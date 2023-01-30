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Политика

Рейтингомер: новые лица и старые проблемы

31.01.2023 09:47|ПсковКомментариев: 0

Всех приветствую! С вами снова господин Рейтингомер с еженедельными оценками публичной активности участников политического процесса Псковской области.

 

Как и всегда, оценки мы выставляем пятибалльной шкале. Плюсами отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минусы - это поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами!

- 5

Редкий, но не уникальный в нашей практике случай - в этот раз максимально отрицательную оценку не получает никто.

- 4 Евгений Седов, экс-глава Палкинского района

Уже позабытый экс-глава Палкинского района Евгений Седов, снятый с должности весной 2021 года из-за возбужденного против него уголовного дела, вернулся в общественно-политическую повестку только по одному поводу: Печорский районный суд признал этого бывшего некогда и сотрудником внутренних дел, и юристом районной администрации гражданина виновным по целому пасьянсу статей Уголовного кодекса (тут и превышение должностных полномочий, и покушение на преступление, и мошенничество с использованием своего служебного положения), однако же, не стал отправлять его за решетку: экс-глава отделался принудительными работами на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства. Отметим, приговор в законную силу пока не вступил.

- 3 Юрий Ильин, глава Опочецкого района

В конце января пришло известие о переводе в Опочецком районе более 1,2 млн квадратных метров сельхозземель - в категорию земель промышленности для размещения там откормочной площадки и репродуктора. Сделано это было по запросу компании ВСГЦ, входящей в неформальный круг предприятий, выстроенных вокруг «Великолукского мясокомбината». С этими компаниями связывали ряд экологических скандалов. А местные жители нередко торпедировали экспансию свинокомплексов в районы, и такое решение выглядит как не самый лучший для г-на Ильина старт года.

- 2 Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ

По информации наших источников, Дмитрий Михайлов и его сторонники попытались использовать возникшую после московской проверки работы обкома паузу для того, чтобы нивелировать выводы ревизоров. Однако поездки в Москву и походы по кабинетам ЦК не дали результата, второй секретарь обкома КПРФ проиграл конкурентам внутрипартийную борьбу. Следствием этого проигрыша могут стать оргвыводы в отношении второго лица в иерархии псковских коммунистов.

- 1 Ольга Евстигнеева, председатель комитета по социальной защите Псковской области

Руководитель самого близкого к «наиболее незащищенным слоям населения» комитета на прошлой неделе отметилась крайне неудачным публичным ответом на сайте губернатора. Житель города Пскова еще 12 января сообщил, что в его подъезде проживает пожилая женщина, которой требуется помощь соцработников: с его слов, пенсионерка болела, не могла себя обслуживать, находилась на грани голодной смерти, кричала на весь подъезд и просила о помощи. А 24 января за подписью г-жи Евстигнеевой появился сухой ответ, из которого следовало, что соцработники к женщине выезжали и пенсионерка «<...> была ознакомлена с перечнем социальных услуг, оказываемых в Псковской области. Ей были предложены услуги стационарного социального обслуживания и социального обслуживания на дому. От предложенных услуг <...> отказалась, так как уход за ней осуществляла ее племянница с мужем». А в заключение ответа сообщалось, что, со слов племянницы женщины, та умерла 18 января.

В данном случае вопрос не только в том, все ли возможное было сделано соцслужбой, чтобы не допустить беды, но и в отсутствии столь важного для чиновника навыка тактичного общения, проявления очевидной эмпатии вместо сухих канцеляризмов.

0 Николай Кузьмин, депутат Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко»

Над известным псковским яблочником Николаем Кузьминым нависла угроза потери депутатского статуса в связи с объявленными планами по инициированию процесса присоединения к Пскову некоторых пригородов, в частности, и территории Завеличенской волости. Надо отметить, что один из ближайших соратников лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга Кузьмин, как и его старший партийный товарищ, на данный момент не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов из-за «причастности к деятельности общественного движения, деятельность которого запрещена решением суда». И если в результате территориальной реформы волостное Собрание будет расформировано, неуживчивый молодой яблочник останется без депутатского статуса.

+ 1 Наталья Ильина, ректор ПсковГУ

Ректор «опорного вуза региона» в кои-то веки набирает очки: 25 января, в День российского студенчества, учащийся ПсковГУ Денис Долгов присутствовал на встрече с президентом России и обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать создание на базе ПсковГУ «Зимней инженерной школы», которая, кстати, могла бы проходить в рамках некоторой кооперации с белорусскими вузами. Владимир Владимирович, конечно, обещал переговорить с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. И все было бы гладко в этой истории (не каждый Татьянин день удается продвинуть какие-то местные инициативы через первое лицо!), но более высокую оценку этой истории тут же «срезала» пресс-служба ПсковГУ, которая умудрилась опростоволоситься, назвав в примечании белорусского лидера Яковлевичем - хотя «батька» ранее был всем известен как Григорьевич.

+ 2 Оксана Филиппова, глава Пушкиногорского района

Новоизбранная под занавес 2022 года глава многострадального района взяла с места в карьер и сходу отметилась активными действиями. Она решила несколько важных кадровых вопросов, подобрав себе опытного заместителя по ЖКХ и своего сменщика на посту директора Пушкиногорской средней школы.

Кроме того, г-жа Филиппова и областной депутат Армен Мнацаканян добились выделения Пушкиногорскому району дополнительной дорожной техники.

+ 3 Ольга Тимофеева, председатель комитета по культуре Псковской области

Глава культурного комитета региона начала 2023 на позитивной волне. Во-первых, у неё лучшие показатели по выполнению нацпроекта в минувшем году. Во-вторых, она активно позиционирует себя, открыта для СМИ, хорошо ведет личный телеграм-канал (почти образец для многих и многих чиновников), активно занимается реформой во вверенной ей сфере. А главное, на прошлой неделе г-жа Тимофеева сопровождала митрополита Тихона (Шевкунова) на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

На встрече обсуждались сразу несколько масштабных мероприятий: и создание музейно-выставочного комплекса на территории мемориала «Александр Невский с дружиной», и подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, и создание мемориала в Выбутах, на родине княгини Ольги. Таким образом, Ольга Тимофеева будет частично курировать реализацию большого перечня вопросов по важным на федеральном уровне темам.

+ 4 Ирина Иванова, первый заместитель главы города Пскова

Заместитель градоначальника выступила, как теперь любят говорить, хедлайнером дискуссии о возможной корректировке генплана города Пскова. Надо отдать ей должное: в пример многим чиновникам она не «прячет голову в песок», а открыто и аргументировано ведет диалог с общественностью, в том числе - по непростым вопросам.

+ 5 Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания

Спикер регионального парламента на минувшей неделе провел достаточно знаковою сессию Собрания, на которой рассматривалась злободневная тема, волнующая многих избирателей. В рамках сессии прошел парламентский час, посвященный оказанию первичной медицинской помощи в регионе, включая программу ремонтов и строительства ФАПов.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Пока!

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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