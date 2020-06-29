Туризм

Сергей Степашин: Печоры станут самым красивым городом Северо-Запада России

Печоры станут самым красивым городом Северо-Запада нашей страны, а, может быть, и всей России, заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин в беседе с журналистами сегодня, 30 июня.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в ответ пошутил, что земля уже растет в цене прямо сейчас. «Мы действительно хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми местами. В первую очередь, для жителей, для паломников и многочисленных людей, которые приезжают. Сейчас мы делаем большой проект реконструкции Печор и Изборска. Очень и очень хотелось бы, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни», - сказал владыка.

Он также заметил, что канализация города Печоры является постоянной ежедневной заботой. Сергей Степашин заверил, что этот вопрос фонд «берет на себя».