Политика

Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы

Новая система управления, которая предполагает, что глава города будет избираться гордумой и одновременно возглавлять местную администрацию, может быть распространена во всех муниципалитетах Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Я очень надеюсь, что при любых изменениях будут выигрывать жители города Пскова, в данном случае — жители Псковской области, потому что я предполагаю, что данная система управления будет распространена на все муниципалитеты области», - сказал Дмитрий Барабанов.

По его мнению, минусов в предлагаемой системе управления Псковом нет, а плюсы заключаются, в частности, в том, что теперь в одном лице будут сосредоточены и представительная, и исполнительная функции. «Соответственно, понятно, с кого спрашивать. Принимать решения и нести за них ответственность будет один человек», - заметил депутат.

«Минусов не вижу абсолютно, мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда между областной и городской администрациями было противоречивое состояние, и как это отражалось на работе главы города, все прекрасно помнят, - заявил Дмитрий Барабанов. - По большому счету, никогда не было понятно, чем занимается глава города, помимо того, что он ведет сессии городской Думы и занимается организационными вопросами, связанными с какими-то сессионными делами, поэтому я могу сказать только то, что мы наконец-то приходим к здравому смыслу».

Он также добавил, что со временем в Пскове могут прийти к прямым выборам мэра, но к таким изменениям, считает депутат, нужно подходить поэтапно. «Если мы говорим о выборах мэра, псковичам необходимо, чтобы избирающийся человек имел возможность и умел отстаивать интересы горожан не только на уровне муниципальной власти, но и на уровне министерства финансов, на уровне других министерств. К открытым выборам мэра, я думаю, мы придем, но давайте все делать поэтапно. Любые изменения необходимо делать поэтапно», - заключил Дмитрий Барабанов.

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Напомним, сегодня, 30 марта, депутаты областного Собрания от партии «Единая Россия» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.