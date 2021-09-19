Политика

Кавалер Ордена мужества Олег Грицаев принял участие в голосовании на выборах 19 сентября

Ветеран Вооруженных сил, кавалер Ордена мужества, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ Олег Грицаев принял участие в голосовании сегодня, 19 сентября.

«Важный день, - отметил Олег Грицаев. - От голоса каждого из нас зависит будущее Пскова, области, страны. То, по какому пути мы будем двигаться ближайшие 5 лет. То, какой сильной будет наша страна. Необходимо ответственно подойти к своему гражданскому долгу».

Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.