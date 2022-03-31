Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы

Новая система управления, которая предполагает, что глава города будет избираться гордумой и одновременно возглавлять местную администрацию, может быть распространена во всех муниципалитетах Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.
По его мнению, минусов в предлагаемой системе управления Псковом нет, а плюсы заключаются, в частности, в том, что теперь в одном лице будут сосредоточены и представительная, и исполнительная функции. «Соответственно, понятно, с кого спрашивать. Принимать решения и нести за них ответственность будет один человек», - заметил депутат.
Он также добавил, что со временем в Пскове могут прийти к прямым выборам мэра, но к таким изменениям, считает депутат, нужно подходить поэтапно. «Если мы говорим о выборах мэра, псковичам необходимо, чтобы избирающийся человек имел возможность и умел отстаивать интересы горожан не только на уровне муниципальной власти, но и на уровне министерства финансов, на уровне других министерств. К открытым выборам мэра, я думаю, мы придем, но давайте все делать поэтапно. Любые изменения необходимо делать поэтапно», - заключил Дмитрий Барабанов.
Напомним, сегодня, 30 марта, депутаты областного Собрания от партии «Единая Россия» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.