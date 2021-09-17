Политика

Работу на участке №43 приостановили из-за нарушений в его организации - Михаил Иванов

Работу на избирательном участке №43 приостановили из-за выявленных нарушений в организации участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель правления Псковского регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов.

«На участке были организованы места для тайного голосования, а за ними установлена камера видеонаблюдения. Председатель комиссии пояснил, что эта камера является школьной, и видеозапись на нее не ведется. Но это ничего не подтверждает и не отрицает. В результате кабинки перенесли в другое место, вне зоны видимости камеры», - рассказал Михаил Иванов.

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Таким образом, голосование на участке приостановили, а затем возобновили после реорганизации пространства, добавил политик.

По его словам, большинство голосующих на участке №43 - военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые приходят для голосования организованными группами.