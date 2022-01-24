Политика

Давайте мериться рейтингами

Салют! Господин Рейтингомер снова здесь — и я готов представить свежее обозрение политической жизни за неделю. Давайте мериться рейтингами и раздавать политикам, общественникам и прочим публичным персонам субъективные оценки по пятибалльной шкале.

5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

Самую низкую оценку (-5), как свидетельство полного фиаско, в этот раз не получает никто.

-4 Валерий Астраханцев

-4 ставим Валерию Астраханцеву. Пару лет он исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук — и вот на днях покинул этот пост, так и не освободившись от приставки «и. о.». Уход муниципального чиновника, когда-то приехавшего в Луки из города Переславль-Залесский, сопровождали достаточно привычные для подобных ситуаций формулировки «по собственному желанию» и «по семейным обстоятельствам», то есть вроде бы заместитель сити-менеджера «южной столицы» Псковской области ушел сам, без каких-либо подводных камней.

Однако я бы тут не оставлял без внимания ряд комментариев в социальных сетях и телеграм-каналах, авторы которых полагают, что господина Астраханцева «попросили на выход», а причиной тому — косяки в работе.

Дескать, неспроста же он отказывался поначалу от комментариев СМИ — это, повторюсь, версия некоторых наблюдателей. Так или иначе, в администрации Великих Лук перемены — пишут, что теперь обязанности первого заместителя главы администрации будет исполнять Виктор Каменский, ранее (с 2013 по 2017 годы) занимавший пост даже не заместителя, а самого сити-менеджера Великих Лук.

Фото: Луки.ру

-3 Александр Баранов

Вновь в нашем рейтинге — и, как обычно, с оценкой со знаком минус — глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Понятно, что это - в связи с продолжением затянувшейся судебной саги по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации — речь, как вы, наверное, помните, идет о превышении муниципальным руководителем своих должностных полномочий. Честно говоря, эта история уже порядком утомила - она вытесняет все другие поводы, касающиеся главы Пушкиногорского района.

В целом перспективы господина Баранова далеко не радужны, да и вообще плохо, что муниципалитет в последние годы постоянно присутствует в негативной повестке.

-2 Софья Пугачева

Еще один представитель корпуса муниципальных руководителей — глава Новоржевского района Софья Пугачева получает двойку. На минувшей неделе однофамилица Примадонны, избранная от партии «Яблоко», подверглась критике земляков за холод в школе и детском саду деревни Выбор.

Когда страдают дети — это, скажу я вам, никуда не годится.

Вот как об этом написала на сайте губернатора местная жительница: «Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме! У нас в Выборской школе и садике в Новоржевском районе замерзают дети! Температура 12-13 градусов! Нам должны были 15 декабря поставить котел в кочегарке, так мы его не дождались! Наша глава постоянно одни обещания делает и больше ничего. Топят сырыми дровами, соответственно, тепла никакого!» - конец цитаты. «Работы по замене оборудования на котельной планируются на 22-24 января», - ответила глава Новоржевского района Софья Пугачева. А я в свою очередь хочу порекомендовать оставить в стороне политику и сделать так, чтобы подобных обращений больше не появлялось.

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-1 Владимир Морозов

Оценку -1 ставлю в этот раз напротив фамилии ректора Великолукской сельхозакадемии Владимира Морозова. «Благодарить» за репутационные потери следует коллег - преподавателей вуза, осужденных за взятки.

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело возбудили в отношении декана одного из факультетов академии и его заместителя.

Суд установил, что с 2016 по 2019 год, действуя по предварительному сговору, они допустили 8 студентов, не посещавших занятия, к сдаче сессий и выставили в зачетных ведомостях и зачетных книжках положительные отметки. При этом фактически зачеты и проверка знаний не проводились. Также декан факультета и его заместитель способствовали участию в преступлении преподавателей академии и выставлении студентам оценок об успешной сдаче зачетов, экзаменов, курсовых работ и прохождении практики без фактического проведения в установленном порядке. Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор и признал участников 8 преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

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0 Гор Брутян

Нулевую отметку традиционно ставлю тем, кто получил назначение и только-только приступает к работе в новом статусе. Как получится на новом месте — неизвестно, а раз так — пока ни плюса, ни минуса.

В этот раз здесь - госуправленец Гор Брутян, он назначен первым заместителем председателя комитета по образованию Псковской области.

Господин Брутян ранее приехал в Псков из Москвы, до назначения первым заместителем председателя он работал в отделе финансового контроля этого же ведомства. Пост председателя комитета по образованию Псковской области с мая прошлого года занимает Андрей Ермаков, до этого работавший директором одной из столичных школ.

+1 Александр Серавин

Президент Ассоциации электронной электоральной политики, руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин вошел в топ-20 лучших политтехнологов страны, по версии интернет-портала «Общая газета».

Политтехнолог, консультирующий псковскую региональную власть, занял 11-е место, уступив лишь мэтрам вроде Константина Костина, Дмитрия Орлова, Алексея Чеснакова, Евгения Минченко. Отмечаем успех оценкой плюс один.

+2 Валерий Кузьмин

Строчкой выше в этот раз расположился экс-руководитель псковского архива, ныне сотрудник университета «Сириус» Валерий Кузьмин. Он на днях презентовал книжку об истории семьи президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Удивлены и не понимаете, что связывает Россию и президента Австрийской республики? На самом деле, тут всё естественно. У Ван дер Беллена — российские, а именно — псковские корни.

Дед политика был псковским губернским комиссаром в 1917 году. Господин Кузьмин когда-то раскопал эту интересную историю, детально изучил документы в пятнадцати архивах, даже встречался с самим президентом. Ну а теперь представил книжку, которая вышла в издательстве «Нестор-История». Кстати говоря, в процессе исследования удалось обнаружить место, где находилось имение семьи Ван дер Беллен. Усадьба располагалась в нынешней деревне Красино, недалеко от Пскова.

+3 Олег Брячак

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак получает в этот раз +3. А всё потому, что он сумел оперативно решить проблему обратившихся к нему жителей одного из псковских микрорайонов.

Люди жаловались на регулярные отключения электричества, иногда по несколько раз за сутки.

После вмешательства депутата Брячака ресурсоснабжающая организация провела экстренный ремонт оборудования и запланировала реконструкцию высоковольтной линии передач.

+4 Николай Козловский

Глава Великих Лук Николай Козловский озвучил инициативу сократить число депутатов Великолукской городской думы с 30 до 25 человек. Четырнадцать из них будут избираться по одномандатным округам, одиннадцать - по партийным спискам.

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Как пояснил глава города, это связано с оптимизацией работы гордумы, а также с экономией бюджетных средств. Депутаты-единороссы поддержали данное предложение, которое, добавлю уже от себя, вполне в тренде: как вы наверняка помните, ранее — с сорока четырех человек до двадцати шести - было сокращено количество депутатов Псковского областного Собрания.

+5 Андрей Турчак

Верхнюю строчку рейтинга в этот раз занимает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он вообще на старте этого года очень активен, выступает по большинству актуальных тем общественно-политической жизни, а на минувшей неделе Государственная Дума приняла инициированный Турчаком закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Очевидно, что это очень своевременная инициатива, которая находит поддержку у абсолютного большинства наших сограждан. Оценка +5 здесь, считаю, вполне заслуженна.

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На этом всё на сегодня. Новый рейтинг составим через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер