Политика

«Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит еженедельно по вторникам. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! С Днем Победы вас - Россия отметила свой главный праздник, в этот раз в нестандартном формате, с отменой ряда традиционных мероприятий и без миллионных шествий «Бессмертного полка». Ныне «праздник со слезами на глазах» отмечается в непростой период, во время проведения специальной военной операции, участившихся диверсий и роста тревожности в обществе. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в целях безопасности в Пскове отменили традиционный парад и салют на 9 мая. С пятницы в регионе запрещен запуск и использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Аналогичные решения приняли и в некоторых других субъектах РФ. И как тут не вспомнить о так называемой атаке беспилотников, или иначе говоря – атаке дронов, на московский Кремль. Это событие беспрецедентное, как говорится, из ряда выходящее - и естественно, многие в эти дни задаются вопросами о том, какими могут быть последствия этой атаки, а также очередного резонансного теракта – покушения на писателя, общественного деятеля, сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина – то есть что последует за этим, в том числе во внутренней политике, следует ли ждать резкого поворота, кардинальных изменений, ликвидации демократических институтов, дальнейшего закручивания гаек и поиска «пятой колонны». Мнения тут звучат разные, но судя по развитию ситуации, первым реакциям и заявлениям официальных лиц, можно предположить, что федеральной кампании в этом направлении, скорее всего, не будет. Понятно, что на местах возможны какие-то перегибы, кто-то из местных власть предержащих попытается воспользоваться ситуацией для решения собственных локальных задач, но повторюсь, для кардинальных изменений нет оснований, ибо как уже неоднократно отмечено, серьезные изменения могут нести негативные последствия для всей государственной системы, внутренней и внешней политики, так как «чрезвычайщина» свидетельствовала бы о том, что есть проблемы. Подобные решения, будь они приняты, воспринимались бы как свидетельство нестабильности и даже как проявление слабости, а власть, напротив, неизменно стремится демонстрировать силу и то, что у нее всё под контролем. Тем более, что сейчас ситуация, безусловно, контролируется, система выстроена, несистемная оппозиция нейтрализована, опасности не представляет, ждать роста протестной активности с этой стороны сторонников западных ценностей и пацифистов не приходится – скорее, опасность в этом смысле представляют те, кто недоволен, по их мнению, мягкостью действий властей - как в проведении спецоперации, медленном продвижении к целям, отсутствии жесткого ответа на обстрелы территории РФ, так и в отношении к политическим оппонентам внутри страны.

- Мне за державу обидно («Белое солнце пустыни»).

Напомню, что после начала СВО появился термин «рассерженные патриоты» - некоторые даже увидели в этом зарождении новой оппозиции из числа радикальных сторонников СВО потенциальную угрозу для власти. Впрочем, говорить о каком-то серьезном влиянии рассерженных на общественно-политические процессы в настоящее время и уж тем более всерьез рассуждать об этом в рамках программы о псковской региональной политике было бы неверно. Между тем совершенно очевидно, что ход спецоперации и связанные с этим процессы будут отражаться на ходе избирательной кампании - начиная с содержательной стороны агитационно-пропагандистских кампаний и заканчивая тем фактом, что в списках кандидатов, прежде всего - от «Единой России», будет немало участников СВО – более 80 из них выдвинуто по стране на предварительное партийное голосование. И тут оправдываются прогнозы тех экспертов, которые прогнозировали: стратегия власти будет заключаться в том, чтобы отделять «рассерженных патриотов» от явных маргиналов и экстремистов: вменяемых и адекватных будут стараться привлекать в свои структуры, включая «Единую Россию». Эта работа вкупе с другими направлениями деятельности по теме СВО дает результат. Свидетельством тому и высокие рейтинги партии власти в целом, и укрепление позиций ее лидеров, в том числе экс-губернатора Псковской области, ныне секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

По итогам апреля он впервые вошел в число пятнадцати лидеров в рейтинге ста ведущих политиков России, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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В целом весь последний год мы отмечаем рост влияния экс-губернатора Псковской области. Он проявляет активность по самой главной теме политической повестки, неоднократно бывал в зоне проведения спецоперации, возглавил рабочую группу и регулярно готовит доклады президенту.

«После рабочей встречи с Владимиром Путиным и презентации третьего доклада рабочей группы по вопросам СВО продолжается восходящий тренд для секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака (с 19-го на 15-е место)», – так прокомментировал взлет сенатора от Псковской области генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. А мы в очередной раз фиксируем, что Андрей Турчак продолжает набирать в Москве политический и аппаратный вес.

В продолжение темы рейтингов обращу ваше внимание еще на одно исследование, результаты которого представил проект «ПУЛ Telegram». Речь об очередном рейтинге эффективности глав регионов, составители которого оценивают губернаторов едва ли не по всем возможным критериям - начиная с соотношения негативных и позитивных постов и комментариев, и заканчивая их патриотической позицией. Так вот в недавно опубликованном рейтинге псковский губернатор занял 35-е место, прибавив относительно марта +4% KPI. Напомню, что за несколько последних недель глава региона вновь побывал в зоне СВО, получил поддержку президента по итогам личной встречи с ним и затем выступил с большой, по сути программной, речью перед участниками предвыборного форума «Единой России» в Пскове, участники которого поддержали решение о выдвижение кандидатуры Михаила Ведерникова на предварительное голосование. Таким образом, старт губернаторской кампании дан, и всё здесь - относительно партии власти и ее кандидата - понятно.

А что же его оппоненты? Практически сразу после возвращения руководства псковского обкома КПРФ из столицы, где в рамках отправки гуманитарного конвоя состоялась встреча первого секретаря обкома Петра Алексеенко с Геннадием Зюгановым, в субботу, 6 мая, прошел очередной пленум областного отделения партии. И вот там псковские коммунисты наконец-то определились с кандидатом на губернаторские выборы.

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Напомню, поначалу называлось несколько фамилий потенциальных претендентов, в том числе очень неожиданных – вроде жены московского оппозиционера Удальцова Анастасии и саратовского активиста Бондаренко, но в итоге всё свелось к выбору из двух местных – секретаря обкома Александра Ножки и первого секретаря псковского горкома Александра Баева.

Это, конечно, не совсем праймериз, но немного похоже – и вот условные выборщики - участники пленума, образно говоря, сказали: «Ножка, гудбай! Баев, хелло». Короче, из двух выбрали одного.

- Из нас двоих кому-то должно было повезти («Берегись автомобиля»).

Теперь главное – чтобы московское партийное руководство и в частности кадровая комиссия ЦК КПРФ, куда для рассмотрения направлена кандидатура Баева, поддержали решение псковичей. Есть версия, что товарищ Баев может и не получить одобрения – разговоры об этом в Пскове идут давно, впрочем, в обкоме это опровергают. В пользу того, что проблем при согласовании у Баева возникнуть не должно, говорит и тот факт, что он ездил в столицу на мероприятие с Зюгановым, а до этого вместе с Дмитрием Михайловым побывал на партийном семинаре-совещании с участием зампредседателя партии Афонина и главного юриста КПРФ Камнева. В любом случае, ждем – теперь осталось недолго.

Тем временем лидер псковских эсеров Олег Брячак тоже побывал у партийного руководства и встретился с сопредседателем партии «Справедливая Россия - За правду!» Сергеем Мироновым. Получил поддержку и предварительную установку на губернаторские выборы - правда, пока не очень четкую. Если я правильно понимаю смысл сказанного на партийном ковре, в выборах в качестве кандидата Брячак опять участвовать, видимо, не будет, но и поддерживать кандидата от «Единой России», как это было пять лет назад, - тоже.

- Или что-то случилось или одно из двух («Следствие ведут колобки»).

В продолжение этой партийной переклички упомяну, что региональный координатор ЛДПР Антон Минаков ждет визита в регион лидера партии Леонида Слуцкого и по его поручению начал инспектировать школьные столовые. А председатель областного отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский бросил перчатку вызова коммунистам - и те послали на «Армрестлинг» первого секретаря псковского райкома партии Михаила Вяткина. Это, можно сказать, новое имя в региональной политике, по крайней мере, не помню, чтобы товарищ Вяткин где-то в областных СМИ представлял бы партию.

В эфире ПЛН FM он держался уверенно, был достаточно убедителен по теме использования ДЭГ и заставил наблюдателей задаваться вопросом: чего ж коммунисты с их извечно короткой кадровой скамейкой и дефицитом ораторов не представляли персека райкома широкой публике раньше?

- Чего ж ты, Михайло Потапыч, от нас такое сокровище прятал? («День выборов – 2»).

В свою очередь Михаил Вяткин, можно сказать, бросил перчатку вызова главе Псковского района Наталье Федоровой. Говорит, пойдет на муниципальные выборы от КПРФ - и, вероятно, там нас ждет интересная кампания. Напомню, что Псковский район будет единственным, где в сентябре пройдут привычные выборы главы. В других - уже не районах, но округах - глав изберут по конкурсу. Таких территорий восемь, в том числе это Печорский район, где к работе в статусе первого замглавы администрации приступил приехавший из Подмосковья Валерий Зайцев, и Новоржев, где с помощью муниципальной реформы появляется возможность технично завершить период правления яблочницы Софьи Пугачевой. Правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях приняли депутаты регионального парламента на апрельской сессии. В сентябре в округах будут избраны собрания депутатов и главы, а также созданы местные администрации. Выборы будут проводиться по смешанной избирательной системе. После избрания депутатам первых созывов представительных органов МСУ предстоит выбрать глав своих муниципальных округов из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор на основании квалификационных требований. Также депутаты утвердят структуру органов местного самоуправления в своих округах на последующие годы, в соответствии с которой будут сформированы местные администрации.

Пока одни только готовятся к выборам, в Пустошке уже прошла инаугурация. Напомню, досрочные выборы проводили из-за того, что депутаты отправили в отставку яблочницу Светлану Василькову. Нового главу избрали в конце апреля. Победил единоросс Юрий Кравцов. На церемонию его вступления в должность в начале мая приехали многие региональные и муниципальные чиновники.

От имени Михаила Ведерникова избранного главу поздравил вице-губернатор по внутренней политике Александр Серавин. И передал Кравцову символический подарок – настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти. В общем, ротация продолжается - и в органах МСУ, и в целом в политических и административных элитах. На этом всё. Встретимся через неделю. Не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Александр Савенко