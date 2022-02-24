Политика

Одиночные пикеты политических активистов состоялись в Пскове

Одиночные пикеты политических активистов против спецоперации российской армии на территории Украины состоялись в Пскове сегодня, 24 февраля.

Как сообщили участники акции в социальной сети, нескольких из них задержали сотрудники полиции.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, вечером в Сквере Искусств в областном центре собрались около 15 человек. К ним прибыли полицейские и задержали пятерых. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на предположительных местах проведения несанкционированных акций Пскове.

Ранее МВД сделало заявления о том, что несанкционированные акции будут пресекаться. Россиян предупредили об ответственности за участие в них вплоть до уголовной.

«МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность», - отметили в региональном УМВД России и добавили, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресекаться.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого в ряде городов России прошли протестные акции. Ранее сообщалось, что Владимир Путин получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР.

Смотрите также Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Вчера, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Смотрите также Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Также 22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.