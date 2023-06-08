Политика

Коммунист отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев подал документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение в качестве кандидата от КПРФ на выборы губернатора Псковской области. Об этом 13 июня Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Вопрос о выдвижении кандидата от КПРФ рассмотрели на конференции Псковского обкома КПРФ 10 июня.

Смотрите также КПРФ выдвинула кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Ранее документы на регистрацию для участия в кампании подал председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.



Смотрите также В областном Собрании раскритиковали законопроект об отмене муниципального фильтра

Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Смотрите также Голосование на выборах губернатора Псковской области будет трехдневным

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

