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Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ

21.11.2022 17:14|ПсковКомментариев: 0

Салют! Пришло время мериться рейтингами. Как всегда в начале недели обозреваем политическую активность и раздаем всем сестрам по серьгам.

 

Здесь звучит субъективное мнение Господина Рейтингомера и ставятся оценки по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это ошибки и поражения. Погнали!

-5 Дмитрий Волконский

Самую низкую оценку минус пять получает депутат из Пушкиногорского района Дмитрий Волконский. Он захотел участвовать в выборах главы муниципалитета, но из-за недостоверности представленных подписей избирательная комиссия его не зарегистрировала. На минувшей неделе состоялся суд, господин Волконский проиграл при оспаривании решения избиркома  и не сможет участвовать в качестве кандидата. Таким образом, претендентов на пост главы Пушкиногорского района всего четверо - ну а Волконский, как обычно, лишний.

-4 Светлана Василькова

Ситуация вокруг главы Пустошкинского района - яблочницы Светланы Васильковой становится всё более угрожающей. Перед ней явно маячит перспектива отстранения от должности. Если прежде об этом говорили в основном местные депутаты, неоднократно ставившие главе неуд, то на неделе о реальности импичмента заявил в интервью госСМИ председатель областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов. «Видимо, в Пустошкинском районе ситуация уже созрела, чтобы главе объявить импичмент», - сказал спикер. А раз так - «высока доля вероятности, что там будут досрочные выборы». Так или иначе, ставлю госпоже Васильковой минус четыре.

-3 Наталья Ильина

Очередное ЧП в Псковском госуниверситете. Обучающиеся там студенты из Узбекистана записали видео, в котором взывают к президенту своей страны и просят забрать их домой. Ролик стремительно распространился по узбекским и российским телеграм-каналам, активно обсуждался в соцсетях. 

Говорят, что после этого иностранных студентов собрали в одном из корпусов универа на встречу с участием представителей правоохранительных органов - и, как пишут в телеграм-каналах, теперь иностранцам надо писать некие заявления о желании учиться в ПсковГУ. Как ни крути, ситуация не из приятных, ставлю ректору универа Наталье Ильиной минус три.

-2 Сергей Судаков

На днях стало известно о новых случаях нарушений, допущенных при проведении частичной мобилизации. О том, что многодетные отцы, призванные с нарушениями, вернутся домой, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Таким образом будет удовлетворено представление прокуратуры. Вернется домой и мужчина, незаконно мобилизованный, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем.

Как напоминает ТАСС, ранее псковский губернатор сообщал, что во время частичной мобилизации в области было выявлено «много сбоев, ошибок», областной военкомат работал «по карточкам, как в библиотеке».

Из последнего - военкомы не позволили жителю Псковской области призывного возраста поехать на Кубу по туристической путёвке. При том, что путевка была куплена до объявления мобилизации, а повестка мужчине не приходила. Из ответа на сайте губернатора области следует, что, по сути, это было самоуправство военкомата. Как итог, ставлю военкому Псковской области Сергею Судакову минус два. 

-1 Ольга Татаринова

Минус один получает руководитель управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова. Причина - в проблемах с реализацией национальных проектов на территории нашего региона. Как было заявлено на совещании в правительстве, исполнение нацпроектов у нас составляет 68% - и этот результат нельзя назвать хорошим. 

Впрочем, время для исправления ситуации еще остается - в связи с чем перед ответственными чиновниками поставлена задача «использовать каждый день с максимальной эффективностью». Что из этого выйдет, посмотрим по итогам года.

0 Олег Аникеев

Далее новость из серии «Иногда они возвращаются».  Экс-сотрудник областной администрации, некогда ответственный за сферу ЖКХ, Олег Аникеев (на фото справа) вновь получил пост. Правда, не в органах государственной власти, а в МСУ. Он назначен руководителем банно-прачечного комбината - того самого, который до недавнего времени возглавлял теперь уже бывший депутат гордумы Колосов.  Задачи новому «банщику» лично «нарезал» глава города Борис Елкин - в первую очередь надо обеспечить социальную функцию комбината и работать над погашением задолженности. Посмотрим, как будет справляться господин Аникеев - пока ставлю ноль.

+1 Елена Жгут, Нина Степанова

Теперь к положительным оценкам. Плюс один ставлю сразу двум муниципальным руководителям.

Елена Жгут, неделей ранее покинувшая администрацию Пскова и тогда же получившая от меня отрицательную отметку, назначена заместителем главы администрации Псковского района. То есть не пропала, не «встала на биржу», что ей предрекали злопыхатели, получила должность примерно на том же уровне.  

На плюс один наработала и глава Локнянского района Нина Степанова. В этом муниципальном образовании побывал губернатор. Он встретился с госпожей Степановой, поставил задачи и дал понять, что поддерживает. Отмечу, что в Локнянском районе в следующем году пройдут выборы главы.

+2 Антон Минаков

Строчкой выше расположился региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Положительной оценкой отмечаю  перезапуск работы отделений ЛДПР в двух районах области - Печорском и Себежском. По сути дела, можно говорить об открытии там новых отделений партии. 

Кроме того, господин Минаков отчитался о результатах приема в партию памяти Владимира Жириновского - по предварительным данным, региональное отделение ЛДПР пополнило несколько сотен новых сторонников.

+3 Александр Братчиков

Плюс три получает зампредседателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Во-первых, по его инициативе региональный парламент на ближайшей сессии вновь будет рассматривать вопрос социальной догазификации - тему социально значимую и проблемную. Как отметил вице-спикер, программа догазификации стратегически важна для региона, и остается ещё около месяца, чтобы «выполнить обязательства, отреагировать на наши замечания». На сессии представители Газпрома и правительства должны озвучить информацию по каждому муниципалитету. И второе - Александр Братчиков на минувшей неделе  дал интересное и содержательное интервью в эфире ПЛН FM. Если вдруг пропустили, то советую послушать, запись доступна на сайте Псковской Ленты Новостей, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на нашем Ютуб-канале.

+4 Вера Емельянова

Региональные власти профессионально и четко провели Первый всероссийский форум учителей музыки - череду масштабных мероприятий, на которые приехали 260 педагогов, а также министр просвещения России Сергей Кравцов и множество других статусных гостей. 

Работа проделана большая, с поставленной задачей справились успешно, как итог, заношу плюс четыре в дневник вице-губернатора по социальным вопросам Веры Емельяновой. 

+5 Георгий Василевич

Максимально высокую оценку в этот раз получает директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. 

Президент России Владимир Путин наградил его Орденом Дружбы. 

Так отмечен большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность. Поздравляю и ставлю плюс пять. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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