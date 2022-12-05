Политика

Псковский губернатор назвал непростым 2022 год

2022 год был непростым. Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я ни раз говорил, что мы стараемся жить не сегодняшним днём, учитывая особенности нашего регионального бюджета, стараемся прогнозировать ситуацию, анализировать, планировать нашу работу, поэтому мы не просто в какой-то день проснулись утром и увидели новые вызовы и проблемы. Мы понимали ситуацию и были готовы к ней», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что Псковской области удалось аккумулировать значительные ресурсы, которые сегодня, совместно с решениями президента и правительства РФ, позволяют достаточно уверенно заканчивать 2022 год.

«Он, безусловно, непростой: и эмоционально, и экономически, но тем не менее, за редким исключением, все наши планы мы реализуем, все задачи выполним, все обязательства по реализации региональных и национальных проектов практически в полном объеме мы выполним», - добавил глава региона.