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Политика

Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

17.07.2023 14:46|ПсковКомментариев: 0

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов сдал в региональный избирком документы, необходимые для регистрации на выборах губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

«Романов Игорь Павлович ("Партия роста"), который ранее заявился для участия в выборах главы региона, представил сегодня необходимые документы в Избирательную комиссию Псковской области, - уточнили в облизбиркоме.

Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулись:

  • Петр Алексеенко, КПРФ;
  • Михаил Ведерников, «Единая Россия»;
  • Антон Минаков, ЛДПР;
  • Игорь Романов, «Партия роста»;
  • Юрий Шокуров, «Родина».

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля. Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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