место на выборах ректора вуза и, таким образом, избавилась от приставки «врио». По результатам тайного голосования на конференции работников и обучающихся в ПсковГУ госпожа Ильина набрала 75 голосов, опередив своих коллег - начальника управления научно-исследовательской деятельности Владимира Дмитриева (42 голоса) и проректора по учебной работе Ольгу Серову (14 голосов). К выборам ректора ПсковГУ можно относиться как угодно - хоть видя в их итогах признание авторитета действующего руководителя, хоть обращая внимание на непубличный характер конференции и зыбкость результата.

Как бы то ни было, задачу Наталья Ильина решила — руководителем вуза избрана.

+ 3 Георгий Василевич

Директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», экс-руководитель регионального отделения ОНФ засветился в официальном рупоре правительства РФ - «Российской газете». Да еще по какому поводу и в какой компании!

Господин Василевич попал в итоговый лонгрид на тему предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Хранителю Пушкиногорья досталась весьма неоднозначная тема — упоминание Бога в Основном законе страны.

По мнению Василевича, такое упоминание в Конституции не нарушает светский характер государства. А фразу ("...сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога") он сам воспринимает как точное описание работы и жизни в пушкинском заповеднике. «В конце концов и в гимне России уже много лет есть слова "Хранимая Богом родная земля". Разве от этого наша земля за эти годы стала менее родной для тех, кто в Бога не верит?» - задается риторическим вопросом. Отмечу, что в материале РГ монолог Василевича соседствует со словами доктора Рошаля, президента Российской академии наук Сергеева, детского омбудсмена Кузнецовой и других известных персон.

+ 4 Аркадий Мурылев

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, секретарь Псковского обкома КПРФ выступил с предложениями по мерам поддержки предпринимателей. Обращаясь к руководству Псковской области, Аркадий Мурылев заявил о необходимости принятия комплекса таких мер - предоставить послабления по уплате налогов, прекратить проверки на время карантина, поддержать бизнес льготными ставками, субсидиями, снижением арендной платы, отменить или ослабить некоторые штрафные санкции и т. д. По мнению бизнес-омбудсмена, всё это поможет своевременно поддержать бизнес и «спасти от трагических последствий».

Предложения Мурылева были услышаны — региональные власти уже начали разработку мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с профилактическими мерами по коронавирусу.

Согласно указу губернатора, первоочередные изменения коснутся патентной системы налогообложения (в части снижения размера потенциально возможного годового дохода индивидуального предпринимателя) и упрощенной системы налогообложения (в части снижения ставок налога).

+ 5 Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области координировала работу различных ведомств по предупреждению распространения коронавируса. В минувшую пятницу под председательством Веры Емельяновой в администрации прошло заседание оперативного регионального штаба.

Замгубернатора заверила: «Мы знаем, что делать, у нас достаточно ресурсов, мы готовы ко всем вызовам».

Главной задачей на ближайшие дни должна стать работа с гражданами, относящимися к группе риска. «Необходимо, чтобы реализация всех мер не вызывала паники, страха и сомнений в том, что мы с вами способны качественно и квалифицированно препятствовать распространению коронавирусной инфекции на территории Псковской области», – заявила Вера Емельянова. Ранее было объявлено о начале работы в Псковской областного информационного круглосуточного центра. Напомню, что в Псковской области коронавирусом было инфицировано предположительно 6 человек.

Следует добавить, что ранее губернатор Михаил Ведерников по собственной инициативе ушел на карантин с признаками ОРВИ и сдал тест на коронавирус. Он находится в Москве в самоизоляции. При этом губернатор, по его словам, руководит регионом дистанционно, регулярно сообщает в соцсетях последние новости по теме распространения коронавируса и, когда считает нужным, комментирует фейки.

Смотрите также Губернатор Ведерников пошутил на тему несоблюдения карантина и покупки BMW представительского класса

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети, пресс-служба администрации Псковской области, пресс-служба партии «Яблоко»