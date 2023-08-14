Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Снова в школу. ЛОНГРИД
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Резиновое ассорти
Кружки и секции в Пскове
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
Купе-кроссовер Geely Tugella
чем полезен нацпроект «Культура»
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Политика 14.08.2023 16:360 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе 14.08.2023 17:200 Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг 14.08.2023 16:360 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе 14.08.2023 16:180 Трехдневное голосование удобно для большинства респондентов ПЛН - опрос 14.08.2023 15:421 Два кандидата принимают участие в конкурсе на пост главы администрации Великих Лук 11.08.2023 16:460 Общественная палата России будет сотрудничать с 16 партиями при наблюдении за выборами
 
 
 
Самое популярное 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 07.08.2023 18:400 Жители Псковской области сообщают о последствиях шторма. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 12.08.2023 10:313 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг

14.08.2023 17:20|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Софья Пугачева

Самую низкую оценку минус пять получает глава Новоржевского района Софья Пугачева в связи с возбужденными уголовными делами по статье «Мошенничество». Как сообщили в прокуратуре области, подрядчик умышленно  завысил цену ремонта мостов более чем на 1,5 миллиона рублей, а глава Новоржевского района произвела оплату. Особая «любовь» региональных властей к госпоже Пугачевой - хорошо известна, возможно, в этой истории есть и политический подтекст. Каким будет продолжение, покажет время, но уже сейчас в политических телеграм-каналах вовсю склоняют имя муниципальной руководительницы. 

Смотрите также
08.08.2023 11:190 Подрядчик завысил цену ремонта мостов в Новоржевском районе более чем на 1,5 млн рублей

-4 Александр Грацкий

Строчкой выше - руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому. Причина -  критические посты в соцсетях, в которых горожане возмущаются из-за очередного потопа после дождика в четверг и возлагают вину на начальника УГХ. Понятно, что состояние ливневок - это ахиллесова пята городского хозяйства, наследство, полученное действующей администрацией от предшественников. Проблема возникла не при господине Грацком, но негатив псковичей адресован ему. Минус четыре.  

Смотрите также
10.08.2023 19:030 Улицы Пскова вновь затопило из-за ливня. ВИДЕО

-3 Петр Алексеенко

Отрицательная оценка минус три в этот раз уходит первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко. Выборы выходят на финишную прямую, однако «красные», как и прежде, ведут свою кампанию очень вяло. Единственное - проехались по нескольким районам и помыли памятник Ленину в Пустошке. Только вот какое это имеет отношение к волнующим людей вопросам - абсолютно непонятно.

-2 Наталья Ильина

«Опять двойка» заносится в дневник ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Причина - в достаточно печальных для вуза итогах приемной кампании, о чем нам сообщили инсайдеры из руководства универа. Оглашение окончательных цифр (хорошо бы - в сравнения с другими университетами) и выводов - дело ближайшего будущего, однако уже сейчас понятно, что итоги кампании для ПсковГУ очень далеки от желаемых. 

-1 Вадим Нэдик

Минус один получает руководитель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Это невероятно, но Плоскую башню в Пскове по ошибке «состарили» на несколько столетий. На информационной табличке ошибочно указано, что объект построен в XII-XIII веках, в то время как Псковский музей-заповедник приводит другую датировку - XV век. В связи с чем псковичи иронизируют и троллят чиновников в соцсетях. 

0 Андрей Беляев

Нейтральная оценка ноль достается сити-менеджеру Великих Лук Андрею Беляеву на фоне стартовавшего конкурса по замещению должности главы администрации Великих Лук. Ждем новостей из южной столицы региона и гадаем, сохранит ли господин Беляев свой пост после реабилитации в глазах губернатора Михаила Ведерникова. 

+1 Антон Минаков

Оценку плюс один сегодня ставлю руководителю регионального отделения ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову, повышающему градус предвыборной активности. Пока коммунисты мыли пустошкинского «Ленина», либерал-демократ занимался вопросами организации избирательной кампании, а еще и на «примерку» памятника Довмонту успел, после чего выступил в духе: больше памятников хороших и разных.

+2 Борис Елкин

Строчкой выше расположился глава Пскова Борис Елкин. Здесь отмечаю, во-первых, открытие в городе современного Центра единоборств, а, во-вторых, нагоняй строителям школы на улице Киселева. В ходе осмотра этого объекта Борис Елкин указал подрядчику на низкий темп работ. За отставание от графика строительной организации уже выставлены штрафы. 

+3 Алексей Овсянников

Плюс три ставлю начальнику областного Управления внутренних дел Алексею Овсянникову за оперативную реакцию псковских правоохранителей на очередные проявления хулиганства и вандализма.  Два нетрезвых недоросля, под покровом ночи повредили ряд автомобилей на Завеличье. Их поймали - теперь «приколисты» ответят по закону. Есть надежда, что, если другие ошапурки будут знать, что ответственность неотвратима, то таких неприглядных историй станет меньше. 

+4 Игорь Сопов

Положительную оценку плюс четыре получает председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Во многом благодаря активным разъяснениям главы облизбиркома, а также вице-губернатора - последовательного пропагандиста дистанционного электронного голосования Александра Серавина, Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ. По состоянию на конец прошлой недели, желание проголосовать так, с использованием современных технологий, изъявили более 26 с половиной тысяч жителей региона. Так что наша область в числе тех, кто шагает в ногу со временем, в отличие от консервативных регионов - прогрессивна, и наверняка это будет положительно оценено федеральным руководством.   

+5 Ольга Тимофеева

Максимально высокий балл ставлю руководителю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой.  Этим летом мы наблюдаем в регионе нескончаемый марафон ярких фестивалей и других запоминающихся событий,. А начало августа и вовсе ознаменовалось установлением мирового рекорда по количеству приготовленной ухи на гдовском фестивале «Наше море».  Вся эта активность делает регион привлекательнее, а жизнь в нем - интереснее и ярче. Так что плюс пять тут будет в самый раз. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 21 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга* Рейтингомер: отчет Ведерникова, «слив» Брячака и дипломат Ефименко в нелепом свете Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов Рейтингомер: директор без предприятия, конфуз в универе и «пятая точка» экс-депутата Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ Рейтингомер: предвесеннее затишье Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает» Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023 Рейтингомер: Смотрите, кто пришёл/ушёл Рейтингомер: возвращение полковника Гончаренко, молчание ректора Ильиной и «ху ис мистер Форш» Рейтингомер: страсти по Тамаре, новость от Цецерского и первое интервью «политрука» Рейтингомер: предвыборные потери, командировка прокурора и нонсенс тщеславного советника Рейтингомер: донос на экс-начальника, косяк главы и побег из партии Рейтингомер: одна отставка, два ордена и три «звездных» дня Рейтингомер: Дело на 215 миллионов, ЧП в Плюссе и мандат в кармане Рейтингомер: Скандалы, интриги, исследования «пространства мистики» Рейтингомер: Кино, вино и... выборы Рейтингомер: ЧП с «Бумером», «тотальный контроль» и суровый взгляд губернатора Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко Давайте мериться рейтингами! Давайте мериться рейтингами Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова Белой акации цветы эмиграции Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?» «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» Рейтингомер: Суды и суждения Рейтингомер: в стиле кьюар Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга Прощай, Саша! Операция «Ликвидация» А ну-ка убери свой чемоданчик! «У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг Рейтингомер: визит Путина, откровения митрополита Тихона и Александр Невский II Рейтингомер: обзор политических событий недели Куда, куда вы удалились? Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов Рейтингомер: визит Турчака, сити-менеджер Елкин и Полонская против... Скандалы, интриги, преследования Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура Нежданчика ждали? Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Меняются все в наш век перемен Холодное политическое лето 2021-го Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера Рейтингомер: два отчета, одни праймериз и «много-много чиновников-дармоедов» Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова Рейтингомер: визит Журавлева, спарринги на праймериз и «красные в городе» Рейтингомер: «на ковре» и под ковром Рейтингомер: удар по штабам Навального, переобувание Шлосберга и губернаторы на субботнике Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» Рейтингомер: отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака «Безнаказанным никто не останется» Мыслить ширше! В погоне за хайпом О моделях и рецептах Премьерно-показательно Кина не будет Настоящих буйных мало Никогда такого не было - и вот опять Молодые перцы Vs Старая гвардия Вокруг бюджета Во власти Ковида 19-го Скользкие темы Несдержанность и выдержка Камбэки и немножко нервно «Охота на ведьм» и бисер для депутата Будни и праздники Все побежали — и я побежал Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Поствыборная сексология Оценку ставят выборы От великого до смешного Депутат Васильев меняет амплуа? Кто-то теряет, а кто-то находит В зеркале Белоруссии Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Псков и Песков Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Не быть придурками! Плюсы и минусы Конституционный держите шаг! Момент истины Падения и взлеты Маски сброшены Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
14.08.2023, 17:540 Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове 14.08.2023, 17:500 Мастер-класс по самбо провел известный спортсмен для юных великолукских борцов 14.08.2023, 17:420 Команда Псковского облсвопрофа приняла участие в турслете ко Дню железнодорожника 14.08.2023, 17:400 «Зарядка со стражем порядка» прошла в детском саду при псковской гимназии
14.08.2023, 17:380 Доходы почти на 1,5 млрд рублей зарегистрировали самозанятые в Псковской области 14.08.2023, 17:310 Нетрезвого водителя мотоцикла выявили в Невеле 14.08.2023, 17:200 Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг 14.08.2023, 17:150 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре
14.08.2023, 17:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 августа 14.08.2023, 17:050 Граждан Индии оштрафовали в Себеже за нарушение правил въезда в пограничную зону 14.08.2023, 16:570 Ямочный ремонт проведут в Пскове 14.08.2023, 16:410 Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа
14.08.2023, 16:360 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе 14.08.2023, 16:290 «Огромные клыки динозавра» и чешую нашли на подземной парковке в Москве ВИДЕО 14.08.2023, 16:230 Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах 14.08.2023, 16:180 Трехдневное голосование удобно для большинства респондентов ПЛН - опрос
14.08.2023, 16:090 Плюсские полицейские раскрыли гаражную кражу 14.08.2023, 15:550 Жаркое начало недели прогнозируют в Псковской области  14.08.2023, 15:510 «ГорДозор»: Ремонт дорог — дело тонкое. ВИДЕО 14.08.2023, 15:421 Два кандидата принимают участие в конкурсе на пост главы администрации Великих Лук
14.08.2023, 15:320 «Новые люди» помогают молодым псковским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты 14.08.2023, 15:240 Представлены макеты бронзовых «Барсиков» для Пскова 14.08.2023, 15:130 Улицу Печорскую в Пскове перекрыли из-за дорожных работ 14.08.2023, 15:080 Премьера сюиты «Лев Толстой» состоится в «Михайловском»
14.08.2023, 15:021 «Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа? ВИДЕО 14.08.2023, 14:570 Депутат Владимир Кузь принял участие в псковском триатлоне «Мехуборка» 14.08.2023, 14:490 Все учебные заведения в Великих Луках прошли приемку перед 1 сентября 14.08.2023, 14:360 «Псков» и «Ленинградец» встретятся в борьбе за Кубок Северо-Запада по футболу 2023
14.08.2023, 14:300 Умер олимпийский чемпион Борис Дубровский 14.08.2023, 14:210 Несчастный случай произошел с 19-летним работником на производстве в Кунье 14.08.2023, 14:130 Успенский собор в Пушкинских Горах готовят к реставрации 14.08.2023, 14:050 «Постскриптум»: Трехдневное голосование, чиновники на отечественном авто и инфляция бьет рекорды. ВИДЕО
14.08.2023, 13:570 Стали известны подробности ДТП в Пскове с участием пьяного водителя 14.08.2023, 13:440 До +29 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 августа 14.08.2023, 13:340 Пристав спасла 80-летнего грибника, увязшего по горло в болоте 14.08.2023, 13:220 Две девушки пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
14.08.2023, 13:111 От знакомства до постели: три свидания от пикапера описал псковский психолог 14.08.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 14.08.2023, 12:530 Два перекрестка отремонтируют в Пскове 14.08.2023, 12:470 Пленэр с вороном Марком пройдет в Картинной галерее в Пскове
14.08.2023, 12:360 Автомобиль вылетел в кювет в Дновском районе, водитель сгорел 14.08.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ремонт дорог — дело тонкое 14.08.2023, 12:280 Предельные размеры социальных вычетов увеличат с 2024 года 14.08.2023, 12:260 Фонтан на площади Калинина в Великих Луках отключат на три дня
14.08.2023, 12:250 Тайны Введенского монастыря: псковские археологи расскажут о загадочной находке полевого сезона 14.08.2023, 12:200 «Постскриптум»: Трехдневное голосование, чиновники на отечественном авто и инфляция бьет рекорды 14.08.2023, 12:150 Псковская область досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья 14.08.2023, 12:110 Прокурор потребовал отремонтировать фасады многоквартирных домов в Локне
14.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа? 14.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 августа 14.08.2023, 11:570 Старинный самовар продают в Пскове за 500 тысяч рублей 14.08.2023, 11:510 Пропавшего в себежском лесу пенсионера с рюкзаком и корзиной нашли
14.08.2023, 11:380 «Вечерка накануне Спасов» состоялась в Пскове 14.08.2023, 11:300 Человек пострадал при возгорании ВАЗа в Пушкиногорском районе 14.08.2023, 11:210 «ГорДозор»: Ремонт дорог — дело тонкое 14.08.2023, 11:110 Интерактив: Полчище пчел в Детском парке
14.08.2023, 11:020 Соревнования по плаванию среди сотрудников МЧС по СЗФО пройдут в Пскове 14.08.2023, 10:520 Находящийся в розыске мужчина попался на краже парфюмерии в Пскове 14.08.2023, 10:490 Псковский торг: Золушка с Четырех углов 14.08.2023, 10:450 «Семейные ценности»: Как не стать жертвой пикапа?
14.08.2023, 10:410 Артиллерийский снаряд нашли вблизи порховской деревни Паникша 14.08.2023, 10:260 Петербуржца осудили за дачу взятки начальнику таможенного поста в Себежском районе 14.08.2023, 10:150 Инфляция в июле в Псковской области превысила 3% 14.08.2023, 10:070 Пассажир пострадал в ночном ДТП с участием трех автомашин на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО
14.08.2023, 10:000 Выставка о многообразии народного костюма продолжается в Изборском музее-заповеднике 14.08.2023, 09:540 В Псковском районе защитили права ребенка, отец которого тратил детское пособие на себя 14.08.2023, 09:400 Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через Telegram 14.08.2023, 09:290 Курс доллара впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 100 рублей
14.08.2023, 09:151 Минпромторг не поддержал законопроект «о честной цене» 14.08.2023, 09:000 Рост спроса на жилье на фоне падающего рубля зафиксировали в России 14.08.2023, 08:453 Россиян предупредили о подорожании майонеза 14.08.2023, 08:280 Больше половины псковичей начали работать раньше 18 лет - исследование
14.08.2023, 08:100 Персеиды над памятником Невскому сфотографировали в гдовской Самолве 14.08.2023, 07:530 Число россиян с доходом от 100 тысяч рублей выросло на 2,5 млн человек 14.08.2023, 07:350 Пропавшего мужчину с белым ведром нашли в Бежаницком районе 14.08.2023, 07:170 Mercedes отключил российских дилеров от программного обеспечения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru