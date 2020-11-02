Политика

Рейтинг политической активности. Будни и праздники

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Одним из центральных событий минувшей недели стало проведение юбилейной, 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, на которой была утверждена новая нарезка одномандатных округов на выборах регионального парламента. Напомним, необходимость таких изменений возникла в связи с уменьшением количества депутатов - с 44 до 26. Половина из них будет избираться в одномандатных округах.

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Как заявляют разработчики новой схемы одномандатных округов, в ее основе лежат принципы целостности районов и равномерной численности избирателей. Среднее количество последних в каждом округе составляет теперь около 40 тысяч человек с допустимым законодательством 10-процентным отклонением от этого числа.

Прежняя нумерация частично сохранена: округа под первыми четырьмя номерами расположены в Пскове, два следующих - в Великих Луках, еще семь округов относятся к районам.

Нумерация движется с севера на юг: округ №7 объединяет Гдовский и Псковский районы, №8 – Дновский, Стругокрасненский, Плюсский и Порховский, №9 – Новоржевский, Островский и Пушкиногорский, №10 – Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский, №11 – Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий, №12 – Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский, №13 – Невельский, Пустошкинский и Себежский районы. Для псковского политического класса тема правил игры на выборах-2021 имеет большое значение - и неудивительно, что новая нарезка активно обсуждалась в кулуарах, а на сессии между представителями партии власти и оппозиции вновь вспыхнула дискуссия по этому поводу.

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Впрочем, это только одна из актуальных тем общественно-политической повестки. Было и немало других - от весьма проблемных (таких, например, как обсуждение будущего инфекционного отделения Невельской больницы) до предпраздничных хлопот: власти представили новую концепцию новогоднего убранства региональной столицы. Как обычно, за всем происходящим внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня он вновь готов представить свои субъективные оценки. Как и прежде, они выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус — это поражения, неудачи и прочий негатив.

Впервые за всё время реализации проекта максимально низкие оценки (-5 и -4) не нашли своих обладателей. Причина в том, что никаких сокрушительных политических фиаско, позорных отставок и глупых заявлений не было.

- 3 Ольга Качнова

Руководитель регионального комитета по туризму Ольга Качнова покинула пост, который занимала с 2019 года. Ушла (или «ушли») практически по-английски: громко не прощаясь, без официальных объявлений и публичного подведения итогов работы. Имя сменщицы уже известно: это Марина Егорова, ранее исполнявшая обязанности главы Печорского района, а до этого занимавшая пост первого замруководителя этого муниципального образования. В конце прошлого года, после отставки Дмитрия Сопотова, Марина Валериевна вполне могла рассматриваться как потенциальный кандидат на пост главы района. Однако в результате в Доме Советов решили сделать ставку на многоопытного Сергея Тарасика - он и победил летом 2020-го на выборах. А госпожа Егорова теперь займется развитием туризма и преодолением многочисленных вызовов, обусловленных пандемией коронавируса.

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- 2 Олег Майоров

Глава Невельского района оказался в центре резонансной истории, связанной с будущим инфекционного отделения местной больницы. О происходящем мы уже писали ранее. На минувшей неделе в райцентре прошла акция общественников, выступающих против закрытия «инфекционки», а на встречу с местными активистами приехала первый вице-губернатор Вера Емельянова. По сообщению невельской районки, в ходе этой встречи «были расставлены акценты в вопросах оказания медицинских услуг в Невельской межрайонной больнице», а именно заявлено, что главная задача – оказание качественной медицинской помощи жителям Невельского района, о закрытии речь не идет; койко-места и медицинские кадры в медицинском учреждении сохранены в полном объеме; в ходе организационных изменений исчезла лишь вывеска «Инфекционное отделение», медицинские услуги как оказывались ранее, так и будут оказываться амбулаторно либо в детском и терапевтическом отделениях больницы; пациенты со средней и тяжелой формой инфекционных заболеваний будут отправлены каретами скорой помощи в Великолукское подразделение инфекционной больницы; появится медицинский автобус Невель - Великие Луки для транспортировки пациентов на консультации, госпитализацию и обратно.

Хорошо, если всё так - и историю можно считать законченной. Как бы то ни было, пресловутые ложечки, похоже, нашлись - но осадок остался. И больше других, на мой взгляд, произошедшее ударило по местной, самой близкой к народу, власти - в данном случае по главе муниципалитета.

- 1 «Справедливая Россия»

В областном Собрании депутатов на сессии отклонили очередную инициативу псковских справедливороссов. В отсутствии находящейся на самоизоляции главы фракции СР Натальи Тудаковой законопроект «О единовременной денежной выплате в 2020 году гражданам в возрасте 65 лет и старше» представлял депутат Владимир Панченко.

Он посетовал, что партию, предлагающую проекты законов, улучшающих положение наименее защищенных социальных слоев населения, обвиняют в популизме. «Мы взяли на себя функции "Единой России" и решили позаботиться о наших гражданах. Но почему-то, когда что-то предлагает "Единая Россия" - это забота о гражданах, а когда "Справедливая Россия" - популизм», - высказался он. Вице-спикер областного Собрания, единоросс Виктор Антонов в свою очередь отметил, что «может быть, круто называть представленный законопроект популистским, но в любом случае надо руководствоваться, в первую очередь, здравым смыслом». Отмечу, что ранее отрицательное заключение на законопроект дала администрация области. По итогам голосования 12 депутатов высказались за, против - 20, воздержались - 2.

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0 Андрей Павлик

26-летний заместитель директора ООО «Гортопсбыт» избран главой администрации Плюссы. Такое решение тайным голосованием приняли местные депутаты. На тайное голосование конкурсной комиссией были допущены две кандидатуры — действующая глава администрации Татьяна Леппо и депутат этого созыва Андрей Павлик. Правда, участвовать в самом голосовании последнему не представилось возможным. Как пояснила юрист администрации района, избрание руководителя исполнительно-распорядительного органа проводится на конкурсной основе и участие в голосовании действующего депутата, претендующего на замещение этой вакантной должности, ставит в неравное положение другого кандидата. Поэтому воспользоваться правом проголосовать за того или иного кандидата смогли лишь 8 депутатов из присутствующих на сессии. За Татьяну Леппо проголосовали 2 депутата, 6 голосов было отдано Андрею Павлику. Присутствующий на заседании глава района Виталий Аршинов поздравил новоиспеченного мэра с оказанным ему доверием.





На фото: Андрей Павлик. Источник: газета «Плюсский край», ВКонтакте

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+ 1 Артур Гайдук и Алексей Севастьянов

«Плюс один» по итогам минувшей недели получают депутаты регионального парламента - в определенном смысле антагонисты. Яблочник Артур Гайдук получил почетную грамоту Псковского областного Собрания. Не знаю, как для кого, а для меня это решение парламентского «ареопага» - эдакая головоломка. Теряюсь в догадках, что бы это значило. Допустим, коллеги решили отметить вклад представителя оппозиционной фракции в законотворческий процесс. Но так ведь Артур Маркович депутатом избран всего год назад - и сказать, что он проявлял какую-то заметную активность в стенах Собрания, было бы преувеличением. Тогда, может быть, эта награда - своеобразный аванс на будущее? Так тоже нет: не секрет, что яблочники для парламентского большинства - те еще раздражители, и вряд ли оппоненты видят Шлосберга и Ко в Собрании следующего созыва. Как бы то ни было, поздравляю врача скорой помощи и депутата.

На фото: члены неформальной «фракции врачей» в областном Собрании Артур Гайдук (слева) и вице-спикер, единоросс Виктор Антонов

Тем временем депутат Алексей Севастьянов обозначил свои политические планы на следующий год: он намерен вновь участвовать в кампании по выборам депутатов областного Собрания. «Не буду лукавить, я собираюсь пойти на выборы. На сегодняшний день я чувствую для этого силы и возможности. Я приобрел некую степенность и мудрость в решении вопросов и достижении результатов», - заявил депутат в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.



Что до текущей работы в Собрании, то на сессии Алексей Севастьянов вновь предстал в привычном амплуа «рупора "Единой России"» и дал жесткий ответ яблочнику Льву Шлосбергу, который, как известно, выступал против сокращения числа депутатов и предложенной новой схемы нарезки одномандатных округов.

+ 2 Александр Ножка

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ, похоже, вырывается в лидеры забега потенциальных кандидатов на пост руководителя областного отделения компартии. Напомню, действующий персек Петр Алексеенко публично объявил, что намерен покинуть этот пост. Голосование пройдет на отчетно-выборной конференции областного отделения КПРФ 28 ноября. В компартии называют несколько имен возможных претендентов на пост №1, в том числе депутатов областного Собрания и партийных руководителей муниципального уровня. Судя по последним комментариям, «старая гвардия» поддерживает именно Александра Ножку, депутата Псковского районного собрания и агронома агрофирмы «Победа».



+ 3 Юрий Шматов и Юрий Сорокин

«Патриарх» псковской политики, первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов удостоен звания «Почетный гражданин Псковской области». Решение принято на очередной сессии регионального парламента.

В Книге почетных граждан Псковской области имя Юрия Шматова будет вписано под номером один – звание «Почетный гражданин Псковской области» было учреждено в октябре 2018 года и ранее не присваивалось никому.

Тем временем зампредседателя областного Собрания депутатов Юрий Сорокин награжден почетной грамотой Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в России и совершенствование законодательной базы Псковской области.

Документ, подписанный председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, псковскому депутату вручил спикер областного Собрания Александр Котов.



+ 4 Александр Братчиков

Глава администрации Пскова на минувшей неделе представил новую концепцию новогоднего убранства Пскова. К этой работе команда сити-менеджера приступила по поручению губернатора Михаила Ведерникова еще в начале 2020-го. Уже тогда было решено проанализировать опыт украшения городских территорий прошлых лет и изучить лучшие практики других городов России, а также оценить количество и степень сохранности декоративных и световых элементов, стоящих на балансе управления городского хозяйства. Предложений было много, облик областной столицы в дни новогодних праздников должен значительно измениться, о главном Александр Братчиков рассказал в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Подсветить мосты, убрать с главной елки волка и зайца, раскрасить в фирменном стиле кофейные стаканчики и автобусы, штрафовать выбивающихся из общего стиля предпринимателей – задумок много, и все они сейчас вынесены на суд общественности.

Отмечу, что в приложении «Регион 60. Умный регион» псковичи могут проголосовать за новогодние украшения для города. «Есть предприниматели, которые готовы участвовать в новогоднем убранстве города и планируют прибрести какие-то украшения», - пояснил глава городской администрации.

+ 5 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре на минувшей неделе принял участие в заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству, а также обсудил с финалистами конкурса «Лидеры России. Политика» прошлое и настоящее нашей страны. Встреча участников масштабного федерального проекта, реализуемого по поручению президента Владимира Путина, с митрополитом Тихоном прошла в Москве.

По словам очевидцев этой встречи, поднятые митрополитом Тихоном темы вызвали неподдельный интерес финалистов. По завершении выступления владыка ответил на вопросы участников финала.

Кстати говоря, в число сорока девяти победителей проекта «Лидеры России. Политика» вошел и бывший вице-губернатор Псковской области (работал во времена Андрея Турчака), ныне депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер