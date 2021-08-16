Лев Шлосберг обжаловал решение суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Лев Шлосберг обжаловал решение Московского городского суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Яблоко».
«В первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд нами подана апелляционная жалоба на решение Московского городского суда от 9 августа об отмене регистрации Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Государственной Думы по 207 (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Жалоба принята к производству», - говорится в сообщении.
В апелляционной жалобе указаны основания для пересмотра и отмены решения суда первой инстанции. В региональном отделении партии отметили, что суд:
«В апелляционной жалобе содержится также ряд других оснований и доказательств. Мы полагаем, что изложенных правовых оснований достаточно для принятия положительного решения по жалобе и отмены решения суда», - добавили в региональном отделении партии.
Кроме того, партия «Яблоко» обжаловала отказ Мосгорсуда признать ее заинтересованным лицом как политическую партию, выдвинувшую кандидата. Эта жалоба будет рассмотрена в отдельном производстве.