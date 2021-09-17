Политика

«Голосовать нужно обязательно»: Игорь Дитрих сделал свой выбор вместе с супругой

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих вместе с супругой проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Я считаю, что голосовать нужно обязательно на каждых выборах. Мы, к сожалению, помним, что у нас в стране было 30 лет назад. И хотя сейчас многие говорят, что не голосовали, но все равно мы всей страной проголосовали за не очень хорошие вещи: за развал государства, за президента, не совсем, наверное, адекватного, и за многие проблемы, которые до сих пор черпаем и стараемся исправить. Поэтому надо обязательно прийти и проголосовать, отдать свой голос за достойного кандидата и за достойную партию, чтобы потом было не стыдно говорить, что не голосовал», - отметил Игорь Дитрих.

Депутат сделал свой выбор на избирательном участке в ДК в деревне Родина Псковского района.

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Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.