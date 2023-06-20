Политика

Наталья Горбачева о ДЭГ: Главное, чтобы не подвела связь

Единственная сложность, которая может возникнуть с дистанционным электронным голосованием, - это качество связи. Такое мнение председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева выразила в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все надо испытывать самой. В прошлом году я сама прошла электронное голосование. Боялась только одного — чтобы не подвела связь, потому что сейчас объективные причины: вчера была в банке, там зависала связь по причине, наверное, магнитных бурь», - посетовала Наталья Горбачева.

При этом она подчеркнула, что на избирательных участках будут созданы все условия для желающих проголосовать электронным способом: на каждом участке будет находиться ноутбук. Тем, кто никогда не принимал участие в ДЭГ, объяснят, как это сделать.

«Но когда нужно получить какую-нибудь выплату на госуслугах, все всё находят, поэтому я настроена оптимистично», - заключила Наталья Горбачева.