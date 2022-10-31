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Политика

«Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда

01.11.2022 13:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! О том, как изменился мир за неделю и что происходит у нас в регионе, расскажем в ближайшие десять минут. 

Темы этого выпуска:

Сити-менеджер меняет профессию. Через пару дней Борис Елкин станет главой Пскова.
Процесс пошел. Партии выдвигают кандидатов на выборы главы Пушкиногорского района.
100 самых влиятельных персон Псковской области. Завершен первый этап ежегодного проекта ПЛН. 

Сегодня в центре нашего внимания - неделя, на которой было много всего интересного и важного.

В столице президент Владимир Путин выступал перед членами «Валдайского клуба» и, как выражаются обозреватели, раскрывал, ради чего поставил всё на карту, объяснял, в чем логика действий Кремля, и вспоминал слова классика - про то, что верхи не могут, низы не хотят - это теперь про глобальную политику, коллективный Запад и тех, кто против него.

Там же, в Москве в пресс-центре агентства ТАСС давал пресс-конференцию губернатор Михаил Ведерников, он рассказывал о мобилизации в Псковской области и покупке регионом двух «Тигров» для псковских военнослужащих  - благодаря этой теме регион попал в общероссийскую повестку, цитаты губернатора широко цитировались федеральными СМИ.

Впрочем, столичные масс-медиа и телеграм-каналы писали о нашем регионе и в связи с другими информационными поводами - это и лидерство Псковской области по потреблению населением успокоительных, и до сих пор не получившее официального подтверждения и внятного объяснения происшествие на аэродроме в Островском районе, упомяну здесь и про сюжет под условным названием «Алеся Михачева - суперзвезда» - историю о том, как общественница-волонтер,  депутат Псковской гордумы попала на страницы масс-медиа и телеграм-каналов с аудиторией в миллионы подписчиков - например, в телегу «Кровавая барыня» покинувшей Россию Ксении Собчак.

Причиной тому - призыв Михачевой отказаться от утреннего кофе и помочь военнослужащим - напомню, что прозвучало это предложение в эфире ПЛН FM. 

Что касается дел наших местных, то тут прошла очередная сессия областного Собрания, а потом в него внесли проект бюджета. Тем временем муниципальный парламент Пскова готовится поставить точку в процессе, старт которому был дан еще в начале этого года. Речь про изменение модели управления Псковом - отказ от двуглавой и возвращение к единоначалию. Напомню, что внесение изменений инициировал губернатор Михаил Ведерников. В марте он предложил, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава. Кто им станет, уже давно «секрет Полишинеля» - разумеется, член команды губернатора, глава администрации города, ну или говоря по-другому, сити-менеджер Пскова Борис Елкин. Уже третьего ноября на сессии городской думы в этой истории будет поставлена точка. Нет никаких сомнений, что кресло главы города займет Борис Елкин.

А на минувшей неделе проходил конкурс - к сожалению, рассмотрение членами конкурсной комиссии представленных документов, равно как и собеседование с кандидатами (их двое - кроме Елкина, это еще Святослав Колинко) - всё это проходило, увы, без присутствия СМИ. Знаем только результат - Борис Елкин по итогам конкурса получил максимальное число баллов - 33, у его спарринг-партнера - 28 баллов.

Как уже отметили мои коллеги - обозреватели ПЛН FM, среди документов, которые участники конкурса представляют в комиссию, нет плана действий на посту главы города, нет никакого программного документа, эта тема обсуждалась в программе «Дневной дозор» - прозвучали разные точки зрения на этот счет. Так что это точно не соревнование программ с четким указанием направлений развития региональной столицы, это что-то другое.

- Усы, лапы и хвост - вот мои документы! («Зима в Простоквашино»)

Как по мне, так это - негативный знак, свидетельство того, что мы уходим всё дальше от принципов организации местного самоуправления. Впрочем, диалог с городской властью есть, тот же Борис Елкин регулярно отвечает на вопросы журналистов и горожан - и не далее как на прошлой неделе вновь побывал в этой студии и объяснял свои принципы и подходы.

Борис Елкин: На самом деле я против того, чтобы все замыкалось на одном человеке, это неправильно с точки зрения управления. Я считаю, что ни один руководитель не должен все замыкать на себе, но приходится иногда вносить коррективы. 

Тем временем в Псковской области набирает ход последняя в этом году избирательная кампания. Напомню, что в конце декабря пройдут выборы главы Пушкиногорского района. Сейчас идет выдвижение кандидатов, оно  завершится 3 ноября. Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, кандидатом от «Единой России» станет депутат Пушкиногорского районного собрания, директор местной школы Оксана Филиппова. На минувшей неделе стало известно, что она победила по итогам праймериз - получила поддержку абсолютного большинства выборщиков и сделала первый важный шаг на пути к креслу муниципального руководителя, ибо понятно, что кандидата от партии власти - это теперь всегда фаворит на выборах любого уровня. Тем более в ситуации, когда среди соперников не будет ни кандидата от КПРФ - как ее еще называют партии №2, ни кандидатов от некоторых других партий, имеющих успешный опыт участия в муниципальных выборах - в общем, ни оппонентов из парламентских партий, ни битвы программ и АПМ. 

- Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! («Мастер и Маргарита»). 

Впрочем, совсем без оппонентов и спарринг-партнеров госпожа Филиппова не останется - тут тебе и самовыдвиженец Дмитрий Волконский, и  руководитель регионального отделения Партии роста, с сентября этого года - депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. Оба, кстати, регулярно участвуют в избирательных кампаниях, а господин Романов - так едва ли не во всех, от муниципальных до губернаторских выборов. Партия «Новые люди» посылает на выборы в Пушкинские Горы руководителя регионального отделения, депутат областного Собрания  Андрея Маковского. Еще вроде как должен появиться представитель ЛДПР. Повторюсь, до завершения этапа выдвижения кандидатов осталось всего пару дней.

А вот период выдвижения претендентов на включение в список ста самых влиятельных персон Псковской области истек накануне. Таким образом завершен первый этап проекта ПЛН. В этом году редакция совместно с экспертным сообществом Псковской области проводит такое исследование уже в пятый раз.  В октябре мы принимали предложения от читателей - я благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв и высказал свое мнение. В ближайшие дни вся поступившая информация будет обработана и систематизирована, а затем к процессу подключатся эксперты.

Заполнение анкет, которое в этом году впервые пройдет с использованием дистанционного электронного голосования, как и публикация ежегодного рейтинга - дело будущего. Однако уже сейчас можно говорить о том, что в списке произойдут изменения и ротационные процессы. Наверняка сотню самых влиятельных покинут потерявшие позиции региональные политики, общественники, некоторые теперь уже бывшие депутаты Псковской городской думы, утратившие свои полномочия по итогам сентябрьских выборов. Напротив, в итоговый рейтинг могут войти  те, кто пришли на новенького - получили в 2022-м депутатские корочки. Наверняка произойдут изменения и внутри списка - тут тоже ситуация не статична, происходят перемены, их диктует сама жизнь - скажем, неизменно входившая в топ-20 списка самых влиятельных персон глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец покинула свой пост, ее сменщицей стала приехавшая из-за пределов региона Ирина Белоконь. Подробнее о причинах и возможных последствиях этого решения читайте в материалах на сайте Псковской Ленты Новостей и в телеграм-канале ПЛН.

А у меня на этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.  

Фото: Псковская Лента Новостей, kremlin.ru, tass.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
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