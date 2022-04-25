Политика

Елена Полонская: Моя работа на благо города Пскова и его жителей продолжится

Глава Пскова Елена Полонская заявила, что ее работа на благо города и его жителей продолжится, но в новом статусе советника губернатора Псковской области. Об этом она сообщила во время пресс-подхода сегодня, 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я дала напутствие себе: не позволить, чтобы жители города утратили веру в депутатов муниципального образования. Для этого нужно как можно чаще быть на связи с жителями города, отвечать на все их вопросы, поддерживать, советовать, тогда мы увидим в ответ поддержку от наших жителей. Я с нашим городом не прощаюсь, остаюсь в нем работать только в новом статусе советника губернатора Псковской области по социальным вопросам. Поэтому работа на благо города и жителей продолжится. Мой телефон остается прежним, я на связи, поэтому не прощаемся, все только начинается», - отметила Елена Полонская.

Она также добавила, что оценку ее работы с избирателями должны дать сами избиратели. В целом, по мнению Елены Полонской, ей удалось выстроить конструктивный диалог: более пяти тысяч обращений только в социальных сетях от жителей города получила Елена Полонская в свой адрес за 2021 год.

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«Это, я думаю, указывает на то, что люди верили и ждали от меня эффективных решений по оказанию целевой помощи. Также мы ввели в практику то, что даже юридический отдел Псковской городской Думы работал не только на подготовку сессии, нормативно-правовой базы, по которой живет муниципальное образование, но и готовил документацию к судебным заседаниям на предоставление жилья детям-сиротам, детям с инвалидностью», - подытожила глава города.