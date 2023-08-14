Политика

Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Софья Пугачева

Самую низкую оценку минус пять получает глава Новоржевского района Софья Пугачева в связи с возбужденными уголовными делами по статье «Мошенничество». Как сообщили в прокуратуре области, подрядчик умышленно завысил цену ремонта мостов более чем на 1,5 миллиона рублей, а глава Новоржевского района произвела оплату. Особая «любовь» региональных властей к госпоже Пугачевой - хорошо известна, возможно, в этой истории есть и политический подтекст. Каким будет продолжение, покажет время, но уже сейчас в политических телеграм-каналах вовсю склоняют имя муниципальной руководительницы.

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-4 Александр Грацкий

Строчкой выше - руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Причина - критические посты в соцсетях, в которых горожане возмущаются из-за очередного потопа после дождика в четверг и возлагают вину на начальника УГХ. Понятно, что состояние ливневок - это ахиллесова пята городского хозяйства, наследство, полученное действующей администрацией от предшественников. Проблема возникла не при господине Грацком, но негатив псковичей адресован ему. Минус четыре.

-3 Петр Алексеенко

Отрицательная оценка минус три в этот раз уходит первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко. Выборы выходят на финишную прямую, однако «красные», как и прежде, ведут свою кампанию очень вяло. Единственное - проехались по нескольким районам и помыли памятник Ленину в Пустошке. Только вот какое это имеет отношение к волнующим людей вопросам - абсолютно непонятно.

-2 Наталья Ильина

«Опять двойка» заносится в дневник ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Причина - в достаточно печальных для вуза итогах приемной кампании, о чем нам сообщили инсайдеры из руководства универа. Оглашение окончательных цифр (хорошо бы - в сравнения с другими университетами) и выводов - дело ближайшего будущего, однако уже сейчас понятно, что итоги кампании для ПсковГУ очень далеки от желаемых.

-1 Вадим Нэдик

Минус один получает руководитель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Это невероятно, но Плоскую башню в Пскове по ошибке «состарили» на несколько столетий. На информационной табличке ошибочно указано, что объект построен в XII-XIII веках, в то время как Псковский музей-заповедник приводит другую датировку - XV век. В связи с чем псковичи иронизируют и троллят чиновников в соцсетях.

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0 Андрей Беляев

Нейтральная оценка ноль достается сити-менеджеру Великих Лук Андрею Беляеву на фоне стартовавшего конкурса по замещению должности главы администрации Великих Лук. Ждем новостей из южной столицы региона и гадаем, сохранит ли господин Беляев свой пост после реабилитации в глазах губернатора Михаила Ведерникова.

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+1 Антон Минаков

Оценку плюс один сегодня ставлю руководителю регионального отделения ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову, повышающему градус предвыборной активности. Пока коммунисты мыли пустошкинского «Ленина», либерал-демократ занимался вопросами организации избирательной кампании, а еще и на «примерку» памятника Довмонту успел, после чего выступил в духе: больше памятников хороших и разных.

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+2 Борис Елкин

Строчкой выше расположился глава Пскова Борис Елкин. Здесь отмечаю, во-первых, открытие в городе современного Центра единоборств, а, во-вторых, нагоняй строителям школы на улице Киселева. В ходе осмотра этого объекта Борис Елкин указал подрядчику на низкий темп работ. За отставание от графика строительной организации уже выставлены штрафы.

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+3 Алексей Овсянников

Плюс три ставлю начальнику областного Управления внутренних дел Алексею Овсянникову за оперативную реакцию псковских правоохранителей на очередные проявления хулиганства и вандализма. Два нетрезвых недоросля, под покровом ночи повредили ряд автомобилей на Завеличье. Их поймали - теперь «приколисты» ответят по закону. Есть надежда, что, если другие ошапурки будут знать, что ответственность неотвратима, то таких неприглядных историй станет меньше.

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+4 Игорь Сопов

Положительную оценку плюс четыре получает председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Во многом благодаря активным разъяснениям главы облизбиркома, а также вице-губернатора - последовательного пропагандиста дистанционного электронного голосования Александра Серавина, Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ. По состоянию на конец прошлой недели, желание проголосовать так, с использованием современных технологий, изъявили более 26 с половиной тысяч жителей региона. Так что наша область в числе тех, кто шагает в ногу со временем, в отличие от консервативных регионов - прогрессивна, и наверняка это будет положительно оценено федеральным руководством.

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+5 Ольга Тимофеева

Максимально высокий балл ставлю руководителю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой. Этим летом мы наблюдаем в регионе нескончаемый марафон ярких фестивалей и других запоминающихся событий,. А начало августа и вовсе ознаменовалось установлением мирового рекорда по количеству приготовленной ухи на гдовском фестивале «Наше море». Вся эта активность делает регион привлекательнее, а жизнь в нем - интереснее и ярче. Так что плюс пять тут будет в самый раз.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.