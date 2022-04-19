Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки.
Напомним, 31 марта областное Собрание депутатов отменило двуглавую модель управления Псковом. Глава муниципального образования будет избираться представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава города будет совмещать функции руководителя местной администрации.
Каждый может поучаствовать в этой конкурсной процедуре, сказал Александр Котов. Он подчеркнул, что именно городская Дума тайным голосованием принимает решение о назначении на должность кандидатов, которые прошли конкурс.
Спикер регионального парламента пояснил, почему новую модель решили опробовать именно на Пскове. «Это самое крупное муниципальное образование, это областной центр. Здесь, как ни в каком другом муниципальном образовании, требуется концентрация муниципальной власти в одних руках, чтобы это был один руководитель, который занимается хозяйственными вопросами, с которого можно спросить за его работу», — продолжил он.
«Изменить систему организации органов местного самоуправления можно только по завершении полномочий действующего состава представительного органа. В этот промежуток времени, поскольку выборы пройдут осенью, в Великих Луках этого не будет. Если они сами не изъявят такого желания. По крайней мере, мы, с уровня областного Собрания, этот вопрос не инициируем», — добавил Александр Котов.