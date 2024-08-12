Политика

Делегация Псковской области участвует на форуме регионов Северо-Запада России в Калининграде

Делегация Псковской области принимает участие в окружном муниципальном форуме регионов Северо-Запада России, который проходит под руководством Полномочного представителя Президента Российской Федерации Александра Гуцана в Калининграде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

В составе делегации начальник управления по местному самоуправлению Правительства Псковской области Елена Тимашова, глава Красногородского муниципального округа, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин и председатель собрания депутатов Псковского района Владимир Яников.

Целью форума является решение системных вопросов, актуальных для большинства муниципалитетов Северо-Запада. В их числе проблемы недостаточного финансирования ряда полномочий по решению вопросов местного значения, необходимость разработки мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов на муниципальную службу, повышение их профессионального уровня, совершенствование взаимодействия муниципалитетов с контрольно-надзорными органами.

Также на форуме обсуждается выстраивание взаимодействия между региональной и муниципальной властью для того, чтобы эффективно исполнялись полномочия по решению вопросов местного значения.

«Вопрос очень важный. Не существует территории субъекта РФ отдельно от муниципалитетов. Равно как и нет вопросов, который субъект РФ решал бы без привлечения и содействия муниципальных образований. Все вопросы жизнеобеспечения решаются на территории муниципальных образований. Органы местного самоуправления реализуют на местах национальные проекты. Поэтому принятие всех возможных мер для выстраивания эффективной работы муниципалитетов — это общая задача всей системы публичной власти», — отметила Елена Тимашова.

Участники форума рассмотрели наработанные практики, в режиме интерактива предложили ряд мероприятий для решения поставленных задач.