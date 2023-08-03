Политика

Алеся Михачева: Система наблюдения за выборами в области работает на 100%

Система наблюдения за выборами в Псковской области работают на все 100%. Такое мнение руководитель Псковского центра добровольчества, депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Женское движение "Единой России"» Алеся Михачева озвучила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Институт наблюдения у нас с самого начала хорошо поставлен. Когда я была членом Общественной палаты, мы с помощником принимали в этом участие и видели, как все это работает. Сейчас система отработана еще лучше. Я могу сказать, что по нашей обрасти система наблюдения и система открытости и честности работает на все 100%», – сказала Алеся Михачева.

Она добавила, что сейчас активно развивается система наблюдения за дистанционным электронным голосованием, и ДЭГ также открыто для наблюдения.

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Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.