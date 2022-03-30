Политика

О необходимости проводить прямые выборы мэра заявил Артур Гайдук

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил о необходимости проведения прямых выборов мэра в Пскове. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Одна голова - это хорошо, но он должен избираться прямыми выборами. Все жители города, имеющие право голоса, должны участвовать в голосовании и выбирать мэра, - сказал Артур Гайдук. - Минус в том, что демократию постепенно убирают из нашей жизни, все муниципальные свободы тоже убирают, то есть муниципалитеты постепенно упраздняются».

Он добавил, что жители города не выбирают мэра, его назначает губернатор. «По отношению к двуглавой системе, я думаю, это все-таки лучше. Но вообще должны быть прямые выборы мэра. Глава города должен отвечать перед жителями города, а не перед губернатором», - подчеркнул депутат.

По мнению Артура Гайдука, с новой системой будет лучше и для областной власти, и для людей.

«Но вы понимаете, человек, назначенный сверху, всегда будет стараться угодить тому, кто его назначил. А тот, кого выбрали, будет стараться для тех, кто его выбрал. Это человеческая психология. Поэтому я и считаю, что прямые выборы всегда лучше», - подытожил он.

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Напомним, сегодня, 30 марта, депутаты от партии «Единая Россия» областного Собрания обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.