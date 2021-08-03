Политика

Льва Шлосберга и Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты областного Собрания

Льва Шлосберга и Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Внесены изменения в постановление облизбиркома «О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Яблоко"».

«Принимая во внимание, что решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", о запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" (признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), на которое ссылается в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, не вступило в законную силу. Избирательная комиссия Псковской области постановила внести изменения в постановление облизбиркома от 3 августа 2021 года №179/983-6», - говорится в сообщении.

Теперь единый список кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко» зарегистрирован в количестве 42 человек.

Напомним, 3 августа облизбирком принял решение об исключении Льва Шлосберга и Николая Кузьмина из единого списка кандидатов в депутаты регионального парламента.