Политика

Жители Псковской области приходят на избирательные участки с детьми. ФОТО

В Псковской области продолжаются выборы депутатов Госдумы и областного Собрания. Избиратели приходят на участки со своими детьми, а иногда и всей семьей.

К примеру, мамы с двумя детьми посетили УИК №249 и УИК №220.

УИК №249

УИК №220

Также подают пример активной гражданской позиции своим детям избиратели на участках №348 и №364.

УИК №348

УИК №364

Кроме того, на участки продолжают приходить молодые избиратели, некоторые из них голосуют впервые.

УИК №286

УИК №9

УИК №216

Есть и те, кто предпочел сделать выбор, не выходя из дома. Так, члены УИК №364 посетили сегодня молодого избирателя и вручили девушке памятный подарок. Напомним, их получают все голосующие в первый раз.

Возможностью проголосовать на дому активно пользуются и люди постарше.

УИК №599

УИК №599

Голосование вне специально организованного для этого помещения проводится во всех районах Псковской области. И, например, член УИК №286 Татьяна Андреева сегодня отпраздновала свой день рождения на работе.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, выборы депутатов Госдумы и областного Собрания стартовали 17 сентября и продолжатся до 20.00 19 сентября.