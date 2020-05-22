Рейтинг политической активности. 18-24 мая

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.
- 5 Светлана Василькова
Глава Пустошкинского района получила «неуд» за работу от местного собрания депутатов, после чего ушла в отпуск. Это решение, принятое в период борьбы с коронавирусом, было замечено в областном центре и жестко раскритиковано. Вначале губернатор, не называя конкретных имен, сравнил уход в отпуск муниципального руководителя с дезертирством и бегством («Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира»). На это высказывание обратили внимание федеральные медиа, в том числе ТАСС, РИА Новости, «Известия» «Давыдов индекс» и другие.
И тут красной нитью проходит мысль местного депутата Бугрякова: мол, кому война с пандемией, а кому и отпуск — в голове такое не укладывается. Или вот - заголовок из всё еще официального рупора областной власти - «Псковской правды»: «Глава Пустошкинского района дезертировала в отпуск».
- 4 Сергей Белов
Теперь уже экс-прокурор Псковской области пошел на понижение и отправляется заместителем прокурора Кабардино-Балкарии, о чем стало известно в понедельник, 18 мая. В этом решении руководства наблюдатели увидели оценку деятельности господина Белова в Пскове и, подводя итог пятилетней службы, констатировали: в отличие от своего предшественника Тимура Кебекова, игравшего заметную роль (вспомним хотя бы только «дело Михаила Гавунаса»), Сергей Белов не инициировал громкие процессы, минимально участвовал в публичной общественно-политической жизни, избегал конфликтов, хотя поводов для вмешательства прокуратуры было немало, в том числе в рамках резонансных уголовных дел. Впрочем, теперь важнее другое: как себя поставит новый руководитель «ока государева» в Псковской области Иван Грибов.
- 3 Василий Гончар
Председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова покидает свой пост. Напомню, что КСП он возглавил в апреле далекого уже 2013-го, когда в должности главы города всё более уверенно утверждался Иван Цецерский. За время работы господина Гончара в кресле главного муниципального контролера-счетчика успели смениться и губернаторы Псковской области, и главы региональной столицы, и не единожды сити-менеджеры. Год назад в отставку ушел господин Цецерский, после чего свои должности в органах местного самоуправления Пскова покинул ряд управленцев, работавших с ним. Пришел черед и Василия Гончара. При этом в качестве официальной причины расставания указывается переход чиновника на новое место работы, чем и объясняется его заявление «по собственному желанию».
- 2 Андрей Михеев
Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике получает -2 в связи с ситуацией, сложившейся в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С одной стороны, усилия областного руководства помочь предпринимателям вроде бы очевидны. При этом следует понимать, что возможности властей в регионах ограничены, тут нужна поддержка из федерального центра. С другой стороны, не прекращается поток обращений в СМИ и в адрес чиновников по поводу того, что принимаемые меры поддержки, по большому счету, ни к чему не приводят. Причем, с такими заявлениями выступают как «капитаны бизнеса», так и индивидуальные предприниматели.
Вот и на минувшей неделе предприниматели Пскова направили в администрацию области коллективное обращение, в котором указали, что из-за технических особенностей регистрации видов бизнеса по ОКВЭД лишь малая часть компаний и ИП, пострадавших из-за кризиса, могут рассчитывать на поддержку от государства. Открытое письмо опубликовано на сайте губернатор60.рф. Под обращением подписалось около двух десятков предпринимателей, но они указывают в письме, что ситуация в целом коснулась более 1000 организаций. Ответственным за рассмотрение обращения, естественно, назначен глава комитета по экономразвитию и инвестполитике. Притом, что обращение поступило 20 мая, ответа на сайте нет до сих пор.
- 1 Владимир Никитин
Бывший первый секретарь Псковского обкома компартии, член ЦК КПРФ решил напомнить о себе и опубликовал длиннющий трактат. Нет - не на актуальные ныне темы борьбы с коронавирусом или внесения путинских поправок в Конституцию. Работа Никитина — об ином, это отклик на статью Геннадия Зюганова «Русский стержень державы». Своего партийного босса Владимир Степанович ожидаемо хвалит, во всем с ним соглашается, а саму статью называет знаковой. Если попытаться коротко передать содержание статьи, то выйдет так: самое главное для всего мира — «русский вопрос», ибо мы — ключевая нация, даешь борьбу с русофобией — и возглавляемое Никитиным движение «Русский лад» внесёт свой вклад в это благородное дело. Ура! Впрочем, на этом «динозавр» псковской политики не остановился — намедни записал еще и видеообращение в стихах (видимо, собственного сочинения). Всё пересказывать не стану — приведу лишь одно весьма характерное четверостишие:
Орду, менял и торгашей
С России выбросим взашей.
Не Русь вам богачи, а фига.
Мы сбросим западное иго!
0 Игорь Максимов
Бывший вице-губернатор Псковской области вернулся в региональную политическую и административную жизнь. По информации Псковской Ленты Новостей, Игорь Иванович уже приступил к работе в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». Напомню, что в апреле в связи с проблемами со здоровьем должность покинул директор МП Александр Коростелев.
При том, что назначение Игоря Максимова в «Псковские тепловые сети» еще никак публично не обозначено, нападки на управленца в анонимных телеграм-каналах уже начались.
+ 1 Олег Брячак
Комиссия Псковской гордумы по регламенту и депутатской этике сочла обвинения депутата в лоббировании интересов «Городской управляющей компании» необоснованными. Ранее некая псковичка Ирина Степанова пожаловалась на «открытое и бессовестное» рекламирование деятельности «Городской управляющей компании» депутатом-справедливороссом. По ее мнению, данная УК входит в состав аффилированных фирм Брячака, и целью ее создания было не только управление многоквартирными домами, но и использование этой деятельности для осуществления предвыборной агитации среди жильцов. При этом женщина считает, что «Городская управляющая компания» - фирма-пустышка, у нее не было и нет собственных средств, а расчетный счет заблокирован за неоплату банковского обслуживания. На обращение псковички было подготовлено заключение правового отдела гордумы. В нем отмечено, что Брячак - депутат , работающий на непостоянной основе, поэтому никаких ограничений на выполнение производственных, служебных и профессиональных обязанностей у него не имеется, за исключением ограничений по регламенту Псковской городской Думы. «Мы считаем, что данное обращение субъективно, необоснованно и выражает личное, не подкрепленное доказательствами, мнение гражданки. Личная и производственная деятельность депутата не может являться предметом рассмотрения на комиссии. Это не входит в ее полномочия», - подчеркнули в правовом отделе. С этой точкой зрения согласились и члены комиссии ПГД.
+ 2 Игорь Иванов
Руководитель областного профсоюза работников жизнеобеспечения набирает очки перед выборами нового председателя облсовпрофа. На неделе в поддержку господина Иванова выступили несколько лидеров отраслевых профсоюзных организаций, в том числе работников народного образования и агропромышленного комплекса. Ранее в поддержку кандидатуры Игоря Иванова высказались и другие отраслевые профсоюзы, в том числе президиум областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, территориальный комитет областной организации профсоюзов лесных отраслей, обком Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Таким образом, отмечаю, что фишки поддерживаемого властью кандидата ползут вверх. Заметно, что за Игоря Иванова ведется кампания - очевидно, что она в определенном смысле режиссируется.
Однако сумеет ли Иванов получить большинство на выборах, станет известно только через пару недель. Каким окажется итог голосования 8 июня — сейчас не скажет никто, тем более, что расклад будет зависеть и того, как будут избирать председателя — тайно или открыто. Это тоже пока неизвестно.
+ 3 Виталий Соловьев
Глава Новосокольнического района, в котором недавно была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом из-за завоза группы киргизских рабочих, вполне мог оказаться «стрелочником» и ответить за произошедшее.
На неделе в районе побывал губернатор Михаил Ведерников. Он провел рабочую встречу с главой муниципалитета. Михаил Ведерников положительно оценил усилия муниципальной администрации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Хорошо начали. Вызовы, которые были перед районом, успешно решены», — заметил он и напомнил, что в ходе рабочей поездки принято несколько решений в части модернизации ряда учреждений здравоохранения муниципалитета.
+ 4 Аркадий Мурылев
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, секретарь областного комитета КПРФ внес в адрес региональных властей предложения о мерах поддержки для арендодателей и арендаторов. Господин Мурылев обращает внимание на неэффективность принятых налоговых льгот для арендодателей - владельцев торговых комплексов. В качестве решения проблемы уполномоченный предложил убрать привязку арендодателя к реестру МСП, расширить перечень (из приложения к закону), либо допустить возможность соответствия дополнительного ОКВЭД арендатора перечню, условия одновременного снижения арендной платы и предоставления рассрочки исключить и предоставить альтернативу – снижение или отсрочка. Не в первый раз за последние недели отмечаем активность бизнес-омбудсмена и его весьма толковые инициативы.
+ 5 Ольга Милонаец
Как мы уже отмечали ранее, начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области играет всё более заметную роль в общественно-политической жизни региона. При этом Ольга Милонаец действует самостоятельно, решительно, открыто, смело идет на диалог со средствами массовой информации. Так, на минувшей неделе глава УФАС приняла участие в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и ответила на многочисленные вопросы о том, как регулируются государственные закупки, как расходуются деньги налогоплательщиков, не нарушаются ли личные права.
Ольга Викторовна обещает и в дальнейшем оставаться открытой и рассказывать о делах, которые расследует УФАС. А там, действительно, много интересных и резонансных тем, включая такие, как действия участников «мусорной реформы», аукцион на поставку искусственного поля и оборудования для стадиона «Локомотив», нашумевшая история о закупке мебели для псковской музыкальной школы.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер