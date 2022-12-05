Псковский губернатор назвал непростым 2022 год

2022 год был непростым. Такое мнение губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что Псковской области удалось аккумулировать значительные ресурсы, которые сегодня, совместно с решениями президента и правительства РФ, позволяют достаточно уверенно заканчивать 2022 год.
«Он, безусловно, непростой: и эмоционально, и экономически, но тем не менее, за редким исключением, все наши планы мы реализуем, все задачи выполним, все обязательства по реализации региональных и национальных проектов практически в полном объеме мы выполним», - добавил глава региона.