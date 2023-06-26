Политика

Псковское «Яблоко» объяснило отказ от участия в губернаторских выборах

Региональное отделение партии «Яблоко» не видит смысла и не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Оно не станет выдвигать кандидата и не будет поддерживать ни одного из выдвинутых кандидатов других партий. Это следует из заявления регионального совета партии.

«Псковское "Яблоко" считает этически неприемлемым обращаться с просьбой о поддержке кандидата на должность губернатора к депутатам и партиям, поддерживающим сегодня политику российских властей. Подписей глав и депутатов местного самоуправления от "Яблока" недостаточно для самостоятельного выхода на выборы», - пояснили в региональном отделении.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут с 8 по 10 сентября.

Смотрите также «Яблоко» определилось со своей позицией по губернаторским выборам

На данный момент на участие в губернаторской кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев, руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Ранее сообщалось, что коммунист Александр Баев снимет свою кандидатуру по состоянию здоровья.