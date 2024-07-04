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Интерактив: Паук-волк под Псковом

12.08.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

В субботу, гуляя с собакой в районе кисловского леса под Псковом, встретили вот такое существо. Замеры не проводили, визуально — сантиметра 3 плюс-минус. 

Гугл по методу сравнения фото определил, что это — южнорусский тарантул, он же паук-волк. Опасный ядовитый паук. Если гугл не ошибается, то хороший вопрос, как этот арахнид оказался в наших краях? Сбежал от какого-то любителя тропической живности и теперь выживает, как умеет, или климат настолько изменился, что Псковская область становится ареалом для таких вот субъектов? 

Если верен второй вариант, то что с природой-то происходит, товарищи? С клещами мы давно смирились, хотя их столько, что хоть в лес не ходи. Сегодня тарантулы, а завтра кто? Скорпионы? Крокодилы в реке Великой? Львы и гиены в Корытовском лесопарке?

Константин 

Теги: #паук
Источник: Псковская Лента Новостей
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