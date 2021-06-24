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Политика

Командный поход

24.06.2021 22:18|ПсковКомментариев: 0

Как «Единая Россия» в Пскове определялась с командой кандидатов на сентябрьские выборы

 

Губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, спикер регионального парламента Александр Котов, врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев – так выглядит пятерка лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Соответствующее решение сегодня приняли делегаты партийной конференции. 

Как и состоявшийся в субботу в Москве съезд партии, региональный форум в БКЗ организовали с соблюдением обязательных для всех мер эпидемиологической безопасности. На входе каждому проводили термометрию, обрабатывали руки, от участников требовали соблюдения масочного режима и сохранения социальной дистанции. Уже прошедших обязательные процедуры  в фойе встречал... Владимир Путин. Разумеется, не лично - на входе установили только что отпечатанный баннер с фото президента и цитатой из его недавнего выступления: мол, партия ставит на первый план интересы людей, в острый период пандемии единороссы работали как одна команда.

Тут же делегатам и приглашенным вручали партийные агитматериалы и брошюру «Книга добра» - это про дела партийных волонтеров, прежде всего, в деле борьбы с коронавирусом. Чуть дальше поставили еще один большой баннер с надписью «Скажем вместе #Спасибо врачам» - желающие могли взять маркер и написать слова благодарности медикам. Многие так и поступали.

Председатель областного Собрания Александр Котов благодарит врачей за их самоотверженный труд

Если не знать основного вопроса повестки конференции, то можно было подумать, что она посвящена чествованию врачей и волонтеров, ну или, раз мероприятие предвыборное - выдвижению людей в белых халатах и добровольцев на сентябрьские выборы. Хотя, на самом деле, отчасти так и было. В рядах победителей предварительного голосования, то есть будущих кандидатов - целый ряд активистов волонтерского движения, а четвертую строчку в списке лидеров «Единой России» на выборах заняла главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, ставшая за этот год символом псковских врачей на передовой. Включение ее в ТОП-5 было вполне ожидаемо, обозреватели ПЛН еще по весне прогнозировали, что пользующаяся поддержкой регионального руководства Анастасия Повторейко войдет в число лидеров списка ЕР.

С учетом того, что и на федеральном уровне, на выборах в Госдуму, в пятерку включили главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, можно сказать, что это тренд. Как и присутствие в представляемой избирателям группе представителей армии. На выборах в Госдуму это министр обороны Сергей Шойгу, в Пскове — экс-заместитель командира 76-й дивизии, кавалер Ордена мужества Олег Грицаев. 

Офицер, главврач инфекционки, а также около половины списка кандидатов в одномандатных округах и региональных группах олицетворяют обновление партии - тех самых новых людей, о необходимости прихода которых в партию и политику на съезде говорил президент.

Вместе с тем, как и на федеральном уровне, в региональном списке кандидатов немало тех, кто уже давно в политике — с ними, собственно, и ассоциируется партия власти в нашем регионе. Так, лидерами списка стали губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель областного Собрания Александр Котов. С выступлений двух губернаторов — действующего и бывшего - конференция и началась.

Андрей Турчак из-за плотного графика работы в столице в Псков не приехал и общался с однопартийцами посредством видеосвязи. В своем выступлении перед делегатами он указал на то, что избирательная кампания проходит в сложных условиях. Секретарь Генсовета ЕР попросил актив партии активизировать работу волонтерских центров в регионе и подчеркнул, что приоритеты остаются прежними: помощь медицинским работникам, пожилым и маломобильным группам населения, автоволонтерство.

«Первичная задача - убедить граждан в необходимости вакцинации. Только так сможем справиться с этой бедой», - подчеркнул Андрей Турчак. Что до итогов работы, то он сообщил: за прошедшие 5 лет партийцам многое удалось сделать. «Нам не стыдно смотреть людям в глаза», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости работать сообща, в постоянном контакте друг с другом. «Практика доказывает, когда действуем как единая и сплоченная команда, то нам по плечу любые задачи, - отметил глава региона. - Нам удалось воплотить в жизнь тезис о том, что "Единая Россия" — партия реальных дел. Почивать на лаврах мы не должны, работы еще очень много... Уже второй год с вами работаем в непростых условиях противодействиях коронавирусной инфекции. Ситуация сейчас крайне тревожная. В отдельных регионах ввели режим локдауна. В Псковской области удается обеспечить контроль над ситуацией. Мы видим, что все эти вызовы не теряют остроты и актуальности, в ближайшее время проще не будет. Дальнейший успех борьбы с заболеванием будет зависть от нашей способности организовать быструю и эффективную вакцинацию населения».

«"Единая Россия" в Псковской области была и остается единственной командой, которая, следуя за лидером, может мобилизоваться в кратчайшие сроки и справиться с любыми вызовами, - сказал секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. - Мы за сильную Россию и благополучие людей, и доказываем это из года в год, изо дня в день полезными людям партийными проектами. Их 15». 

Александр Козловский напомнил, что партийные проекты появляются там, где ситуация «требует конкретных действий и результата». «Большинство из них социальные, затрагивают вопросы культуры, семьи и детства, образования и здорового образа жизни. Другие проекты инфраструктурные, и президент особо на них останавливался на Съезде. Дороги, чистая вода, развитая городская среда – это залог развития и социальной сферы и экономики», - отметил секретарь регионального отделения партии.

На конференции были озвучены основные направления работы партии В Псковской области. Это здравоохранение, образование, благосостояние граждан, социальные гарантии и ряд других.

После выступления лидеров делегаты конференции приняли участие в тайном голосовании и утвердили списки кандидатов на выборы. В них вошли победители предварительного голосования. Напомню, что в одномандатных округах ими стали заместитель гендиректора по спортивной работе футбольного клуба «Псков» Алексей Севастьянов (округ №1), врач Елена Лунгу (№2), глава администрации Пскова Александр Братчиков (№3), вице-спикер регионального парламента, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин (№4), депутат Великолукской городской Думы, директор гимназии Татьяна Фомченкова (№5), директор великолукской школы №12 Елена Даньшова (№6), заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», экс-заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь (№7), председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов (№8), помощник члена Совета Федерации от Псковской области Андрея Турчака Армен Мнацаканян (№ 9), руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко (№10), заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы Игорь Дитрих (№11), генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район) Андрей Козлов (№12) и экс-глава Усвятского района Виктор Иващенко (№13).

Уже в ближайшее время списки кандидатов от «Единой России» будут внесены в облизбирком. Выборы, напомню, пройдут 19 сентября. 

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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