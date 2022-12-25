Политика

Георгий Василевич принял участие в выборах главы Пушкиногорского района

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в выборах главы Пушкиногорского района сегодня, 25 декабря. Он голосовал на избирательном участке №337. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря, голосование завершится сегодня, 25 декабря. Проголосовать можно будет до 20.00. Численность избирателей - 7 010 человек.

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Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов:

Андрея Маковского («Новые люди»),

Александра Коваленко (ЛДПР),

Оксану Филиппову «Единая Россия»,

Игоря Романова «Партия роста».