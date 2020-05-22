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Политика

Рейтинг политической активности. 18-24 мая

24.05.2020 20:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Свои субъективные оценки выставляет наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как и прежде, 5 баллов - это максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Светлана Василькова

Глава Пустошкинского района получила «неуд» за работу от местного собрания депутатов, после чего ушла в отпуск. Это решение, принятое в период борьбы с коронавирусом, было замечено в областном центре и жестко раскритиковано. Вначале губернатор, не называя конкретных имен, сравнил уход в отпуск муниципального руководителя с дезертирством и бегством («Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира»). На это высказывание обратили внимание федеральные медиа, в том числе ТАСС, РИА Новости, «Известия» «Давыдов индекс» и другие.

А затем уже псковские СМИ из государственного медиахолдинга дали очередной залп по главе-яблочнице.

И тут красной нитью проходит мысль местного депутата Бугрякова: мол, кому война с пандемией, а кому и отпуск — в голове такое не укладывается. Или вот - заголовок из всё еще официального рупора областной власти - «Псковской правды»: «Глава Пустошкинского района дезертировала в отпуск».

- 4 Сергей Белов

Теперь уже экс-прокурор Псковской области пошел на понижение и отправляется заместителем прокурора Кабардино-Балкарии, о чем стало известно в понедельник, 18 мая. В этом решении руководства наблюдатели увидели оценку деятельности господина Белова в Пскове и, подводя итог пятилетней службы, констатировали: в отличие от своего предшественника Тимура Кебекова, игравшего заметную роль (вспомним хотя бы только «дело Михаила Гавунаса»), Сергей Белов не инициировал громкие процессы, минимально участвовал в публичной общественно-политической жизни, избегал конфликтов, хотя поводов для вмешательства прокуратуры было немало, в том числе в рамках резонансных уголовных дел. Впрочем, теперь важнее другое: как себя поставит новый руководитель «ока государева» в Псковской области Иван Грибов.

- 3 Василий Гончар

Председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова покидает свой пост. Напомню, что КСП он возглавил в апреле далекого уже 2013-го, когда в должности главы города всё более уверенно утверждался Иван Цецерский. За время работы господина Гончара в кресле главного муниципального контролера-счетчика успели смениться и губернаторы Псковской области, и главы региональной столицы, и не единожды сити-менеджеры. Год назад в отставку ушел господин Цецерский, после чего свои должности в органах местного самоуправления Пскова покинул ряд управленцев, работавших с ним. Пришел черед и Василия Гончара. При этом в качестве официальной причины расставания указывается переход чиновника на новое место работы, чем и объясняется его заявление «по собственному желанию».

- 2 Андрей Михеев

Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике получает -2 в связи с ситуацией, сложившейся в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С одной стороны, усилия областного руководства помочь предпринимателям вроде бы очевидны. При этом следует понимать, что возможности властей в регионах ограничены, тут нужна поддержка из федерального центра. С другой стороны, не прекращается поток обращений в СМИ и в адрес чиновников по поводу того, что принимаемые меры поддержки, по большому счету, ни к чему не приводят. Причем, с такими заявлениями выступают как «капитаны бизнеса», так и индивидуальные предприниматели.

Работа в этом направлении пробуксовывает, у многих создается впечатление, что вообще никому не помогают, а некоторым из обратившихся вообще не отвечают.

Вот и на минувшей неделе предприниматели Пскова направили в администрацию области коллективное обращение, в котором указали, что из-за технических особенностей регистрации видов бизнеса по ОКВЭД лишь малая часть компаний и ИП, пострадавших из-за кризиса, могут рассчитывать на поддержку от государства. Открытое письмо опубликовано на сайте губернатор60.рф. Под обращением подписалось около двух десятков предпринимателей, но они указывают в письме, что ситуация в целом коснулась более 1000 организаций. Ответственным за рассмотрение обращения, естественно, назначен глава комитета по экономразвитию и инвестполитике. Притом, что обращение поступило 20 мая, ответа на сайте нет до сих пор.

- 1 Владимир Никитин

Бывший первый секретарь Псковского обкома компартии, член ЦК КПРФ решил напомнить о себе и опубликовал длиннющий трактат. Нет - не на актуальные ныне темы борьбы с коронавирусом или внесения путинских поправок в Конституцию. Работа Никитина — об ином, это отклик на статью Геннадия Зюганова «Русский стержень державы». Своего партийного босса Владимир Степанович ожидаемо хвалит, во всем с ним соглашается, а саму статью называет знаковой. Если попытаться коротко передать содержание статьи, то выйдет так: самое главное для всего мира — «русский вопрос», ибо мы — ключевая нация, даешь борьбу с русофобией — и возглавляемое Никитиным движение «Русский лад» внесёт свой вклад в это благородное дело. Ура! Впрочем, на этом «динозавр» псковской политики не остановился — намедни записал еще и видеообращение в стихах (видимо, собственного сочинения). Всё пересказывать не стану — приведу лишь одно весьма характерное четверостишие:

Орду, менял и торгашей

С России выбросим взашей.

Не Русь вам богачи, а фига.

Мы сбросим западное иго!

0 Игорь Максимов

Бывший вице-губернатор Псковской области вернулся в региональную политическую и административную жизнь. По информации Псковской Ленты Новостей, Игорь Иванович уже приступил к работе в муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». Напомню, что в апреле в связи с проблемами со здоровьем должность покинул директор МП Александр Коростелев.

При том, что назначение Игоря Максимова в «Псковские тепловые сети» еще никак публично не обозначено, нападки на управленца в анонимных телеграм-каналах уже начались.   

+ 1 Олег Брячак

Комиссия Псковской гордумы по регламенту и депутатской этике сочла обвинения депутата в лоббировании интересов «Городской управляющей компании» необоснованными. Ранее некая псковичка Ирина Степанова пожаловалась на «открытое и бессовестное» рекламирование деятельности «Городской управляющей компании» депутатом-справедливороссом. По ее мнению, данная УК входит в состав аффилированных фирм Брячака, и целью ее создания было не только управление многоквартирными домами, но и использование этой деятельности для осуществления предвыборной агитации среди жильцов. При этом женщина считает, что «Городская управляющая компания» - фирма-пустышка, у нее не было и нет собственных средств, а расчетный счет заблокирован за неоплату банковского обслуживания. На обращение псковички было подготовлено заключение правового отдела гордумы. В нем отмечено, что Брячак - депутат , работающий на непостоянной основе, поэтому никаких ограничений на выполнение производственных, служебных и профессиональных обязанностей у него не имеется, за исключением ограничений по регламенту Псковской городской Думы. «Мы считаем, что данное обращение субъективно, необоснованно и выражает личное, не подкрепленное доказательствами, мнение гражданки. Личная и производственная деятельность депутата не может являться предметом рассмотрения на комиссии. Это не входит в ее полномочия», - подчеркнули в правовом отделе. С этой точкой зрения согласились и члены комиссии ПГД.

+ 2 Игорь Иванов

Руководитель областного профсоюза работников жизнеобеспечения набирает очки перед выборами нового председателя облсовпрофа. На неделе в поддержку господина Иванова выступили несколько лидеров отраслевых профсоюзных организаций, в том числе работников народного образования и агропромышленного комплекса. Ранее в поддержку кандидатуры Игоря Иванова высказались и другие отраслевые профсоюзы, в том числе президиум областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, территориальный комитет областной организации профсоюзов лесных отраслей, обком Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. Таким образом, отмечаю, что фишки поддерживаемого властью кандидата ползут вверх. Заметно, что за Игоря Иванова ведется кампания - очевидно, что она в определенном смысле режиссируется.

Как бы то ни было, действующий руководитель облсовпрофа Ульяна Михайлова уже не выглядит безусловным фаворитом. Скорее, ситуация из разряда «50 на 50». Наблюдаем острую конкурентную борьбу

Однако сумеет ли Иванов получить большинство на выборах, станет известно только через пару недель. Каким окажется итог голосования 8 июня — сейчас не скажет никто, тем более, что расклад будет зависеть и того, как будут избирать председателя — тайно или открыто. Это тоже пока неизвестно.

+ 3 Виталий Соловьев

Глава Новосокольнического района, в котором недавно была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом из-за завоза группы киргизских рабочих, вполне мог оказаться «стрелочником» и ответить за произошедшее.

Но, как говорится, прошел по краю. Более того, получил положительную оценку областного руководства.

На неделе в районе побывал губернатор Михаил Ведерников. Он провел рабочую встречу с главой муниципалитета.  Михаил Ведерников положительно оценил усилия муниципальной администрации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. «Хорошо начали. Вызовы, которые были перед районом, успешно решены», — заметил он и напомнил, что в ходе рабочей поездки принято несколько решений в части модернизации ряда учреждений здравоохранения муниципалитета.

+ 4 Аркадий Мурылев

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, секретарь областного комитета КПРФ внес в адрес региональных властей предложения о мерах поддержки для арендодателей и арендаторов. Господин Мурылев обращает внимание на неэффективность принятых налоговых льгот для арендодателей - владельцев торговых комплексов. В качестве решения проблемы уполномоченный предложил убрать привязку арендодателя к реестру МСП, расширить перечень (из приложения к закону), либо допустить возможность соответствия дополнительного ОКВЭД арендатора перечню, условия одновременного снижения арендной платы и предоставления рассрочки исключить и предоставить альтернативу – снижение или отсрочка. Не в первый раз за последние недели отмечаем активность бизнес-омбудсмена и его весьма толковые инициативы.

+ 5 Ольга Милонаец

Как мы уже отмечали ранее, начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области играет всё более заметную роль в общественно-политической жизни региона. При этом Ольга Милонаец действует самостоятельно, решительно, открыто, смело идет на диалог со средствами массовой информации. Так, на минувшей неделе глава УФАС приняла участие в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и ответила на многочисленные вопросы о том, как регулируются государственные закупки, как расходуются деньги налогоплательщиков, не нарушаются ли личные права.

У видеотрансляции из студии псковского «Эха» — десятки тысяч просмотров.

Ольга Викторовна обещает и в дальнейшем оставаться открытой и рассказывать о делах, которые расследует УФАС. А там, действительно, много интересных и резонансных тем, включая такие, как действия участников «мусорной реформы», аукцион на поставку искусственного поля и оборудования для стадиона «Локомотив», нашумевшая история о закупке мебели для псковской музыкальной школы.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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