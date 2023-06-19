Политика

Наталья Горбачева: Применение ДЭГ во всем регионе — большая честь для нашей области

Применение в этом году дистанционного электронного голосования на всей территории Псковской области — это честь для региона, считает председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Такое мнение она выразила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ДЭГ не ново для нас, мы прекрасно помним, волнение было только в прошлом году. В этом, конечно, оно останется, но уже понятно, что это такое», - отметила Наталья Горбачева.

Дистанционное электронное голосование внедряют для удобства трудящихся, продолжила гостья студии. При этом она заметила, что некоторые любопытные и критически настроенные избиратели пока продолжают сомневаться в плюсах ДЭГ. По мнению Натальи Горбачевой, это закономерно: «Когда радио изобрели, некоторые хотели заглянуть и посмотреть, кто же там говорит. И тут хотят знать, как же это происходит. Любопытные и критически настроенные люди есть всегда».

«Сейчас ДЭГ будет применяться в 28 регионах страны. Я считаю, это большая честь для нашей небольшой области, что нам доверено проводить ДЭГ на территории всего региона. Это большая заслуга всей команды, которая работала на выборах в том году, хотя это был только город Псков», - выразила мнение Наталья Горбачева.