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Политика

Олег Брячак: Лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра

30.03.2022 18:30|Псков

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак заявил, что было бы лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра в Пскове. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что необходимость избрания мэра и переход от двуглавой системы управления города к нормальной системе, когда городом управляет один человек, уже давно назрела. Возьмем существующую модель: мы получаем 26 управленцев, и в итоге никто ни за что не отвечает. Я имею в виду, каждый из депутатов участвует в управлении, глава города участвует в управлении, сити-менеджер участвует. В результате получается неразбериха и лишняя демократическая волокита», - прокомментировал депутат.

Олег Брячак отметил, что и он, и партия поддерживают проект. «Но еще лучше, чтобы потом мы постепенно перешли к прямым выборам мэра города. Чтобы он выбирался не из числа кандидатов, потому что достаточно много кандидатов не проходят процедуру отбора, и выбирать приходится из двух или трех человек», - сказал он.

Депутат также подчеркнул, что председатель Думы, как в областном Собрании, должен быть отдельным лицом, не руководящим городом. Он считает, что новая модель будет намного эффективнее нынешней.

Напомним, сегодня, 30 марта, депутаты областного Собрания от партии «Единая Россия» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.

Теги: #Справедливая Россия #выборы #управление
Источник: Псковская Лента Новостей
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