Политика

Белые пятна и черные полосы

Категорически всех приветствую! С вами снова Господин Рейтингомер. Как это обычно бывает в начале недели, будем раздавать всем сестрам по серьгам.

Мы оцениваем активность псковских политиков, общественников и прочих публичных персон по пятибалльной шкале. Пятерка здесь — максимальный показатель, один — минимальный. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Необходимые пояснения прозвучали, теперь — только вперед!

-5 Александр Баев

Коммунисты Пскова несут серьезные репутационные потери и рискуют пролететь мимо сентябрьских выборов в гордуму. Причина — нарушение устава, которое было допущено «сначала бюро городского комитета КПРФ, а затем и псковским обкомом». Сразу оговорюсь, что про нарушение устава — это мнение бывшего секретаря обкома Анатолия Копосова, который на минувшей неделе объявил о выходе из партии. Комментируя мотивы этого шага, он напомнил: перед выборами в соответствии с уставом КПРФ утвердить список кандидатов может областная конференция, на которой голосуют делегаты, выдвинутые первичными организациями по квоте. Несколько первичек, в том числе первую, которую возглавлял Копосов, лишили возможности направить своих делегатов. Таким образом, были нарушены требования по выдвижению кандидатов в руководящие органы, считает он. Даже если прогноз о катастрофических для коммунистов последствиях не оправдается и их допустят до выборов, то хорошего в этой ситуации мало: псковский горком во главе с замглавы города Александром Баевым теряет очки, присутствует в повестке с негативным поводом, в целом внутрипартийные разборки продолжаются.

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-4 Лев Шлосберг

Тяжелый период переживает руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Ко всем прежним неприятностям на минувшей неделе добавились новые.

По требованию Генпрокуратуры страница политика в социальной сети «ВКонтакте» была заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении яблочника и его жены протоколы об административном нарушении за дискредитацию Вооруженных сил. Как стало известно сегодня, супругов оштрафовали.

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За это же, кстати, привлекают к ответственности и однопартийца Шлосберга — Николая Кузьмина, правда, там еще есть и статья за демонстрацию запрещенной символики. Другой единомышленник яблочника — публицист Алексей Семенов в пятницу был внесен Министерством юстиции в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Вдобавок ко всему в субботу прошел заключительный, четвертый, этап съезда «Яблока», по его итогам Григорий Явлинский и Ко завершили реформирование, или, иначе говоря, консервирование партии. Как считают эксперты, реформа фактически лишает Льва Шлосберга шансов возглавить партию на федеральном уровне, к чему он давно стремится.

-3 Виктор Волынцев

На минувшей неделе в соцсетях и масс-медиа продолжалось обсуждение резонансного происшествия с участием депутата Великолукской гордумы, заместителя главы города Виктора Волынцева. Ранее он на проспекте Гагарина южной столицы региона стал участником ДТП, в котором пострадал ребенок. И хотя депутат оперативно дал пояснения в местных СМИ и прокомментировал ситуацию, история эта, безусловно, неприятная, и ничего, кроме негатива для господина Волынцева, не несет.

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-2 Эдуард Белов

Тем временем председателю комитета по правовым вопросам Псковской городской Думы Эдуарду Белову пришлось отдуваться из-за того, что почти треть депутатского корпуса — аж восемь человек — были наказаны прокуратурой за нарушение антикоррупционного закона. Как сообщило ранее «око государево», депутаты предоставляли недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Господин Белов прокомментировал ситуацию.

Правда, нельзя сказать, чтоб он расставил все точки над i. Как говорится, «имена, пароли, явки» не прозвучали, эта часть истории осталась белым пятном.

Эдуард Белов ограничился общими рассуждениями, назвал нарушения незначительными и отметил, что в данном случае, скорее, следует говорить о невнимательности со стороны депутатов: мол, кто-то не указал счет, которым уже давно не пользуется, и на нем нет средств, а кто-то забыл указать годовой доход члена семьи.

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-1 Павел Дроздов

Бывшего заместителя мэра Пскова Михаила Хоронена Павла Дроздова не стали награждать благодарностью Псковской городской Думы. Вопрос о поощрении экс-чиновника, а ныне общественника был снят с повестки сессии в минувшую пятницу. Причина в том, что относительно представленных документов возникли вопросы. Так, например, в Пскове отсутствует общественная организация морских пехотинцев «Тайфун», которую, по документам, представляет господин Дроздов. Другая указанная в документах общественная организация - «Историческая память» - была ликвидирована Минюстом. Отчего депутаты и решили: не стоит благодарностей.

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0 Владимир Компаниец

Нейтральная нулевая оценка без знака плюс или минус по традиции уходит персоне, только что получившей назначение. На минувшей неделе в качестве управляющего Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» был представлен Владимир Компаниец. Ранее он работал в Ростове и Тамбове, теперь дан приказ на Северо-Запад. Посмотрим, как банкир будет справляться на новом месте. Напомню, что прежний руководитель псковского отделения Анна Тарасенко пошла на повышение — и теперь в Санкт-Петербурге возглавляет направление прямых продаж Сбербанка на всем Северо-Западе.

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+1 Вячеслав Прокофьев

Тем временем первый заместитель главы Плюсского района Вячеслав Прокофьев отправился на территорию Донбасса и вступил в ряды участников спецоперации. В качестве бойца добровольческого батальона он был представлен в сюжете телеканала НТВ. С одной стороны, ситуация выглядит несколько парадоксально: первый заместитель районного главы Виталия Аршинова, избранного от партии «Яблоко», во время своего отпуска едет на Донбасс. С другой стороны, отмечаю неординарный поступок и нетривиальный старт неофициальной избирательной кампании (это если иметь в виду, что обозреватели предполагают: именно Прокофьев получит поддержку партии власти на сентябрьских выборах главы Плюсского района).

+2 Владимир Кузь

Положительную оценку заслужил депутат Псковского областного Собрания, заместитель директора по производству компании «СпецДор 60» Владимир Кузь. Во-первых, региональный парламентарий продолжает проявлять заметную активность по волнующей всех теме дорожного ремонта и выступает в качестве очень грамотного эксперта. Во-вторых, на днях Владимир Кузь был назначен куратором федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области. Как итог — заносим в дневник зампредседателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания +2.

+3 Александр Борисов

На минувшей неделе в регионе работал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов. В областном центре он провел ряд встреч, в том числе с гражданами и губернатором Михаилом Ведерниковым. Один из основных вопросов, который обсуждался на встрече в администрации, касался актуального для региона направления — социальной газификации. Кроме того, Александр Борисов принял участие в мероприятиях в рамках подготовки к предстоящим муниципальным выборам (напомню, что замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме входит в руководство регионального отделения партии). Итоги визита депутат подвел в эфире радио «ПЛН FM» и сделал ряд важных заявлений по вопросам развития Псковской области.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре в этот раз получает глава администрации города Пскова. В пятницу сити-менеджер отчитывался о работе перед депутатами городской Думы. Борис Елкин представил доклад, который народные избранники охарактеризовали с одной стороны как лаконичный и легкий для восприятия, с другой стороны — отмечали его насыщенность и актуальность: мол, он дает ответы на все основные вопросы жизнедеятельности областного центра. Как следствие, каких-то сложных и уж тем более каверзных вопросов после выступления не прозвучало. Представители всех фракций поблагодарили главу администрации и выразили ему поддержку.

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+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку в этот раз получает губернатор Михаил Ведерников. Как говорится, по совокупности факторов. Особо отмечаю запуск в Псковской области программы поддержки людей в возрасте от 60 лет, которые решат сделать прививку от коронавируса. Выплата составит тысячу рублей.

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Кроме того, по решению губернатора отменены временные ограничения на работу заведений общественного питания, которым из-за угрозы распространения коронавируса было запрещено работать в ночное время. Об этом давно просили предприниматели, представители ресторанного бизнеса, и сейчас такая возможность, по словам губернатора, появилась. Обращу внимание на еще один важный момент — в администрации региона продолжается разработка плана содействия импортозамещению на ближайшие годы. Одно из ключевых мероприятий этого плана — создание центра по импортозамещению. Он будет призван помочь местным предприятиям справляться с секционными препятствиями.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока-пока!