Жители Псковской области приходят на избирательные участки с детьми. ФОТО

В Псковской области продолжаются выборы депутатов Госдумы и областного Собрания. Избиратели приходят на участки со своими детьми, а иногда и всей семьей.
К примеру, мамы с двумя детьми посетили УИК №249 и УИК №220.
УИК №249
УИК №220
Также подают пример активной гражданской позиции своим детям избиратели на участках №348 и №364.
УИК №348
УИК №364
Кроме того, на участки продолжают приходить молодые избиратели, некоторые из них голосуют впервые.
УИК №286
УИК №9
УИК №216
Есть и те, кто предпочел сделать выбор, не выходя из дома. Так, члены УИК №364 посетили сегодня молодого избирателя и вручили девушке памятный подарок. Напомним, их получают все голосующие в первый раз.
Возможностью проголосовать на дому активно пользуются и люди постарше.
УИК №599
УИК №599
Голосование вне специально организованного для этого помещения проводится во всех районах Псковской области. И, например, член УИК №286 Татьяна Андреева сегодня отпраздновала свой день рождения на работе.
Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.
Напомним, выборы депутатов Госдумы и областного Собрания стартовали 17 сентября и продолжатся до 20.00 19 сентября.