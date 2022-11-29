Прокуратура не видит нарушений в отставке главы Пустошкинского района — Иван Грибов

Прокуратура не усматривает нарушений в решении Собрания Пустошкинского района об отстранении главы района Светланы Васильковой от должности. Об этом прокурор Псковской области Иван Грибов сообщил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, о том, что решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района будет обжаловано в суде, заявил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
С осуждением решения отправить в отставку главу Пустошкинского района Светлану Василькову выступил и председатель объединённой демократической партии «Яблоко» Николай Рыбаков.
Добавим, временно исполняющим обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.