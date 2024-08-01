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Три женщины-водителя госпитализированы в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове

Три водителя госпитализированы в результате аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от информированных источников в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.30. По предварительной информации Audi двигался по Рижскому проспекту на красный сигнал светофора. А Chery и Mitsubishi Colt со стороны улицы Петровской.

В результате аварии все три водителя были госпитализированы. За рулем находились женщины.