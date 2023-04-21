Политика

Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов

Конкурентность предстоящих выборов губернатора Псковской области будет зависеть от активности политических партий. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нам часто говорят о конкурентности предстоящих губернаторских выборов так, будто это задача "Единой России" – обеспечить конкуренцию. Задача партии не в том, чтобы обеспечивать конкуренцию, наша задача – выдвинуть своего кандидата. Он у нас есть – это действующий губернатор Ведерников Михаил Юрьевич. Мы высказали ему поддержку. Как реготделение партии еще пока не выдвигали, потому что предстоит процедура предварительного голосования. Для выборов губернатора она проходит немного в другой форме, но тем не менее на альтернативной основе», – сказал Александр Котов.

По мнению спикера регионального парламента, другие политические партии должны заботиться о том, чтобы найти для себя кандидатов и сделать так, чтобы выборы были конкурентными.

«Мы готовы бороться с любыми кандидатами, которые будут участвовать в выборах губернатора. Конкурентность выборов зависит от того, какую активность будут проявлять политические партии, которые хотят участвовать в этих выборах, или, может, самовыдвиженцы», – уточнил он.