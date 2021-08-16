Политика

Лев Шлосберг обжаловал решение суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Лев Шлосберг обжаловал решение Московского городского суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

«В первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд нами подана апелляционная жалоба на решение Московского городского суда от 9 августа об отмене регистрации Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Государственной Думы по 207 (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Жалоба принята к производству», - говорится в сообщении.

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В апелляционной жалобе указаны основания для пересмотра и отмены решения суда первой инстанции. В региональном отделении партии отметили, что суд:

не принял во внимание, что на момент регистрации Льва Шлосберга кандидатом не было ни решения суда о запрете деятельности экстремистской организации, ни вступившего в законную силу решения суда о факте причастности кандидата к деятельности такой экстремистской организации;

принял решение вопреки 54 статье Конституции о невозможности придания закону обратной силы;

не истребовал и не принял к рассмотрению доказательства, находящиеся в распоряжении окружной избирательной комиссии № 207 и Центральной избирательной комиссии РФ о правомерности регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы;

неправомерно применил понятия о вновь открывшихся и новых обстоятельствах;

не привлек к участию в деле в качестве заинтересованного лица партию, выдвинувшую кандидата.

«В апелляционной жалобе содержится также ряд других оснований и доказательств. Мы полагаем, что изложенных правовых оснований достаточно для принятия положительного решения по жалобе и отмены решения суда», - добавили в региональном отделении партии.

Кроме того, партия «Яблоко» обжаловала отказ Мосгорсуда признать ее заинтересованным лицом как политическую партию, выдвинувшую кандидата. Эта жалоба будет рассмотрена в отдельном производстве.