Белые пятна и черные полосы

Категорически всех приветствую! С вами снова Господин Рейтингомер. Как это обычно бывает в начале недели, будем раздавать всем сестрам по серьгам.
Мы оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон по пятибалльной шкале. Пятерка здесь — максимальный показатель, один — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Необходимые пояснения прозвучали, теперь — только вперед!
-5 Александр Баев
Коммунисты Пскова несут серьезные репутационные потери и рискуют пролететь мимо сентябрьских выборов в гордуму. Причина — нарушение устава, которое было допущено «сначала бюро городского комитета КПРФ, а затем и псковским обкомом». Сразу оговорюсь, что про нарушение устава — это мнение бывшего секретаря обкома Анатолия Копосова, который на минувшей неделе объявил о выходе из партии. Комментируя мотивы этого шага, он напомнил: перед выборами в соответствии с уставом КПРФ утвердить список кандидатов может областная конференция, на которой голосуют делегаты, выдвинутые первичными организациями по квоте. Несколько первичек, в том числе первую, которую возглавлял Копосов, лишили возможности направить своих делегатов. Таким образом, были нарушены требования по выдвижению кандидатов в руководящие органы, считает он. Даже если прогноз о катастрофических для коммунистов последствиях не оправдается и их допустят до выборов, то хорошего в этой ситуации мало: псковский горком во главе с замглавы города Александром Баевым теряет очки, присутствует в повестке с негативным поводом, в целом внутрипартийные разборки продолжаются.
-4 Лев Шлосберг
По требованию Генпрокуратуры страница политика в социальной сети «ВКонтакте» была заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении яблочника и его жены протоколы об административном нарушении за дискредитацию Вооруженных сил. Как стало известно сегодня, супругов оштрафовали.
За это же, кстати, привлекают к ответственности и однопартийца Шлосберга — Николая Кузьмина, правда, там еще есть и статья за демонстрацию запрещенной символики. Другой единомышленник яблочника — публицист Алексей Семенов в пятницу был внесен Министерством юстиции в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Вдобавок ко всему в субботу прошел заключительный, четвертый, этап съезда «Яблока», по его итогам Григорий Явлинский и Ко завершили реформирование, или, иначе говоря, консервирование партии. Как считают эксперты, реформа фактически лишает Льва Шлосберга шансов возглавить партию на федеральном уровне, к чему он давно стремится.
-3 Виктор Волынцев
На минувшей неделе в соцсетях и масс-медиа продолжалось обсуждение резонансного происшествия с участием депутата Великолукской гордумы, заместителя главы города Виктора Волынцева. Ранее он на проспекте Гагарина южной столицы региона стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок. И хотя депутат оперативно дал пояснения в местных СМИ и прокомментировал ситуацию, история эта, безусловно, неприятная, и ничего, кроме негатива для господина Волынцева, не несет.
-2 Эдуард Белов
Тем временем председателю комитета по правовым вопросам Псковской городской Думы Эдуарду Белову пришлось отдуваться из-за того, что почти треть депутатского корпуса — аж восемь человек — были наказаны прокуратурой за нарушение антикоррупционного закона. Как сообщило ранее «око государево», депутаты предоставляли недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Господин Белов прокомментировал ситуацию.
Эдуард Белов ограничился общими рассуждениями, назвал нарушения незначительными и отметил, что в данном случае, скорее, следует говорить о невнимательности со стороны депутатов: мол, кто-то не указал счет, которым уже давно не пользуется, и на нем нет средств, а кто-то забыл указать годовой доход члена семьи.
-1 Павел Дроздов
Бывшего заместителя мэра Пскова Михаила Хоронена Павла Дроздова не стали награждать благодарностью Псковской городской Думы. Вопрос о поощрении экс-чиновника, а ныне общественника был снят с повестки сессии в минувшую пятницу. Причина в том, что относительно представленных документов возникли вопросы. Так, например, в Пскове отсутствует общественная организация морских пехотинцев «Тайфун», которую, по документам, представляет господин Дроздов. Другая указанная в документах общественная организация - «Историческая память» - была ликвидирована Минюстом. Отчего депутаты и решили: не стоит благодарностей.
0 Владимир Компаниец
Нейтральная нулевая оценка без знака плюс или минус по традиции уходит персоне, только что получившей назначение. На минувшей неделе в качестве управляющего Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» был представлен Владимир Компаниец. Ранее он работал в Ростове и Тамбове, теперь дан приказ на Северо-Запад. Посмотрим, как банкир будет справляться на новом месте. Напомню, что прежний руководитель псковского отделения Анна Тарасенко пошла на повышение — и теперь в Санкт-Петербурге возглавляет направление прямых продаж Сбербанка на всем Северо-Западе.
+1 Вячеслав Прокофьев
Тем временем первый заместитель главы Плюсского района Вячеслав Прокофьев отправился на территорию Донбасса и вступил в ряды участников спецоперации. В качестве бойца добровольческого батальона он был представлен в сюжете телеканала НТВ. С одной стороны, ситуация выглядит несколько парадоксально: первый заместитель районного главы Виталия Аршинова, избранного от партии «Яблоко», во время своего отпуска едет на Донбасс. С другой стороны, отмечаю неординарный поступок и нетривиальный старт неофициальной избирательной кампании (это если иметь в виду, что обозреватели предполагают: именно Прокофьев получит поддержку партии власти на сентябрьских выборах главы Плюсского района).
+2 Владимир Кузь
Положительную оценку заслужил депутат Псковского областного Собрания, заместитель директора по производству компании «СпецДор 60» Владимир Кузь. Во-первых, региональный парламентарий продолжает проявлять заметную активность по волнующей всех теме дорожного ремонта и выступает в качестве очень грамотного эксперта. Во-вторых, на днях Владимир Кузь был назначен куратором федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области. Как итог — заносим в дневник зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания +2.
+3 Александр Борисов
На минувшей неделе в регионе работал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов. В областном центре он провел ряд встреч, в том числе с гражданами и губернатором Михаилом Ведерниковым. Один из основных вопросов, который обсуждался на встрече в администрации, касался актуального для региона направления — социальной газификации. Кроме того, Александр Борисов принял участие в мероприятиях в рамках подготовки к предстоящим муниципальным выборам (напомню, что замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме входит в руководство регионального отделения партии). Итоги визита депутат подвел в эфире радио «ПЛН FM» и сделал ряд важных заявлений по вопросам развития Псковской области.
+4 Борис Елкин
Плюс четыре в этот раз получает глава администрации города Пскова. В пятницу сити-менеджер отчитывался о работе перед депутатами городской Думы. Борис Елкин представил доклад, который народные избранники охарактеризовали с одной стороны как лаконичный и легкий для восприятия, с другой стороны — отмечали его насыщенность и актуальность: мол, он дает ответы на все основные вопросы жизнедеятельности областного центра. Как следствие, каких-то сложных и уж тем более каверзных вопросов после выступления не прозвучало. Представители всех фракций поблагодарили главу администрации и выразили ему поддержку.
+5 Михаил Ведерников
Максимально высокую оценку в этот раз получает губернатор Михаил Ведерников. Как говорится, по совокупности факторов. Особо отмечаю запуск в Псковской области программы поддержки людей в возрасте от 60 лет, которые решат сделать прививку от коронавируса. Выплата составит тысячу рублей.
Кроме того, по решению губернатора отменены временные ограничения на работу заведений общественного питания, которым из-за угрозы распространения коронавируса было запрещено работать в ночное время. Об этом давно просили предприниматели, представители ресторанного бизнеса, и сейчас такая возможность, по словам губернатора, появилась. Обращу внимание на еще один важный момент — в администрации региона продолжается разработка плана содействия импортозамещению на ближайшие годы. Одно из ключевых мероприятий этого плана — создание центра по импортозамещению. Он будет призван помочь местным предприятиям справляться с секционными препятствиями.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!