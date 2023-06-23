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Облизбирком утвердил решение о проведении ДЭГ на территории Псковской области на выборах губернатора

23.06.2023 14:24|ПсковКомментариев: 0

Избирательная комиссия Псковской области приняла постановление о проведении дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года. Соответствующее решение было принято в ходе 46-го заседания облизбиркома, сообщается в Telegram-канале ИКПО.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний различного уровня. Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях выборов.

Проголосовать можно будет с 08:00 8 сентября по 20:00 10 сентября на сайте vybory.gov.ru, предварительно с 24 июля подав заявление на портале Госуслуг.

Ранее, 7 июня, Центральная избирательная комиссия России согласовала Псковскую область в составе регионов, где на сентябрьских выборах будет применена технология дистанционного электронного голосования.

Напомним, в прошлом году в Псковской области впервые применили ДЭГ на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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