Политика

Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM»

Будут ли предстоящие выборы губернатора Псковской области конкурентными и как оппозиционные партии могут преодолеть муниципальный фильтр, обсудили участники круглого стола, который прошел в четверг, 27 апреля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждому из представителей шести партий предлагалось ответить на вопросы относительно формата участия политических объединений в предстоящих выборах.

Председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко пояснил, что у партии власти нет задачи сделать выборы конкурентными.

«Партий у нас много. Сегодня мы все за одним столом на "ПЛН FM", а страна у нас одна. Каждая партия высказывает и положительное, и отрицательное о существующей системе выборов. У нас существует этот фильтр – сегодня он существует, с этим нужно считаться. Если с чем-то не согласны, значит, надо думать, как эту тему менять. Некоторые в оппозиции предлагают объединиться, выставить единого кандидата — пожалуйста, объединяйтесь, разве партия власти против? Наша задача — не обеспечение конкурентности выборов. Нас волнует то, что надо объединить наших сторонников и привести их на выборы за нашего кандидата», – сказал Александр Гончаренко.

По словам председателя гордумы, партия власти готова к сотрудничеству и работе, чтобы «выборы проходили объективно».

«Каждый из вас, представитель каждой партии, имеет возможность присутствовать на всех избирательных участках, представлять свои интересы, смотреть, следить, фиксировать, находить проблемные вопросы, поднимать их и так далее. Выборы все равно состоятся, они будут, и народ свою позицию выскажет», – уточнил он.

Напомним, что имена участников праймериз «Единой России» стали известны на форуме секретарей первичных отделений 21 апреля. Представителям оппозиции в ходе эфира предлагалось озвучить свои кандидатуры.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко заявил, что не видит большой опасности в том, что коммунисты до сих не озвучили имя будущего кандидата и не ведут неофициальной кампании.

«Большой опасности нет, потому что в настоящее время очень развиты средства массовой информации. Избиратели узнают нашего кандидата. Наша программа – четкая и ясная, озвучена и Центральным комитетом, – сказал Петр Алексеенко, напомнив, что имена потенциальных кандидатов озвучивались несколько раз. – У нас есть секретарь областного комитета Александр Ножка, есть у нас первый секретарь Псковского горкома и депутат городской Думы Александр Баев, были другие фамилии названы. Кандидатуры у нас имеются. После согласования с Центральным комитетом они будут выдвинуты на нашей конференции в течение мая».

В список потенциальных кандидатов от ЛДПР вошли три человека. Среди них и координатор регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Три фамилии я обозначил еще в начале этого года, когда координационный совет Псковского регионального отделения составлял списки. На данный момент ситуация ни в коем разе не изменилась. На первом месте у нас тут традиционно идет координатор регионального отделения, далее - другие лица. В этом списке есть и Сергей Григорьевич Литвиненко, на мой взгляд, очень достойный человек, наш депутат в городской Думе, является заместителем председателя комитета по бюджету и проделывает там огромную работу. Следующая кандидатура – это также мой заместитель Артем Андреевич Васильев, он был координатором Псковского регионального отделения, имеет огромный опыт. Кандидатуры озвучены еще в начале года», – напомнил Антон Минаков.

По его словам, приезд председателя ЛДПР Леонида Слуцкого не повлияет на определение кандидатуры, поскольку с момента выдвижения кандидатур для их рассмотрения на высшем совете все последующие действия регламентируются согласно законодательству.

«Ни приезд председателя, ни какие либо другие факторы, они, по сути, не должны влиять на этот процесс. Процесс представляет собой следующее: официально объявлены выборы, после этого будет определен срок, в течение которого партии должны будут провести конференции, и на этих конференциях коллегиально, где будут присутствовать представители всех районов, определиться с кандидатурой», – уточнил он.

Партия «Справедливая Россия - За правду» пока не определилась с кандидатом на выборы этого года, однако, если партия примет в них участие, то второе место в Псковской области ей обеспечено, считает руководитель регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

«Я могу сказать однозначно, если "Справедливая Россия" будет принимать участие в этих губернаторских выборах, то как минимум второе место нам обеспечено. На сегодняшний день мы не определились с тем, будем ли мы выставлять своего кандидата на губернаторские выборы или нет. В мае этого года в Москве пройдет съезд нашей партии. Там будет обсуждаться данный вопрос. Также в начале мая я буду встречаться непосредственно с Сергеем Михайловичем Мироновым, с нашим лидером», – сказал Олег Брячак.

Также по мнению эсера, наличие муниципального фильтра не позволит оппозиционной партии самостоятельно принять участие в выборах.

«Хочу отметить, чтобы никто не заблуждаться и не строил из себя великих политиков. Сегодня существует муниципальный фильтр, который ни одна из оппозиционных политических сил самостоятельно пройти не сможет», – напомнил он.

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Рассматривается вопрос по выдвижению кандидатуры и в реготделении партии «Новые Люди».

«Наша партия отличается от других партий тем, что мы про настоящее и будущее. У партии "Новые люди" много талантливых управленцев, которые могут управлять муниципалитетами и регионами. И сейчас этот вопрос прорабатывается», – добавил председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Председатель Псковского регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг заявил, что у партии сегодня есть несколько кандидатов в Псковской области, способных эффективно и качественно управлять регионом, но не назвал их лично.

«У партии "Яблоко" сегодня есть несколько кандидатов в Псковской области, способных эффективно и качественно управлять регионом. На протяжении 10 лет мы - единственная партия, кроме «Единой России», у которой есть опыт управления территориями Псковской области – шестью муниципальными районами после 2012 года», - напомнил Лев Шлосберг.

По его словам, вопрос заключается в том, будет ли принято политическое решение о выдвижении кандидата. Руководитель партийного отделения также добавил, что политкомитетом «Яблока» в мае будет обсуждаться ситуация с губернаторскими выборами в России в целом в 2023 году.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объявили о старте цикла дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация таких проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.