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Политика

«Гонки по вертикали»: Последний день Полонской, новая модель и сюрприз праймериз

26.04.2022 22:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Последний день Елены Полонской. В Пскове сменился глава города.
Вся кандидатская рать. На праймериз «Единой России» завершается этап выдвижения участников.
Побег из лагеря оппозиции. Вслед за Анатолием Копосовым, вышедшим из КПРФ, ряды «Справедливой России» покинула депутат гордумы Юлия Пожидаева.

Начинаем с главной политической новости дня. Хотя - как «новости»? По большому счету ничего нового здесь нет — о том, что в Пскове меняется глава города, мы говорили не раз. Сегодня прошла сессия гордумы, полномочия Елены Полонской досрочно прекращены. Прошли выборы исполняющего полномочия главы. Как и писала Псковская Лента Новостей, три года назад претендовавший на пост градоначальника депутат Григорий Турчин не стал участвовать в этом процессе, кандидатов сегодня было двое — единоросс Сергей Гаврилов и коммунист Александр Баев. Как и следовало ожидать, победил представитель парламентского большинства Гаврилов. А что касается Елены Полонской, то сегодняшняя сессия стала для нее прощальной, она покинула пост, который занимала с 2019 года – с тех самых пор, как после отставки Ивана Цецерского видная общественница и депутат вытянула «счастливый билет».

На посту главы она запомнится как достаточно яркая персона, открытая, любящая и умеющая работать с людьми, прежде всего в границах своего избирательного округа, а это на самом деле достаточно непростое дело, и не каждому дано.

Виктор Балашов: Сердечно поздравляю вас с вашим 101-м днем рождения. И клятвенно вам обещаю, что всемерно буду помогать людям вашего прикольного возраста… Преклонного возраста. Кто это сочинил? («День выборов -2»)

Ну а если говорить серьезно, то в прежние времена все эти таланты были востребованы, их наличие наряду с другими характеристиками говорило о соответствии градоначальника занимаемой должности. Однако теперь по-другому — в условиях развитого вертикализма главное навыки командной работы, надо быть не публичным политиком, а хозяйственником, эффективным исполнителем. Вот что требуется — и недаром губернатор Михаил Ведерников, по инициативе которого в Пскове, напомню, меняется система управления городом и на смену двуглавой модели приходит единоначалие, - говорит о том, что все основные рычаги должны быть в руках одного управленца — грамотного и подотчетного.

Михаил Ведерников: На сегодняшний день полномочия председателя городской думы, главы города и сити-менеджера местами дублируют друг друга, искусственно тормозят систему и создают противоречия. В новой модели управления городом предлагается объединить полномочия главы Пскова и главы администрации города, сосредоточить все компетенции, все полномочия и все возможности в руках одного руководителя. При этом городская дума, безусловно, остается самостоятельной единицей со своим председателем. Также как это сделано на областном уровне.

Очевидно, что в этом новом формате места Елене Полонской не было. Она, как и ее предшественник Иван Цецерский, были главами переходного периода — от эпохи всенародно избираемых мэров к модели, ныне повсеместно выстраиваемой в соответствии с принципами существования вертикали власти. Где-то этот процесс уже давно завершился, в Пскове несколько подзатянулся - как известно, у нас вообще традиционно сильна инерционность.

Так или иначе, Елена Полонская уходит. Время подводить итоги. И тут, как водится, в одной колонке плюсы — призванные сделать жизнь псковичей лучше решения гордумы, выполнение наказов избирателей, то самое желание и готовность работать с населением, идти на контакт со СМИ, прислушиваться к общественникам и так далее.

Ну а другая колонка — это минусы. Безусловно были и ошибки — все то, что не позволило в полной мере реализовать представившийся шанс. С самого начала обладая поддержкой партийного руководства — в частности членов команды Андрея Турчака (кстати, его Полонская на сегодняшней сессии назвала своим учителем) и Александра Козловского, Елена Полонская не сумела найти опору среди представителей псковского политического класса, тех же депутатов областного Собрания, например.

Как ни старалась, не стала членом губернаторской команды. Не все было гладко и в отношениях с другим участником муниципального властного тандема - сити-менеджером. Впрочем, не она первая, кто спотыкался об этот порог, когда по уставу высшее должностное лицо — один глава, а реальные рычаги управления городом у другого. Найти взаимопонимание и компромисс получалось далеко не всегда и не у всех.

Балаганов: Здесь начальник я.

Паниковский: Кто?

Балаганов: Я начальник, мне поручено («Золотой теленок»).

Так или иначе, эту страницу перелистываем. Елена Полонская уходит именно сейчас, до истечения срока полномочий, что выглядит весьма логично еще и потому, что стартует кампания по выборам нового состава гордумы.

Тут у партии власти другой (отнюдь не в стенах гордумы) центр принятия решений, и другие герои, что мы наблюдаем в ходе выдвижения кандидатов на праймериз.

- Огласите весь список, пжлста («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).

Среди тех, кто уже заявился на процедуру праймериз, группа действующих депутатов псковской городской думы — в том числе ставший вместо Полонской исполняющий полномочия главы города Сергей Гаврилов, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов, Дмитрий Барабанов, Галина Неваленная, Григорий Стороненков, Валерий Тюменцев, Федор Постнов, Любовь Николаева, Константин Болотин. А вот действующий депутат по округу №2 Сергей Колосов выдвигался, но затем утратил статус участника праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму (причем в интервью ПЛН заявил, что в настоящее время не готов комментировать причину произошедшего).

Также в списке выдвинувшихся на праймериз — бывший руководитель исполкома «Единой России» Александр Гончаренко и экс-депутат областного Собрания Наталья Мельникова, управляющая областным отделением Пенсионного фонда. К слову, ее предшественница на посту руководителя Пенсионного фонда в Псковской области, ныне сенатор, Елена Бибикова на днях побывала в регионе и в Пасху звонила в колокола одного из псковских храмов.

Наверняка в списке участников предварительного голосования появятся и другие кандидаты, в том числе неожиданные. Одно из таких имен стало известно в конце минувшей недели. Депутат гордумы по округу №9, член фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева вышла из рядов этой партии и заявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России». Произошло это спустя всего несколько дней после выхода из рядов КПРФ коммуниста, экс-секретаря партии Анатолия Копосова — и породило вопросы о том, что происходит, в чем причины такого бегства из рядов оппозиционных партий.

- Что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры («Любовь и голуби»)

О причинах и следствиях давнего конфликта в рядах областного отделения КПРФ мы достаточно подробно говорили в предыдущем выпуске «Гонок по вертикали» - так что не буду повторяться. 

А что касается ухода от эсеров Юлии Пожидаевой, то лидер регионального отделения партии Олег Брячак с одной стороны сделал хорошую мину — мол, мы расстались по-доброму, без скандала, то есть произошедшее стало полной противоположностью той ситуации, которую наблюдали у коммунистов. С другой стороны, Олег Брячак назвал Юлию Пожидаеву украшением отделения партии - и между строк в комментарии эсера вроде бы читалось сожаление по поводу сбежавшей соратницы.

Клава Кока: - Я сделала больно и покинула чат.

По поводу того, что все это значит, версий есть несколько. Начиная с той, согласно которой у псковских единороссов просто не было проходного кандидата по девятому одномандатному округу — и поэтому руководство сделало госпоже Пожидаевой заманчивое предложение (ее шансы переизбраться высокие, тот же Брячак оценивает их чуть ли не как стопроцентные, при этом собирается выставлять в девятом округе и кандидата от «Справедливой России») и заканчивая тем предположением, что сотрудница «Империала», представляющая группу, которую принято называть «командой Михаила Гавунаса», просто не договорилась перед выборами с главным псковским эсером.

Завершая на сегодня эту тему, отмечу, что до ее комментирования снизошел не кто-нибудь, а сам советник губернатора по СМИ Антон Сергеев — тот самый, что с некоторых пор вставляет свои пять копеек едва ли не везде и пытается выглядеть экспертом, по-моему, по всем известным областям знаний — от вирусологии до военных спецопераций. Такой главный по тарелочкам, комментатор всего и вся, человек, у которого друзья информаторы на всех уровнях и во всех. И с Пушкиным, как говорится, на короткой ноге…

Хлестаков: Бывало, часто говорю ему: " Ну что, брат Пушкин? " - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то все..." («Ревизор»)

В общем, в этой истории тоже все достаточно странно: внутренняя политика, партийная жизнь — казалось бы при чем тут советник по СМИ. Но нет — как говорил герой еще одной кинокомедии, аполитично рассуждаешь...

Напоследок коротко о некоторых других событиях общественно-политической жизни. По сообщениям региональных СМИ, отличившийся в ходе спецоперации на Украине гвардии полковник, Герой России Денис Шишов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове. На этом посту он сменил Сергея Чубарыкина, занимавшего должность комдива с августа 2020-го.

В минувший понедельник 70 лет исполнилось одному из патриархов региональной политики, экс-полпреду президента России в Псковской области Дмитрию Хритоненкову, с чем мы его и поздравляем.

Ну а областное Собрание депутатов тем временем готовится к очередной сессии. В рамках парламентского часа должна прозвучать информация регионального УФАС о контроле за соблюдением антимонопольного законодательства торговыми организациями. Напомню, что ранее с жесткой критикой действий псковских антимонопольщиков выступил губернатор Михаил Ведерников. Посмотрим, что будет происходить на сессии — случится ли там баттл ориентированных на главу области депутатов с главой УФАС Ольгой Милонаец и стоит ли авторам телеграм-каналов запасаться попкорном.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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