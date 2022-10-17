Политика

Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым

Всем привет! Начинаем еженедельный обзор активности псковских политиков, чиновников, общественников и прочих публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Сергей Судаков

В условиях продолжающейся мобилизации под огнем критики находятся военкомы. Ошибок и недоразумений допущено множество, и вот уже президент Владимир Путин заявляет о «бестолковщине» и проблемах, которые требуют решения.

Что касается Псковской области, то конкретные примеры ошибок привел губернатор Михаил Ведерников. Он потребовал не грести всех подряд.

«Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя Года", дефицитного направления – он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты», - призвал глава области. Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков получает минус пять.

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре получает второй секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов - низкую оценку ставим по совокупности причин. Во-первых, коммунист продолжает терять позиции внутри областного отделения партии, теперь из-за нового витка скандала вокруг его креатуры - гдовского активиста Дмитрия Поршнева.

Во-вторых, из-за изменения позиции обкома партии относительно участия в губернаторских выборах бунтарь и радикал Михайлов, вероятно, лишится возможности принять в них участие, чего давно хотел.

Ну а в-третьих, в информационных материалах КПРФ всё заметнее возвращение оппонентов второго секретаря - так называемой «старой гвардии», которую, как казалось еще недавно, более юные зюгановцы сбросили с парохода современности.

-3 Алексей Васильев

Тем временем должность главного врача Псковской городской больницы покинул Алексей Васильев. Этот пост доктор занимал двадцать лет. Всякое бывало за это время. В последние годы, особенно в условиях пандемии, то в больнице появлялся и. о., то ходили разговоры, что-де Васильева увольняют из-за конфликта с руководством и т. д. Впрочем, ушел заслуженный врач России сам - как-то уж совсем тихо и без комментариев.

Если учесть, что в прошлом году Васильев лишился статуса депутата областного Собрания, выглядит всё со стороны как уход из общественно-политической жизни.

-2 Антон Сергеев

Минус два получает советник губернатора по СМИ Антон Сергеев. С одной стороны, он продолжает выступать в роли эдакого Капитана Очевидность - несет пургу и пытается выглядеть экспертом в вопросах внешней политики, что уже само по себе смешно и нелепо.

С другой стороны, подопечные Сергеева из госмедиахолдинга в условиях административного хаоса идут вразрез с генеральной линией.

Наглядный пример, как откомментировали итоги «антироссийского» голосования на Генассамблее ООН - мол, это «лучшая иллюстрация реальной ситуации на международной арене и востребованности российской антинеоколониальной риторики. Нашей дипломатии хвастать абсолютно нечем, а с такими друзьями и врагов не нужно». Повторюсь: это публикует рупор режима. Тут, как говорится, надо или крестик снять, или трусы подтянуть.

-1 Олег Брячак

Как известно, главный псковский эсер Олег Брячак умеет выдать инфоповод или сделать заявление, которое понравится публике. Но в этот раз вышла промашка.

Как итог - депутат и бизнесмен «отгреб» от комментаторов в соцсетях из-за совета псковичам вкладывать деньги в недвижимость.

В нынешней ситуации многие восприняли эту рекомендацию как издевательство и заключили: «Мы с разных планет».

0 Александр Чиликин

Нейтральную оценку получает Александр Чиликин. Он назначен руководителем Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Генерал-майор уже работал в Псковской области, а на новое место службы переведен с руководящего поста в Пограничном управлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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+1 Сергей Литвиненко

Депутат Псковской гордумы от ЛДПР Сергей Литвиненко всё более активен в публичной плоскости. Вот и на днях в СМИ он четко сформулировал собственные подходы в работе в муниципальном парламенте, где стал зампредседателя комитета по бюджету и также вошел в состав комитета по правовым вопросам и местному самоуправлению. На фоне возрастающей активности партийца представляется логичным, что кандидатуру Литвиненко рассматривают для включения в тройку потенциальных претендентов от ЛДПР на губернаторские выборы-2023.

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+2 Петр Алексеенко

Тем временем первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко вернулся из Петербурга, где участвовал в трехдневном семинаре-совещании партийного актива Северо-Запада. И не просто присутствовал, а выступал перед коллегами, представлял опыт работы псковских коммунистов в нынешних условиях. По возвращении в Псков лидер псковских коммунистов достаточно подробно подвел итоги работы в СМИ - в целом фиксируем укрепление позиций Петра Алексеенко внутри обкома.

+3 Александр Козловский

Плюс три получает депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. На минувшей неделе он работал в Белоруссии, где на совместном заседании двух комиссий Парламентского собрания представил новые проекты по созданию инженерных школ. К слову, отмечаем активизацию контактов по линии Россия - Белоруссия: в конце недели у нас прошла встреча городов-побратимов, на которой было подписаны несколько межрегиональных соглашений о сотрудничестве, в том числе между Псковом и одним из районов Минска.

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+4 Александр Серавин

Строчкой выше расположился вице-губернатор Псковской области по внутренней политике Александр Серавин. Намедни в составе небольшой делегации он побывал у псковских мобилизованных, находящихся в Твери. Передали подарки, проверили условия пребывания призывников – убедились, что на данном этапе всем необходимым они обеспечены.

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Также Александр Серавин продолжает работу по оказанию помощи семьям призванных - напомню, что в Пскове на базе офиса «Команды 2018» заработал центр их поддержки.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Архиерей принял участие в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором принимали решение по 20 важным вопросам, в том числе кадровым.

Митрополит в очередной раз подтверждает свой высокий статус и положение.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!