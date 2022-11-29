Политика

Прокуратура не видит нарушений в отставке главы Пустошкинского района — Иван Грибов

Прокуратура не усматривает нарушений в решении Собрания Пустошкинского района об отстранении главы района Светланы Васильковой от должности. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы нарушений в принятии решения этого выборного органа не усмотрели. <...> Насколько я знаю, она (Светлана Василькова - ред.) намерена обжаловать данное решение в суде и это, бесспорно, ее право как гражданина и гражданского служащего», - сказал Иван Грибов.

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Напомним, о том, что решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района будет обжаловано в суде, заявил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

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С осуждением решения отправить в отставку главу Пустошкинского района Светлану Василькову выступил и председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

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Добавим, временно исполняющим обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.