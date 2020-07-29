Политика

Ситуацию нервозности Александр Лукашенко создал своими руками - псковский бизнесмен

Ситуацию нервозности Александр Лукашенко (президент Белоруссии - от ред.) создал своими руками. Такое мнение высказал псковский бизнесмен Николай Рассадин сегодня, 30 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя ситуацию в Белоруссии накануне выборов главы государства.

«Конечно, президент Белоруссии нервничает. Но ситуацию нервозности он создал сам, своими руками. И в этой ситуации он будет искать внешнего врага», - считает Николай Рассадин. По его мнению, Александр Лукашенко «будет нагнетать обстановку с риском внешнего вмешательства в выборы».

«Он будет обвинять российских хакеров и военных. Нужно понять, кого действительно задержали, что это за 33 человека. Хотя, я читал, что часть из них была причастна к событиям на юго-востоке Украины. А, возможно, что они ехали защищать Лукашенко, а там не разобрались, а, может, они ехали мимо, потому что выехать из России нельзя, а из Белоруссии можно. Версий можно сочинять сколько угодно», - сказал бизнесмен.

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По его словам, сейчас нужно дождаться, когда «спадет первая пена», и понять, что это были за люди и куда они направлялись.