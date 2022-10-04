Политика

Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района

Региональное отделение партии «Новые люди» планирует выдвигать своего кандидата на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Мы не станем раскрывать карты, но этот человек должен хорошо знать местное население и их проблемы на всех уровнях, даже на бытовом», – о выборе будущего кандидата рассказал Андрей Маковский.

Он отметил, что партия «Новые люди» опирается прежде всего на «простых граждан», и что сейчас среди проблем районов особенно остро стоит вопрос газификации, в решении которого они будут способствовать со своей стороны.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

Смотрите также Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря

Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

Смотрите также Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий

Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.