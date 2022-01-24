Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бравая сотня
Сжиженный газ в баллонах
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
соцсети завоевали регион
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
политические итоги - 2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ОЖД ИТОГИ-2021
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 24.01.2022 21:400 Давайте мериться рейтингами 24.01.2022 21:400 Давайте мериться рейтингами 24.01.2022 16:373 Уловка-22*, или Что год грядущий нам готовит 24.01.2022 16:240 Законопроект о местном самоуправлении планируют рассмотреть в первом чтении 25 января 24.01.2022 14:063 Неделю приемов проведут депутаты «Единой России» в Псковской области 23.01.2022 14:500 Псковские коммунисты приняли участие в семинаре-совещании КПРФ
 
 
 
Самое популярное 19.01.2022 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 17.01.2022 11:1225 В Роспотребнадзоре заявили о сотнях инфицированных «омикроном» в Псковской области 21.01.2022 17:327 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Давайте мериться рейтингами

24.01.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Салют! Господин Рейтингомер снова здесь — и я готов представить свежее обозрение политической жизни за неделю. Давайте мериться рейтингами и раздавать политикам, общественникам и прочим публичным персонам субъективные оценки по пятибалльной шкале.

 

5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

Самую низкую оценку (-5), как свидетельство полного фиаско, в этот раз не получает никто.

-4 Валерий Астраханцев

-4 ставим Валерию Астраханцеву. Пару лет он исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук — и вот на днях покинул этот пост, так и не освободившись от приставки «и. о.». Уход муниципального чиновника, когда-то приехавшего в Луки из города Переславль-Залесский, сопровождали достаточно привычные для подобных ситуаций формулировки «по собственному желанию» и «по семейным обстоятельствам», то есть вроде бы заместитель сити-менеджера «южной столицы» Псковской области ушел сам, без каких-либо подводных камней.

Однако я бы тут не оставлял без внимания ряд комментариев в социальных сетях и телеграм-каналах, авторы которых полагают, что господина Астраханцева «попросили на выход», а причиной тому — косяки в работе.

Дескать, неспроста же он отказывался поначалу от комментариев СМИ — это, повторюсь, версия некоторых наблюдателей. Так или иначе, в администрации Великих Лук перемены — пишут, что теперь обязанности первого заместителя главы администрации будет исполнять Виктор Каменский, ранее (с 2013 по 2017 годы) занимавший пост даже не заместителя, а самого сити-менеджера Великих Лук.

Фото: Луки.ру

-3 Александр Баранов

Вновь в нашем рейтинге — и, как обычно, с оценкой со знаком минус — глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Понятно, что это - в связи с продолжением затянувшейся судебной саги по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации — речь, как вы, наверное, помните, идет о превышении муниципальным руководителем своих должностных полномочий. Честно говоря, эта история уже порядком утомила - она вытесняет все другие поводы, касающиеся главы Пушкиногорского района.

В целом перспективы господина Баранова далеко не радужны, да и вообще плохо, что муниципалитет в последние годы постоянно присутствует в негативной повестке. 

-2 Софья Пугачева

Еще один представитель корпуса муниципальных руководителей — глава Новоржевского района Софья Пугачева получает двойку. На минувшей неделе однофамилица Примадонны, избранная от партии «Яблоко», подверглась критике земляков за холод в школе и детском саду деревни Выбор.

Когда страдают дети — это, скажу я вам, никуда не годится.

Вот как об этом написала на сайте губернатора местная жительница: «Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме! У нас в Выборской школе и садике в Новоржевском районе замерзают дети! Температура 12-13 градусов! Нам должны были 15 декабря поставить котел в кочегарке, так мы его не дождались! Наша глава постоянно одни обещания делает и больше ничего. Топят сырыми дровами, соответственно, тепла никакого!» - конец цитаты. «Работы по замене оборудования на котельной планируются на 22-24 января», - ответила глава Новоржевского района Софья Пугачева. А я в свою очередь хочу порекомендовать оставить в стороне политику и сделать так, чтобы подобных обращений больше не появлялось.

-1 Владимир Морозов

Оценку -1 ставлю в этот раз напротив фамилии ректора Великолукской сельхозакадемии Владимира Морозова. «Благодарить» за репутационные потери следует коллег - преподавателей вуза, осужденных за взятки.

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело возбудили в отношении декана одного из факультетов академии и его заместителя.

Суд установил, что с 2016 по 2019 год, действуя по предварительному сговору, они допустили 8 студентов, не посещавших занятия, к сдаче сессий и выставили в зачетных ведомостях и зачетных книжках положительные отметки. При этом фактически зачеты и проверка знаний не проводились. Также декан факультета и его заместитель способствовали участию в преступлении преподавателей академии и выставлении студентам оценок об успешной сдаче зачетов, экзаменов, курсовых работ и прохождении практики без фактического проведения в установленном порядке. Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор и признал участников 8 преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

0 Гор Брутян

Нулевую отметку традиционно ставлю тем, кто получил назначение и только-только приступает к работе в новом статусе. Как получится на новом месте — неизвестно, а раз так — пока ни плюса, ни минуса.

В этот раз здесь - госуправленец Гор Брутян, он назначен первым заместителем председателя комитета по образованию Псковской области.

Господин Брутян ранее приехал в Псков из Москвы, до назначения первым заместителем председателя он работал в отделе финансового контроля этого же ведомства. Пост председателя комитета по образованию Псковской области с мая прошлого года занимает Андрей Ермаков, до этого работавший директором одной из столичных школ.

+1 Александр Серавин

Президент Ассоциации электронной электоральной политики, руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин вошел в топ-20 лучших политтехнологов страны, по версии интернет-портала «Общая газета».

Политтехнолог, консультирующий псковскую региональную власть, занял 11-е место, уступив лишь мэтрам вроде Константина Костина, Дмитрия Орлова, Алексея Чеснакова, Евгения Минченко. Отмечаем успех оценкой плюс один.

+2 Валерий Кузьмин

Строчкой выше в этот раз расположился экс-руководитель псковского архива, ныне сотрудник университета «Сириус» Валерий Кузьмин. Он на днях презентовал книжку об истории семьи президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Удивлены и не понимаете, что связывает Россию и президента Австрийской республики?  На самом деле, тут всё естественно. У Ван дер Беллена — российские, а именно — псковские корни.

Дед политика был псковским губернским комиссаром в 1917 году. Господин Кузьмин когда-то раскопал эту интересную историю, детально изучил документы в пятнадцати архивах, даже встречался с самим президентом. Ну а теперь представил книжку, которая вышла в издательстве «Нестор-История». Кстати говоря, в процессе исследования удалось обнаружить место, где находилось имение семьи Ван дер Беллен. Усадьба располагалась в нынешней деревне Красино, недалеко от Пскова.

+3 Олег Брячак

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак получает в этот раз +3. А всё потому, что он сумел оперативно решить проблему обратившихся к нему жителей одного из псковских микрорайонов.

Люди жаловались на регулярные отключения электричества, иногда по несколько раз за сутки.

После вмешательства депутата Брячака ресурсоснабжающая организация провела экстренный ремонт оборудования и запланировала реконструкцию высоковольтной линии передач.

+4 Николай Козловский

Глава Великих Лук Николай Козловский озвучил инициативу сократить число депутатов Великолукской городской думы с 30 до 25 человек. Четырнадцать из них будут избираться по одномандатным округам, одиннадцать - по партийным спискам.

 
Как пояснил глава города, это связано с оптимизацией работы гордумы, а также с экономией бюджетных средств. Депутаты-единороссы поддержали данное предложение, которое, добавлю уже от себя, вполне в тренде: как вы наверняка помните, ранее — с сорока четырех человек до двадцати шести - было сокращено количество депутатов Псковского областного Собрания.

+5 Андрей Турчак

Верхнюю строчку рейтинга в этот раз занимает сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он вообще на старте этого года очень активен, выступает по большинству актуальных тем общественно-политической жизни, а на минувшей неделе Государственная Дума приняла инициированный Турчаком закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Очевидно, что это очень своевременная инициатива, которая находит поддержку у абсолютного большинства наших сограждан. Оценка +5 здесь, считаю, вполне заслуженна.

На этом всё на сегодня. Новый рейтинг составим через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 38 человек
24.01.2022, 22:140 Вещи и игры передали детям из нуждающихся семей в Усвятском районе 24.01.2022, 21:550 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках и Новоржеве 24.01.2022, 21:400 Давайте мериться рейтингами 24.01.2022, 21:210 Ритуалы принятия присяги проходят в авиачастях в Пскове
24.01.2022, 21:052 Группа мигрантов получила фиктивную прописку в домах псковичей 24.01.2022, 21:010 Ветераны-пограничники пожелали молодым сотрудникам в Пскове чтить боевые традиции 24.01.2022, 20:514 Зарплату около 200 тысяч рублей предлагают псковичам без опыта работы 24.01.2022, 20:340 В педагогическом лицее Великих Лук назначат нового директора
24.01.2022, 20:260 Почти 20 нарушений правил оборота оружия выявили псковские росгвардейцы за неделю 24.01.2022, 20:110 Экс-советница Рейгана Сюзанна Масси получила российский паспорт 24.01.2022, 20:002 Центробанк прекратил закупку валюты на внутреннем рынке 24.01.2022, 19:490 Из-за ОРВИ два класса в великолукских школах закрыли на карантин
24.01.2022, 19:450 Пропавшую около десяти лет назад женщину разыскивают в Пскове 24.01.2022, 19:280 Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по брейкингу. ВИДЕО 24.01.2022, 19:210 Интерактив: Прошлогодний мусор 24.01.2022, 19:160 Контрабанду сигарет на машине с поддельными номерами выявили в Опочецком районе
24.01.2022, 18:590 Завершается очередной этап реставрации Бельско-Устьевского храма в Порховском районе 24.01.2022, 18:390 Высокотехнологичную медпомощь получили около семи тысяч псковичей 24.01.2022, 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 24.01.2022, 18:000 В Компьютерной Академии ШАГ в Пскове открыт весенний набор детей
24.01.2022, 17:510 Почти 40 учителей болеют коронавирусом в Псковской области 24.01.2022, 17:403 Сбербанк зафиксировал двукратный рост объема выдачи образовательных кредитов 24.01.2022, 17:320 Напавшего на таксиста мужчину в Пскове заключили под стражу 24.01.2022, 17:220 Порхович, закопавший убитого знакомого в лесу, предстанет перед судом
24.01.2022, 17:100 В великолукской деревне ввели карантин по бешенству из-за неадекватного енота 24.01.2022, 16:560 Количество студентов сократилось в Пскове за последние годы 24.01.2022, 16:450 В России расширили возможности закупок лекарств для детей с орфанными заболеваниями 24.01.2022, 16:373 Уловка-22*, или Что год грядущий нам готовит
24.01.2022, 16:350 Пообщаться с дзен-буддийским монахом смогут псковичи 24.01.2022, 16:293 Мусорная антиреформа 24.01.2022, 16:280 Более 800 ИП признали недействующими в Псковской области 24.01.2022, 16:240 Законопроект о местном самоуправлении планируют рассмотреть в первом чтении 25 января
24.01.2022, 16:110 Псковскую область назвали регионом-лидером по цифровизации предпринимательства 24.01.2022, 16:021 Компании СберПраво и СберАвтоподписка стали партнерами программы СберСпасибо 24.01.2022, 16:000 Более 20 ДТП с участием детей произошло за год в Пскове 24.01.2022, 15:510 Открытие Года культурного наследия народов России состоится в Пскове
24.01.2022, 15:481 Большинство опрошенных читателей ПЛН ожидают новых ограничений из-за «омикрона» 24.01.2022, 15:330 Двух дошкольников вернули в детский сад псковские полицейские 24.01.2022, 15:251 Место установки памятника князю Довмонту определят в Пскове 8 февраля 24.01.2022, 15:220 На оборудование для нового детсада на Запсковье потратят 10 млн рублей
24.01.2022, 15:190 Более 700 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 15:160 Суд наказал опочанина за кражу крепкого алкоголя и денег 24.01.2022, 15:060 Принять участие в песенно-поэтическом конкурсе приглашают псковичей 24.01.2022, 14:480 Мороз до 10 градусов ожидается в Псковской области 25 января
24.01.2022, 14:453 Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным 24.01.2022, 14:294 Андрей Турчак станет участником марафона в Пскове 24.01.2022, 14:200 110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове 24.01.2022, 14:160 «Постскриптум»: Закон о педофилах, итоги «мусорной» реформы и «потерянные годы жизни». ВИДЕО
24.01.2022, 14:070 Один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД выявили в Пскове за год 24.01.2022, 14:063 Неделю приемов проведут депутаты «Единой России» в Псковской области 24.01.2022, 13:570 Шесть пьяных водителей попались нетрезвыми за рулем в Пскове в новогоднюю ночь 24.01.2022, 13:553 Новый детский сад на Запсковье получил номер и название
24.01.2022, 13:526 Доля омикрон-штамма среди случаев COVID-19 растет в Псковской области 24.01.2022, 13:300 Пожелавшая заработать за счет инвестиций великолучанка лишилась миллионов 24.01.2022, 13:180 Почти на 16% снизилось количество ДТП в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 13:050 Встреча с поэтом-«возвращенцем» и «Пир»: «Михайловское» опубликовало программу ко Дню памяти Пушкина
24.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.01.2022, 12:560 Еще пять жителей Псковской области умерли от COVID-19 24.01.2022, 12:551 Россиянам рассказали, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону 24.01.2022, 12:440 «Беседка»: Владимир Папорт о резонансных ДТП, произошедших в январе. ВИДЕО
24.01.2022, 12:430 Последний карантин по АЧС отменили в Псковской области 24.01.2022, 12:310 На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение 24.01.2022, 12:240 «Постскриптум»: Закон о педофилах, итоги «мусорной» реформы и «потерянные годы жизни» 24.01.2022, 12:105 Эксперт назвал необычный способ проникновения омикрон-штамма в организм человека
24.01.2022, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Владимиром Папортом 24.01.2022, 11:572 Неизвестный грозился опорочить честь псковича и вымогал деньги 24.01.2022, 11:450 Новый подход к налогообложению для автомобилей предлагают ввести в России 24.01.2022, 11:330 Более 20 кг взрывчатки уничтожили псковские росгвардейцы за прошедший год
24.01.2022, 11:210 «Титан-Полимер» в лицах: специалист по охране труда Никита Павлов 24.01.2022, 11:142 «В дом с вилами»: полиция разбирается в конфликте жителей великолукской деревни. ВИДЕО 24.01.2022, 10:590 «Беседка»: Владимир Папорт о резонансных ДТП, произошедших в январе 24.01.2022, 10:491 Способ сократить время получения услуг в МРЭО ГИБДД назвали псковичам
24.01.2022, 10:390 Пустошанин угнал машину у пенсионерки, чтобы добраться до дома 24.01.2022, 10:380 Кто такие «избачи» и чем они занимались в Псковской области, рассказали в архиве 24.01.2022, 10:311 Пассажир с ножом напал на таксиста в Пскове 24.01.2022, 10:240 Более 20 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru