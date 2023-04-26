Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM»

Будут ли предстоящие выборы губернатора Псковской области конкурентными и как оппозиционные партии могут преодолеть муниципальный фильтр, обсудили участники круглого стола, который прошел в четверг, 27 апреля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Каждому из представителей шести партий предлагалось ответить на вопросы относительно формата участия политических объединений в предстоящих выборах.
Председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко пояснил, что у партии власти нет задачи сделать выборы конкурентными.
По словам председателя гордумы, партия власти готова к сотрудничеству и работе, чтобы «выборы проходили объективно».
«Каждый из вас, представитель каждой партии, имеет возможность присутствовать на всех избирательных участках, представлять свои интересы, смотреть, следить, фиксировать, находить проблемные вопросы, поднимать их и так далее. Выборы все равно состоятся, они будут, и народ свою позицию выскажет», – уточнил он.
Напомним, что имена участников праймериз «Единой России» стали известны на форуме секретарей первичных отделений 21 апреля. Представителям оппозиции в ходе эфира предлагалось озвучить свои кандидатуры.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко заявил, что не видит большой опасности в том, что коммунисты до сих не озвучили имя будущего кандидата и не ведут неофициальной кампании.
В список потенциальных кандидатов от ЛДПР вошли три человека. Среди них и координатор регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.
По его словам, приезд председателя ЛДПР Леонида Слуцкого не повлияет на определение кандидатуры, поскольку с момента выдвижения кандидатур для их рассмотрения на высшем совете все последующие действия регламентируются согласно законодательству.
«Ни приезд председателя, ни какие либо другие факторы, они, по сути, не должны влиять на этот процесс. Процесс представляет собой следующее: официально объявлены выборы, после этого будет определен срок, в течение которого партии должны будут провести конференции, и на этих конференциях коллегиально, где будут присутствовать представители всех районов, определиться с кандидатурой», – уточнил он.
Партия «Справедливая Россия - За правду» пока не определилась с кандидатом на выборы этого года, однако, если партия примет в них участие, то второе место в Псковской области ей обеспечено, считает руководитель регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.
Также по мнению эсера, наличие муниципального фильтра не позволит оппозиционной партии самостоятельно принять участие в выборах.
«Хочу отметить, чтобы никто не заблуждаться и не строил из себя великих политиков. Сегодня существует муниципальный фильтр, который ни одна из оппозиционных политических сил самостоятельно пройти не сможет», – напомнил он.
Рассматривается вопрос по выдвижению кандидатуры и в реготделении партии «Новые Люди».
Председатель Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что у партии сегодня есть несколько кандидатов в Псковской области, способных эффективно и качественно управлять регионом, но не назвал их лично.
По его словам, вопрос заключается в том, будет ли принято политическое решение о выдвижении кандидата. Руководитель партийного отделения также добавил, что политкомитетом «Яблока» в мае будет обсуждаться ситуация с губернаторскими выборами в России в целом в 2023 году.
Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объявили о старте цикла дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация таких проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.