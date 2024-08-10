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Общество

С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

13.08.2024 07:00|Псков

С восемью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились с гвардии младшим лейтенантом Владимиром Дмитриевым, гвардии сержантом Егором Мухиным, младшим сержантом Алексеем Алексеевым, младшим сержантом Алексеем Никаноровым, ефрейтором Сергеем Мартыновым, ефрейтором
Валерием Поляковым, гвардии рядовым Артемом Ланиным, рядовым Александром Зеньковым.

 

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь окажем», - добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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