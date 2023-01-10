Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко

Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место на политической арене перечислил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Коммунист добавил, что региональное отделение КПРФ не переживает по поводу того, что партия может потерять статус «партии №2» по итогам избирательной капании 2023 года.
Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что цель ЛДПР на губернаторских выборах 2023 года — занять 2 место.