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В субботу, гуляя с собакой в районе кисловского леса под Псковом, встретили вот такое существо. Замеры не проводили, визуально — сантиметра 3 плюс-минус.
Гугл по методу сравнения фото определил, что это — южнорусский тарантул, он же паук-волк. Опасный ядовитый паук. Если гугл не ошибается, то хороший вопрос, как этот арахнид оказался в наших краях? Сбежал от какого-то любителя тропической живности и теперь выживает, как умеет, или климат настолько изменился, что Псковская область становится ареалом для таких вот субъектов?
Если верен второй вариант, то что с природой-то происходит, товарищи? С клещами мы давно смирились, хотя их столько, что хоть в лес не ходи. Сегодня тарантулы, а завтра кто? Скорпионы? Крокодилы в реке Великой? Львы и гиены в Корытовском лесопарке?
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Интерактив: Паук-волк под Псковом
В субботу, гуляя с собакой в районе кисловского леса под Псковом, встретили вот такое существо. Замеры не проводили, визуально — сантиметра 3 плюс-минус.
Гугл по методу сравнения фото определил, что это — южнорусский тарантул, он же паук-волк. Опасный ядовитый паук. Если гугл не ошибается, то хороший вопрос, как этот арахнид оказался в наших краях? Сбежал от какого-то любителя тропической живности и теперь выживает, как умеет, или климат настолько изменился, что Псковская область становится ареалом для таких вот субъектов?
Если верен второй вариант, то что с природой-то происходит, товарищи? С клещами мы давно смирились, хотя их столько, что хоть в лес не ходи. Сегодня тарантулы, а завтра кто? Скорпионы? Крокодилы в реке Великой? Львы и гиены в Корытовском лесопарке?
Константин