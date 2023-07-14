Политика

Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов сдал в региональный избирком документы, необходимые для регистрации на выборах губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

«Романов Игорь Павлович ("Партия роста"), который ранее заявился для участия в выборах главы региона, представил сегодня необходимые документы в Избирательную комиссию Псковской области, - уточнили в облизбиркоме.

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Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулись:

Петр Алексеенко, КПРФ;

Михаил Ведерников, «Единая Россия»;

Антон Минаков, ЛДПР;

Игорь Романов, «Партия роста»;

Юрий Шокуров, «Родина».

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля. Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.