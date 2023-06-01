Политика

Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности

В отчете о работе правительства Псковской области за 2022 год губернатор Михаил Ведерников показывал не только положительные результаты, но и сложности, с которыми пришлось столкнуться за этот период. Об этом сообщила глава Локнянского района Нина Степанова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Нина Степанова / «ВКонтакте»

«Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности. Впечатляют результаты реализации нацпроектов во всех сферах: с 42-го места на старте область впоследствии вышла на 16 по стране и третье по СЗФО. Как сказал наш губернатор: "Проблемы всегда были, есть и будут. Это жизнь. Это нормально. Важно их не "замыливать", а прогнозировать, видеть и понимать, как их решать…" Так и будем далее конструктивно работать, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону», - отметила она.

Нина Степанова добавила, что ей приятно осознавать, что все эти годы она входила в состав большой региональной команды руководителей.