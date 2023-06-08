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Политика

Коммунист отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области

13.06.2023 10:47|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение в качестве кандидата от КПРФ на выборы губернатора Псковской области. Об этом 13 июня Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме. 

Вопрос о выдвижении кандидата от КПРФ рассмотрели на конференции Псковского обкома КПРФ 10 июня. 

 

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Ранее документы на регистрацию для участия в кампании подал председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью. 

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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

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Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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