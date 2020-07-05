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Политика

Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы

05.07.2020 23:59|ПсковКомментариев: 0

Поздний воскресный вечер – и это значит, на ПЛН приходит время Господина Рейтингомера. По традиции наш штатный комментатор подводит политические итоги семи дней и выставляет свои субъективные оценки. 

На минувшей неделе (29 июня – 5 июля) в России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию. За пакет многочисленных изменений в основной закон страны высказались порядка 78% проголосовавших, против – более 21%. Поправки уже вступили в силу – соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который, напомним, получил возможность вновь баллотироваться на главный государственный пост. 

Одним из главных событий, которое прозвучало по всей стране и вывело Псковскую область в топ новостей федеральных СМИ, стал поворот в «деле Светланы Прокопьевой» - в качестве наказания публицистки, обвиняемой в оправдании терроризма, прокурор запросила 6 лет колонии общего режима и запрет заниматься журналистикой сроком на 4 года. В поддержку Светланы Прокопьевой высказались многие представители журналистского сообщества и правозащитники, считающие дело политически мотивированным. Ожидается, что свой приговор Второй западный окружной военный суд вынесет в понедельник, 6 июля. Дело - очень серьезное, и по вполне очевидным соображениям в нашем полушутливом рейтинге не будут выставляться плюсы и минусы тем, кто так или иначе отреагировал на эту тему или просто хотел хайпануть на ней.   

Между тем в Псковской области в очередной раз побывал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Визиты главы наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ и руководителя некоммерческой организации, занимающейся возрождением объектов культурного наследия в Псковской области, в последние годы стали регулярными. Они связаны с работой по восстановлению важнейших памятников истории нашего региона. 


Экс-премьер Сергей Степашин (справа) во время визита в Псковскую область. Слева – губернатор Михаил Ведерников и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

В Пскове на этой неделе прошла сессия гордумы, на которой с отчетом о работе выступила глава города Елена Полонская. Ее коллеги отчет большинством голосов (18) утвердили, однако четверть депутатского корпуса – 6 мундепов из фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» при голосовании воздержались. В ходе сессии депутаты – представители различных партий адресовали друг другу претензии и упреки – очевидно, в городской парламент вернулась политика. 

За событиями в региональной политической жизни внимательно следил Господин Рейтингомер. И он уже готов представить свои оценки по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус - это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто

- 4 Александр Седунов 

Руководитель областного комитета по образованию занимает место в конце списка ньюсмейкеров в связи с отставанием, допущенным его ведомством при реализации нацпроекта. Говоря об уровне кассового исполнения приоритетных госпрограмм, губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области проект «Образование» с отставанием от плана 60% вышел в антилидеры, сменив на дне этого своеобразного рейтинга «Здравоохранение» (отставание - 49%). Глава области поручил Александру Седунову активизировать работу с подрядчиками при строительстве детских садов. Задача: к концу года все объекты должны быть введены в эксплуатацию. Михаил Ведерников подчеркнул, что переносить финансирование большого количества объектов на следующий год недопустимо.  

- 3 Константин Вилков

В минувший уик-энд в Петербурге прошел шестой съезд партии «Родина». Объявлено, что организация обязательно примет участие в парламентских выборах и пойдет на них, как «партия российских регионов».  Делегатам было представлено что-то вроде концепции новой предвыборной программы. О съезде проинформировали многие федеральные масс-медиа, это не говоря уже про сообщения пресс-службы самой «Родины». Однако – и это удивительно – Псковское региональное отделение во главе с Константином Вилковым хранит по поводу прошедшего съезда гробовое молчание. То ли обиделись, что лидер «Родины» Алексей Журавлев не отметил скобарей наградами, которые, судя по сообщениям, щедро вручались регионалам на форуме. То ли такая тишина – следствие общей пассивности Псковского регионального отделения партии. То ли псковские родинцы уже что-то такое знают, о чем не хотели бы говорить вслух. И тогда нам остается набраться терпения и дождаться дополнительной информации о решениях съезда. 

Как мы уже отмечали, господин Вилков и в целом региональное отделение «Родины» в последнее время крайне пассивны, выпали из обоймы и перестали заниматься хоть какой-то публичной политической деятельностью.

- 2 Обком КПРФ 

Псковские коммунисты как-то уж совсем неактивно и невнятно повели себя при голосовании по поправкам в Конституцию. Вроде бы на финишной прямой федеральным руководством была четко обозначена партийная линия — голосуем против и активно доводим свою позицию до населения. Однако псковский обком КПРФ, на мой взгляд, чисто отбывал номер. Сходили, проголосовали, вяло прокомментировали.

Первый секретарь областного отделения Петр Алексеенко рассказал о некой увиденной сценке в магазине — мол, стоит стол, сидят люди, голосуй кто хочешь. Учитывая отсутствие жалоб на проведение голосования, дальше слов о профанации процесса дело у псковских зюгановцев не пошло. 

- 1 Олег Брячак и Денис Иванов

Депутаты Псковской гордумы – эсер Олег Брячак и единоросс Денис Иванов устроили на прошедшей во вторник сессии странный междусобойчик и обменялись колкостями, как говорится, ниже пояса. После отчета Елены Полонской Брячак упрекнул главу города в начавшемся «процессе разложения гордумы» и в том, что этот орган местного самоуправления становится политизированным, а депутатов начали делить по партийной принадлежности.

Руководитель фракции «Единой России» решил вступиться за коллегу и обвинил лидера «Справедливой России» в немужском поведении, которое, по его словам, можно наблюдать, «когда девушка отказала парню, и он весь день ей потом мотал нервы». «Это было не по-мужски», - охарактеризовал Иванов выступление Брячака. Последний в долгу не остался - и тут же обвинил оппонента в… «сексуальных проблемах». «Денис Олегович, если у вас сексуальные проблемы, не надо их выносить в стены гордумы», - посоветовал он, на что Елена Полонская призвала обоих депутатов «соблюдать регламент».

С этим, по-моему, невозможно не согласиться:  парламент, пусть даже муниципальный, не место для подобных дискуссий. Тем более - с участием партийных руководителей. 

0 Владимир Жилинский

Координатор областного отделения общественного движения «Голос», которое занималось наблюдением за ходом голосования по поправкам в Конституцию, удивил своим комментарием происходящего в Пскове. Понятно, что местная оппозиционная публика ждала от соратника негативных оценок, а тут - вдруг такое! «Мы можем скорее похвалить организацию процесса голосования… серьезных нарушений не регистрируем» и т.д, и т.п. За столь неангажированный подход можно было бы и плюс ему дать, но сам Жилинский позднее в соцсетях начал оправдываться и пообещал, что когда-нибудь научится «нормально выступать». Одни из собратьев по разуму предположили, что наблюдателя за голосованием просто неправильно поняли. На что другие тут же заметили, что как-то его - не то оппозиционера, не то партнера губернаторской «Команды 2018» - в последнее время «очень часто не так понимают». 

+ 1 Иван Цецерский

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития МСУ, депутат Псковской городской думы получает +1 в связи с тем, что роль местного самоуправления в России меняется, ассоциация займется разработкой проекта Основ государственной политики Российской Федерации в области МСУ до 2030 года - и для Ивана Цецерского это шанс проявить себя.

Отмечу и то, что на минувшей неделе экс-глава Пскова принял участие в сессии гордумы, проголосовал за утверждение отчета Елены Полонской и публично выразил готовность поддерживать ее. Это при том, что в их отношениях до недавнего времени, мягко говоря, не всё было гладко. Но, видимо, пришло время закопать топор войны. 

+ 2 Дмитрий Пермяков

Депутат Псковской городской думы от партии «Яблоко» проявил активность на сессии и заседании градостроительного совета, на котором рассматривалась концепция благоустройства площади Ленина. На градсовете Пермяков предложил взять проект концепции за основу, так как там, по его мнению, «есть рациональное зерно». Хотя он и полагает, что «в идеальном мире стоило бы снести позорный и ужасный кинотеатр «Октябрь». «Но откуда взять столько денег?» - задал он риторический вопрос. Кроме того, Дмитрий Пермяков дал весьма содержательное интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове. Особо обращаю внимание на взвешенные и спокойные оценки, что для некоторых псковских яблочников в последнее время – большая редкость.  

+ 3 Дмитрий Петров

Положительную оценку получает глава Усвятского района — рекордсмен по уровню поддержки поправок в Конституцию. За предложенные изменения высказались 90,58% жителей муниципального образования, принявших участие в голосовании. Против проголосовало в десять раз меньше — 9,28%. Понятно, что в Доме Советов напротив фамилии усвятского руководителя поставили большой плюс.

+ 4 Игорь Сопов

Председатель избирательной комиссии Псковской области успешно справился с проведением своей первой кампании – голосования по поправкам в Конституцию. Надо ли говорить, что задача была весьма непростая. Мало того, что само голосование – это не обычные выборы, так еще они и переносились, и проводились в условиях борьбы с коронавирусом. Не случайно глава облизбиркома неоднократно поблагодарил членов избирательных комиссий,  которые провели огромную работу и изучили все рекомендации Роспотребнадзора. Как бы то ни было, все было сделано вовремя, «с колес», с соблюдением всех мер безопасности. «За семь дней работы у нас нет ни одной жалобы. Это говорит о многом», - подвел итог работы глава областной избирательной комиссии.

В принципе Игорю Сопову можно было бы дать и +5, если бы не нелепая история с приобщением особого мнения члена облизбиркома от  «Яблока» Елены Маятниковой к итоговому протоколу.

+ 5 Митрополит Тихон 

Максимально высокую оценку сегодня получает митрополит Псковский и Порховский Тихон. В очередной раз отмечаю его высокие лоббистские возможности, благодаря которым в регионе восстанавливаются, реконструируются и реставрируются памятники истории и культуры. Благодаря экономии средств удается сделать даже больше, чем было запланировано «Нам было выделено 350 млн на 2020 год на 17 объектов, мы сделали проектирование в два раза дешевле. Получилась экономия. Часть этих средств можно направить на ремонт помещений Свято-Успенского Святогорского монастыря», - сказал митрополит Тихон в ходе визита Сергея Степашина в Псковскую область.  

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг! Рейтинг политической активности. Момент истины Рейтинг политической активности. Падения и взлеты Рейтинг политической активности. Маски сброшены Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
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