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Политика

Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки

20.04.2022 15:18|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки.

«Я считаю, что эту систему надо распространить на крупные города, в том числе, возможно, на Великие Луки. Об этом было бы неплохо поговорить с депутатами Великолукской городской Думы. Безусловно, мы внесли изменения в областное законодательство. Но, прежде чем это сделали, мы посоветовались с депутатами Псковской городской Думы. Мы всесторонне обсудили этот вопрос. У каждой системы есть свои плюсы и минусы. В той ситуации, в которой сейчас живем, система организации органов местного самоуправления в городе Пскове будет работать более эффективно», — отметил Александр Котов.

Напомним, 31 марта областное Собрание депутатов отменило двуглавую модель управления Псковом. Глава муниципального образования будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава города будет совмещать функции руководителя местной администрации.

Каждый может поучаствовать в этой конкурсной процедуре, сказал Александр Котов. Он подчеркнул, что именно городская Дума тайным голосованием принимает решение о назначении на должность кандидатов, которые прошли конкурс.

Спикер регионального парламента пояснил, почему новую модель решили опробовать именно на Пскове. «Это самое крупное муниципальное образование, это областной центр. Здесь, как ни в каком другом муниципальном образовании, требуется концентрация муниципальной власти в одних руках, чтобы это был один руководитель, который занимается хозяйственными вопросами, с которого можно спросить за его работу», — продолжил он.

«Изменить систему организации органов местного самоуправления можно только по завершении полномочий действующего состава представительного органа. В этот промежуток времени, поскольку выборы пройдут осенью, в Великих Луках этого не будет. Если они сами не изъявят такого желания. По крайней мере, мы, с уровня областного Собрания, этот вопрос не инициируем», — добавил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Изменение модели управления Псковом Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора Денис Иванов о прямых выборах мэра: Граждане могут избрать неожиданную кандидатуру Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом Елена Полонская станет советником губернатора по социальным вопросам Олег Брячак: Лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра Алексей Севастьянов: От изменения системы управления Псковом выиграют граждане О необходимости проводить прямые выборы мэра заявил Артур Гайдук Усекновение главы Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова
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