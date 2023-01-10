Политика

Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко

Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место на политической арене перечислил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мечтать не вредно. Когда ЛДПР будет такой же, как КПРФ, тогда можно будет об этом говорить, ведь КПРФ - это партия с вековыми традициями, со своей структурой. Как у нас в областном отделении: в каждом районе есть партийные отделения, депутаты есть во всех Собраниях, у нас своя идеология, свои четкие программные цели построения социализма, материальная база присутствует, ну и, конечно, кадры - опытные проверенные кадры», - сказал Петр Алексеенко.

Коммунист добавил, что региональное отделение КПРФ не переживает по поводу того, что партия может потерять статус «партии №2» по итогам избирательной капании 2023 года.

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Ранее координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что цель ЛДПР на губернаторских выборах 2023 года — занять 2 место.